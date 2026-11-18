Most Krymski zniszczony europejskiemi rakietami. Firma chwali się sukcesem
Most Krymski, to kluczowe połączenie między kontynentalną Rosją a okupowanym Półwyspem Krymskim. Jego zniszczenie od dawna było jednym z najważniejszych celów strategicznych Ukrainy, ponieważ stanowi jedną z tras zaopatrzeniowych dla rosyjskich sił zbrojnych. Teraz firma Destinus, mająca swoje siedziby w Holandii i Szwajcarii, oficjalnie potwierdziła udział swoich rakiet w tej operacji.
– Jesteśmy dumni, że możemy wspierać ukraińskie siły obronne w ich walce o obronę Ukrainy i Europy – napisała firma w poście na LinkedIn, chwaląc „zaangażowanie, odwagę i profesjonalizm” ukraińskiej armii.
Według relacji firmy atak przebiegł w dwóch fazach. Pierwsza seria uderzeń rakiet RUTA miała miejsce w nocy, niszcząc część górnej konstrukcji nośnej mostu. Następnego dnia, 17 listopada, siedem kolejnych pocisków uderzyło w przeprawę, powodując zawalenie się jednego z przęseł. Zniszczony został odcinek drogowy, kluczowy dla transportu pojazdów. Do tej pory Destinus nigdy publicznie nie przyznał się do odpowiedzialności za ataki z użyciem swojej broni.
Rzecznik Destinus potwierdził, że jest to pierwszy raz, gdy firma oficjalnie informuje o swoim zaangażowaniu w atak wojskowy. Decyzja ta była częściowo podyktowana faktem, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wcześniej wymienił rakiety RUTA i drony Da Vinci tej firmy w mediach społecznościowych. – Po drugie, uznaliśmy, że ważne jest, aby pokazać, że technologia opracowana w Europie, w połączeniu z ukraińskim uzbrojeniem, może wnieść konkretny wkład w obronę Europy – wyjaśnił rzecznik.
Jednak tak otwarte przyznanie się do udziału w ataku rodzi pytania o bezpieczeństwo. Cytowany przez portal Dutch Review ekspert Fabian Hoffman uważa, że choć rozgłos związany z udanym atakiem może przyciągnąć nowych klientów, to jednocześnie stawia firmę na celowniku Rosji. – Wiemy, że Rosja w przeszłości atakowała tego typu firmy w Europie – podkreśla.
Co więcej, Destinus już wcześniej znajdował się na rosyjskim radarze. Ministerstwo Obrony Rosji umieściło firmę na liście europejskich producentów broni, których Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, określił jako uzasadnione cele.