Most Krymski zniszczony europejskiemi rakietami. Firma chwali się sukcesem

Most Krymski, to kluczowe połączenie między kontynentalną Rosją a okupowanym Półwyspem Krymskim. Jego zniszczenie od dawna było jednym z najważniejszych celów strategicznych Ukrainy, ponieważ stanowi jedną z tras zaopatrzeniowych dla rosyjskich sił zbrojnych. Teraz firma Destinus, mająca swoje siedziby w Holandii i Szwajcarii, oficjalnie potwierdziła udział swoich rakiet w tej operacji.

– Jesteśmy dumni, że możemy wspierać ukraińskie siły obronne w ich walce o obronę Ukrainy i Europy – napisała firma w poście na LinkedIn, chwaląc „zaangażowanie, odwagę i profesjonalizm” ukraińskiej armii.

Atak na most prowadzący na Krym

Według relacji firmy atak przebiegł w dwóch fazach. Pierwsza seria uderzeń rakiet RUTA miała miejsce w nocy, niszcząc część górnej konstrukcji nośnej mostu. Następnego dnia, 17 listopada, siedem kolejnych pocisków uderzyło w przeprawę, powodując zawalenie się jednego z przęseł. Zniszczony został odcinek drogowy, kluczowy dla transportu pojazdów. Do tej pory Destinus nigdy publicznie nie przyznał się do odpowiedzialności za ataki z użyciem swojej broni.

Rzecznik Destinus potwierdził, że jest to pierwszy raz, gdy firma oficjalnie informuje o swoim zaangażowaniu w atak wojskowy. Decyzja ta była częściowo podyktowana faktem, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wcześniej wymienił rakiety RUTA i drony Da Vinci tej firmy w mediach społecznościowych. – Po drugie, uznaliśmy, że ważne jest, aby pokazać, że technologia opracowana w Europie, w połączeniu z ukraińskim uzbrojeniem, może wnieść konkretny wkład w obronę Europy – wyjaśnił rzecznik.

Jednak tak otwarte przyznanie się do udziału w ataku rodzi pytania o bezpieczeństwo. Cytowany przez portal Dutch Review ekspert Fabian Hoffman uważa, że choć rozgłos związany z udanym atakiem może przyciągnąć nowych klientów, to jednocześnie stawia firmę na celowniku Rosji. – Wiemy, że Rosja w przeszłości atakowała tego typu firmy w Europie – podkreśla.

Co więcej, Destinus już wcześniej znajdował się na rosyjskim radarze. Ministerstwo Obrony Rosji umieściło firmę na liście europejskich producentów broni, których Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, określił jako uzasadnione cele.

The Dutch aerospace and defense manufacturer Destinus Group BV has announced that Ukraine used nine of its baseline precision strike cruise missiles, the Ruta Block 1, to attack the Kerch Strait Bridge during last night’s attack, with at least seven of the missiles having successfully struck and destroyed the bridge between Crimea and Russia. In addition to the Ruta Block 1, President Volodymyr Zelensky stated earlier today that the operation - which unfolded over several weeks and involved seven stages - utilized a combination of long-range attack drones, cruise missiles, and shorter-range drones, including Ukrainian-produced Palianytsia long-range strike drones, FP-5 Flamingo and Neptune cruise missiles, and the Dutch-produced Ruta.— OSINTdefender (@sentdefender) November 17, 2026