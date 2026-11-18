List intencyjny w sprawie wyposażenia myśliwców Gripen dla Ukrainy w kompleksowy pakiet uzbrojenia, obejmujący m.in. rakiety powietrze-powietrze dalekiego zasięgu Meteor, został podpisany 17 listopada w Brukseli przez ministra obrony Ukrainy Jewgienija Chmarę, jego szwedzkiego odpowiednika Paula Jonssona i brytyjskiego ministra obrony Wesa Streetinga.

Wspólne działania Sztokholmu i Londynu mają na celu nie tylko doraźne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, lecz także zbudowanie długofalowej architektury bezpieczeństwa w Europie Północnej i na wschodniej flance NATO. Użycie szwedzkich maszyn z produkowanymi m.in. przy udziale brytyjskiego przemysłu pociskami Meteor mogłaby zasadniczo zmienić układ sił w walce o panowanie w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Gripen i rakieta Meteor. Przełomowy duet?

Szwedzki JAS 39 Gripen od początku wojny pełnoskalowej jest wskazywany przez ekspertów wojskowych jako platforma wręcz stworzona do realiów ukraińskiego teatru działań. Maszyna została zaprojektowana przez koncern Saab z myślą o operowaniu z krótkich, doraźnie przygotowanych odcinków drogowych oraz przy minimalnym zapleczu technicznym i obsługowym. Pozwala to na rozproszenie lotnictwa i uniknięcie rosyjskich uderzeń rakietowych na główne bazy lotnicze.

Prawdziwym mnożnikiem siły dla ukraińskich sił powietrznych byłoby jednak uzbrojenie tych myśliwców w pociski MBDA Meteor. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych rakiet klasy powietrze-powietrze, działających spoza zasięgu widoczności wzrokowej (BVRAAM) na świecie. Dzięki zastosowaniu silnika strumieniowego (ramjet) o regulowanym ciągu Meteor utrzymuje wysoką prędkość naddźwiękową aż do momentu uderzenia w cel, co przekłada się na tzw. strefę pewnego zniszczenia (No-Escape Zone) znacznie większą niż w przypadku tradycyjnych pocisków napędzanych silnikami rakietowymi na paliwo stałe. Jego zasięg szacowany jest na 200 km lub więcej.

Wprowadzenie do służby Gripenów uzbrojonych w pociski Meteor pozwoliłoby ukraińskim pilotom na skuteczne zwalczanie rosyjskich samolotów taktycznych – takich jak Su-34 i Su-35 – z bezpiecznej odległości. Obecnie rosyjskie lotnictwo wykorzystuje przewagę zasięgu swoich radarów oraz pocisków powietrze-powietrze dalekiego zasięgu R-37M do bezkarnego zrzucania kierowanych bomb lotniczych (KAB) na ukraińskie pozycje frontowe i miasta przyfrontowe.

Zestaw Gripen–Meteor zmusiłby rosyjskie maszyny do operowania znacznie dalej od linii frontu, ograniczając skuteczność ich uderzeń i odciążając naziemne systemy obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Pozwoliłby też na selektywną eliminację kluczowych celów z dużej odległości.

Strategiczny wymiar współpracy Sztokholmu i Londynu

Zaangażowanie Wielkiej Brytanii – będącej jednym z głównych partnerów konsorcjum MBDA, oraz kluczowym sojusznikiem Szwecji w ramach formatu JEF (Joint Expeditionary Force), ma fundamentalne znaczenie dla ewentualnego eksportu i transferu technologii. Dostawy zaawansowanych pocisków wymagają bowiem zgód wszystkich państw uczestniczących w ich produkcji.

Proces przekazywania kolejnych typów zachodnich myśliwców, obok wdrożonych już maszyn F-16 i Mirage 2000, wymaga czasu na przeszkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury. Zacieśnianie szwedzko-brytyjskiego partnerstwa przybliża moment, w którym Ukraina zyska nowoczesny, wielowarstwowy system obrony powietrznej oparty na europejskich technologiach. Ale jest to proces, który wymaga czasu. Na przykład na szkolenie personelu oraz produkcje i dostawy sprzętu.