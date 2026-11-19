Trzy ataki na Most Krymski w ciągu tygodnia

W nocy z środy na czwartek (18 na 19 listopada) kanały monitorujące konflikt w Ukrainie ponownie zaczęły donosić o serii eksplozji w pobliżu Mostu Krymskiego. Kluczowa przeprawa była już dwukrotnie atakowana w tym tygodniu. Pierwszy atak uszkodził, a drugi zupełnie zniszczył przęsło drogowe mostu. Zawalone elementy przeprawy dodatkowo zablokowały znajdujący się poniżej szlak wodny. Tym samym wyeliminowano w tym miejscu zarówno transport samochodowy, jak i ruch statków. Jedyną pozostałym środkiem transportu między Federacją Rosyjską a półwyspem była kolej.

Wygląda na to, że Ukraińcy chcą całkowicie zniszczyć przeprawę. W poprzednim ataku oprócz bezzałogowców użyto pocisków manewrujących m.in. FP-5 Flamingo oraz Ruta.

ATAK NA MOST KRYMSKI ROZWŚCIECZY TRUMPA?!

W mediach społecznościowych pojawił się pierwsze nagrania z nocy. Widać na nich rozbłyski i słychać eksplozje. Na razie brakuje dowodów bezopośrednich trafień. Dopiero takie materiały pozwolą ocenić skuteczność uderzenia. Atak potwierdzają okupacyjne władze Krymu.Uszkodzenie przeprawy wywołało panikę na półwyspie. W sieci pojawiły się nagrania długich kolejek ustawiających się przed stacjami benzynowymi.