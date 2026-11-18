„Satelity już budujemy. Dziś sięgamy po brakujący element: europejską rakietę” - napisał Rafał Modrzewski, ogłaszając ofertę ICEYE na 100 proc. akcji Avio. Firma chce przejąć włoskiego producenta rakiet Vega i systemów napędowych, aby stworzyć zintegrowaną europejską grupę w segmencie kosmosu i obronności.

Oferta za 2,05 mld euro

Oferta została złożona 17 listopada 2026 r. przez Iris 2 S.p.A., włoską spółkę pośrednio w całości kontrolowaną przez ICEYE. Dotyczy wszystkich zwykłych akcji Avio i zakłada cenę 41 euro za walor, co oznacza wycenę włoskiej spółki na około 2,05 mld euro przy pełnej akceptacji.

Avio projektuje, produkuje i eksploatuje rakiety nośne, a także rozwija układy napędowe na paliwo stałe i ciekłe oraz adaptery ładunków. Firma stoi za rakietami serii Vega, w tym Vega-C, a także dostarcza napędy do europejskich rakiet Ariane.

Satelity już budujemy. Dziś sięgamy po brakujący element: europejską rakietę. ICEYE złożył ofertę na zakup 100% akcji Avio, producenta rakiet Vega. Razem z Avio chcemy stworzyć europejskiego championa: satelity + rakiety. Działamy! https://t.co/BSv2i7IAZm— Rafal Modrzewski (@rmodrzewski) November 17, 2026

Dla ICEYE kluczowe znaczenie ma nie tylko dostęp do rakiet nośnych. Avio dostarcza również silniki na paliwo stałe do programów wojskowych, w tym pocisków Aster 30, Aspide i CAMM-ER oraz przeciwokrętowych Marte. Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE, przedstawił transakcję jako próbę domknięcia europejskiego łańcucha wartości w kosmosie: od budowy i eksploatacji satelitów radarowych SAR po niezależny dostęp do startów. ICEYE ma obecnie na orbicie 84 satelity i oferuje usługi związane z obserwacją Ziemi oraz informacjami wywiadowczymi.