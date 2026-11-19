Chiński przywódca Xi Jinping zaapelował do Donalda Trumpa i Władimira Putina o budowę świata wolnego od broni atomowej, podkreślając, że wojny nuklearnej nie da się wygrać.

Historyczne, blisko 90-minutowe rozmowy trzech liderów odbyły się w czwartek na marginesie szczytu APEC w chińskim Shenzhen, będąc pierwszym trójstronnym spotkaniem przywódców USA, Chin i Rosji.

W trakcie dyskusji poruszono temat wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, a także walki z terroryzmem. Trump i Putin wyrazili nadzieję na zakończenie konfliktu ukraińskiego.

Xi Jinping przedstawił cztery zasady relacji między mocarstwami, wzywając do wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i odrzucenia zimnowojennej mentalności.

Historyczne spotkanie liderów trzech mocarstw – prezydenta Chin Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina, odbyło się w odizolowanym od reszty miasta kurorcie Kylin Villa w Shenzhen. Rozmowy te były pierwszym w historii wydarzeniem, podczas którego przywódcy tych państw zasiedli do trójstronnych negocjacji poświęconych globalnemu bezpieczeństwu. Xi Jinping, cytowany przez państwową agencję Xinhua, jasno określił swoje stanowisko w kwestii zagrożeń nuklearnych. Oświadczył, że „broń jądrowa to wiszący nad ludzkością miecz Damoklesa; powinna zostać całkowicie zakazana i doszczętnie zniszczona, by ostatecznie zbudować świat wolny od broni atomowej”. Chiński przywódca podkreślił, że wojny nuklearnej nie da się wygrać ani nie wolno jej toczyć, wzywając do podjęcia wszelkich wysiłków, aby jej zapobiec oraz do przestrzegania Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1968 roku.

Wojna w Ukrainie na agendzie mocarstw

Kwestia wojny w Ukrainie stanowiła istotny element rozmów liderów. Donald Trump w swoim przemówieniu otwierającym spotkanie wyraźnie zaznaczył, że będzie to jeden z tematów dyskusji. Amerykański prezydent poinformował, że już wcześniej odbył „długą rozmowę na ten temat” z prezydentem Władimirem Putinem w kuluarach szczytu APEC w czwartek przed południem. Wyraził nadzieję, że „obie strony konfliktu” chciałyby jego zakończenia. Podobną deklarację, dotyczącą poruszenia tematu rosyjskiej agresji na Ukrainę, Trump złożył przed wcześniejszym spotkaniem bilateralnym z Xi Jinpingiem. Jak przekazał później resort dyplomacji Chińskiej Republiki Ludowej, obaj liderzy, oprócz kwestii dotyczących stosunków bilateralnych, „wymienili również poglądy na temat zagadnień międzynarodowych i regionalnych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”, co z pewnością obejmowało sytuację w Ukrainie.

Do kwestii ukraińskiej odniósł się również Władimir Putin. Rosyjski przywódca przypomniał, że Rosja, Chiny i USA, jako państwa zwycięskie w II wojnie światowej, ponoszą wspólną odpowiedzialność za pokój. Wskazał też na konieczność ochrony systemu prawa międzynarodowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych. Putin podkreślił, że mocarstwa mają wiele wspólnych interesów w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych. „Nasze kraje mają wiele wspólnych interesów w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych, w tym oczywiście konfliktu w Ukrainie” – oświadczył Putin. Dodał, że państwa te łączy także walka z terroryzmem międzynarodowym i przestępczością zorganizowaną, a także kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, które również powinny być przedmiotem ich rozmów.

Wizja Xi Jinpinga: zasady relacji i globalna stabilność

Podczas trójstronnych rozmów w Kylin Villa, Xi Jinping przedstawił swoją wizję relacji między wielkimi mocarstwami, opartą na czterech kluczowych zasadach. Są to: wzajemny szacunek dla suwerenności i integralności terytorialnej, pokojowe współistnienie, współpraca przynosząca obopólne korzyści oraz stały dialog. Chiński przywódca zaapelował do liderów o odrzucenie mentalności zimnowojennej, która w przeszłości prowadziła do podziałów i konfliktów. Ostrzegł również przed zrywaniem globalnych łańcuchów dostaw, czyli tak zwanym decouplingiem, argumentując, że taka polityka może destabilizować globalną gospodarkę i relacje międzynarodowe. Xi Jinping podkreślił, że Chiny, Rosja i USA powinny wspólnie skłaniać strony konfliktów do rozwiązywania sporów wyłącznie środkami politycznymi i dyplomatycznymi, co jest zgodne z jego wezwaniem do świata wolnego od broni atomowej i przemocy.

Historyczny wymiar szczytu APEC w Shenzhen

Szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen stanowił wyjątkowe wydarzenie o historycznym znaczeniu. Było to pierwsze w historii spotkanie, podczas którego przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji zasiedli do bezpośrednich rozmów na temat globalnego bezpieczeństwa w formacie trójstronnym. Zakończony w czwartek dwudniowy szczyt w Shenzhen to już trzecie spotkanie liderów APEC organizowane przez Chiny, po rozmowach w Szanghaju w 2001 roku i Pekinie w 2014 roku.