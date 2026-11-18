Speer Ammunition (część The Kinetic Group) zdobyła kontrakt na dostawę 4,2 mln nabojów 9 mm Luger JHP dla Departamentu Obrony Narodowej Kanady. Dostawy amunicji potrwają do trzech lat.

Przedmiotem kontraktu są naboje Speer Gold Dot G2 kal. 9 mm Luger z pociskiem o masie 135 granów, przeznaczone do samoobrony i zadań służbowych.

Amunicja Gold Dot G2 charakteryzuje się zoptymalizowaną konstrukcją z elastomerem w czołowej części, co zapewnia zwiększoną niezawodność, lepsze właściwości balistyczne i powtarzalność głębokości penetracji.

Podpisanie kontraktu na dostawy 4,2 miliona nabojów Speer Gold Dot G2 kalibru 9 mm Luger stanowi istotny krok w zacieśnianiu relacji pomiędzy Speer Ammunition a Departamentem Obrony Narodowej (DND) Kanady. David Kline, dyrektor ds. kontraktów rządowych w firmie Speer Ammunition, wyraził swoje zadowolenie z odnowienia i rozszerzenia tej współpracy.

„Nasza współpraca z kanadyjskim Departamentem Obrony Narodowej ma długą historię i jesteśmy niezwykle zaszczyceni zdobyciem nowego kontraktu” – podkreślił Kline.

Kontrakt ten nie tylko potwierdza jakość i innowacyjność oferowanych rozwiązań, ale również umacnia globalną reputację Speer Ammunition. David Kline dodał również, że

„Umowa zwiększa zaufanie, jakim służby porządku publicznego na całym świecie pokładają w naszych niezawodnych, innowacyjnych produktach. Speer wyznacza najwyższe standardy w zakresie niezawodności i efektywności amunicji. Jesteśmy dumni, że możemy dalej dostarczać służbom amunicję najwyższej jakości”.

Dostawy w okresie do trzech lat zapewnią stabilne zaopatrzenie kanadyjskich sił obronnych w nowoczesną amunicję.

Innowacyjna technologia pocisku Speer Gold Dot G2: Cechy i zalety

Sercem najnowszego kontraktu jest amunicja Speer Gold Dot G2 kalibru 9 mm Luger z pociskiem o masie 135 granów. Jest to produkt, który firma Speer Ammunition poddała znaczącym udoskonaleniom, bazując na sprawdzonych rozwiązaniach wykorzystywanych przez służby porządku publicznego. Konstrukcja pocisku została zoptymalizowana w celu podniesienia jego parametrów użytkowych, co przekłada się na zwiększoną niezawodność podawania naboju, lepsze właściwości balistyczne oraz wyższą skuteczność strzelania, zwłaszcza z kompaktowych pistoletów.

Kluczową innowacją w Gold Dot G2 jest unikalna konstrukcja czołowej części pocisku. Zamiast tradycyjnego, głębokiego otworu, zastosowano płytkie zagłębienie, które jest wypełnione specjalnym elastomerem o wysokich parametrach użytkowych. To rozwiązanie praktycznie eliminuje ryzyko oddzielenia się płaszcza od rdzenia pocisku, co jest częstym problemem w innych typach amunicji. Podczas strzału elastomer zostaje wtłoczony w specjalnie ukształtowane wewnętrzne szczeliny, co inicjuje kontrolowany wyrzut pocisku. Dzięki temu pocisk rozszerza się w sposób równomierny, a poszczególne płatki wyraźniej się rozdzielają. Taka konstrukcja zapewnia również większą powtarzalność głębokości penetracji, nawet przy przechodzeniu przez różnego rodzaju przeszkody, co jest niezwykle istotne w zastosowaniach służbowych i samoobronie.

Dlaczego Speer Gold Dot G2? Zaufanie i wydajność w służbie

Wybór amunicji Speer Gold Dot G2 przez Departament Obrony Narodowej Kanady nie jest przypadkowy. To wynik rygorystycznych testów i długotrwałej oceny, która potwierdziła, że produkty Speer Ammunition spełniają najwyższe standardy niezawodności i efektywności. Pocisk Gold Dot G2 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności w realnych scenariuszach, co jest kluczowe dla służb mundurowych. Jego zaawansowana technologia, w tym unikalny system połączenia płaszcza z rdzeniem oraz zastosowanie elastomeru, gwarantuje stabilne parametry balistyczne i przewidywalne zachowanie pocisku po trafieniu.

Na podstawie komunikatu prasowego