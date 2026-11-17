Skuteczny atak na Most Krymski. Media: Ukraińcy zniszczyli jedno przęsło

Most Krymski od dawna znajduje się na celowniku ukraińskiej armii. Symbol rosyjskiej okupacji półwyspu i ważny szlak komunikacyjny łączący Krym z Rosją był już w przeszłości wielokrotnie atakowany. Tym razem skala zniszczeń może być szczególnie poważna.

Pierwsze uderzenie nastąpiło w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 15 na 16 listopada. Zaledwie 24 godziny później atak został powtórzony. Mieszkańcy półwyspu mieli słyszeć eksplozje. Lokalne władze potwierdziły wstrzymanie ruchu samochodowego na przeprawie.

Jak podaje RMF FM, część konstrukcji mostu miała runąć do morza. Na razie doniesienia o zawaleniu się fragmentu przeprawy nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

W internecie pojawiają się nagrania, które mają przedstawiać moment uderzenia w most oraz jego skutki. Spekuluje się, że podczas ataku wykorzystano nie tylko bezzałogowce, lecz także pociski manewrujące Storm Shadow i FP-5 Flamingo. Na ten moment nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych informacji.

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📸 A photo of the Crimean Bridge showing the aftermath of the attack in greater detail— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

Na zdjęciu opublikowanym przez kanał Nexta widać, że jedna z nitek mostu zawaliła się. Zdaniem obserwatorów jeden bezzałogowiec trafił w elementy łuku konstrukcyjnego już w czasie pierwszego ataku. Ruch samochodowy został po nim wstrzymany na kilkanaście godzin. Dzisiejszy atak ponownie doprowadził do zamknięcia przeprawy.

Jeśli doniesienia o skali zniszczeń się potwierdzą, atak może poważnie utrudnić rosyjską logistykę. Największym ciosem byłoby wstrzymanie ruchu kolejowego, który odpowiada za znaczną część transportowanego na półwysep zaopatrzenia. Nawet w takim przypadku Krym nie zostałby jednak całkowicie odcięty od Rosji. Rosjanie mogą zaopatrywać półwysep drogą lądową przez okupowane terytoria południowej Ukrainy, zajęte w 2022 roku.

Uderzenie w Most Krymski ma jednak nie tylko wymiar praktyczny. To największa inwestycja infrastrukturalna Federacji Rosyjskiej zrealizowana po aneksji Krymu w 2014 roku. Skuteczny atak na przeprawę stanowiłby poważny cios w prestiż Rosji i Władimira Putina. Moskwa zwołała nadzwyczajne posiedzenie rządu, a zdarzenie określa mianem aktu terrorystycznego. Kijów na razie nie zajął oficjalnego stanowiska w tej sprawie.