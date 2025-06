Ukraińskie służby specjalne atakują Most Krymski. Operacja trwała miesiącami?

Spis treści

SBU atakuje Most Krymski

SBU poinformowała, że przeprowadziła "nową, unikalną operację specjalną i po raz trzeci zaatakowała Most Krymski, tym razem pod wodą".

Szczegóły operacji

W komunikacie wyjaśniono, że operacja trwała kilka miesięcy. "Agenci SBU zaminowali podpory tego nielegalnego obiektu. I dziś, bez żadnych ofiar wśród ludności cywilnej, o godzinie 4:44 rano pierwszy ładunek wybuchowy został zdetonowany!" – ogłosiła SBU. Generał porucznik Wasyl Maliuk, szef SBU, osobiście nadzorował operację od początku do końca.

"Bóg kocha Trójcę, a SBU zawsze kończy to, co zaczyna i nigdy się nie powtarza” – powiedział Maliuk. „Dotarliśmy do Mostu Krymskiego już dwa razy w 2022 i 2023 roku. Dziś kontynuowaliśmy tę tradycję – tym razem spod powierzchni”. „Na terytorium Ukrainy nie ma miejsca dla nielegalnej infrastruktury Rosji” – dodał.

„Most Krymski jest całkowicie uzasadnionym celem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wróg wykorzystał go jako arterię logistyczną do zaopatrywania swoich wojsk. Krym to Ukraina, a wszelkie oznaki okupacji spotkają się z ostrą reakcją”.

Skutki ataku

Zgodnie z komunikatem w wyniku eksplozji poważnie uszkodzone zostały podwodne podpory mostu na poziomie dna morskiego. Do ataku użyto 1100 kg materiałów wybuchowych w ekwiwalencie trotylowym.

"Most znajduje się de facto w stanie awaryjnym" – podkreśliła SBU.

Rosjanie zestrzeliwują drona

Wcześniej rosyjska armia podała, że ​​we wtorek 3 czerwca rano zestrzeliła niezidentyfikowanego drona nad Mostem Krymskim. Dron został rzekomo zestrzelony około godziny 6 rano czasu lokalnego.

„Systemy obrony powietrznej odpowiedziały na drona napędzanego silnikiem odrzutowym. W tym momencie samochody nadal jechały po moście od strony Tamanu. Odłamki spadły bezpośrednio na drogę” – głosi wiadomość.

Rosjanie twierdzą, że nikt nie został ranny podczas operacji obrony powietrznej. Jednak kanały na Telegramie informowały, że po zestrzeleniu drona ruch na moście był zablokowany przez prawie trzy godziny.

Zaledwie dwa dni wcześniej, 1 czerwca, Ukraina rozpoczęła szeroko zakrojony atak dronów na strategiczne aktywa lotnicze Rosji , zwiększając narastającą presję na zdolności militarne Moskwy.

Most Krymski, znany również jako Most Kerczeński

Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, w następstwie referendum uznanego przez większość społeczności międzynarodowej za nielegalne, Rosja rozpoczęła plany budowy mostu, aby wzmocnić kontrolę nad półwyspem i ułatwić transport. Most miał zapewnić bezpośrednie połączenie drogowe i kolejowe między Rosją a Krymem, zastępując wcześniejsze zależności od promów przez Cieśninę Kerczeńską.

Projekt ogłoszono wkrótce po 2014 roku, a prace budowlane rozpoczęły się w 2016 roku. Głównym wykonawcą była firma Stroygazmontazh, należąca do Arkadija Rotenberga, bliskiego współpracownika prezydenta Rosji Władimira Putina. Budowa odbywała się w trudnych warunkach – silne prądy, głęboka woda, niestabilne dno morskie i zagrożenia sejsmiczne wymagały zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych. Koszt budowy szacowany jest na około 3,7 miliarda dolarów (ok. 228 miliardów rubli w tamtym czasie).

Część drogowa otwarta dla ruchu samochodowego nastąpiłą w maju 2018 roku, z ceremonią otwarcia, w której uczestniczył prezydent Putin, osobiście prowadząc ciężarówkę przez most. Część kolejowa natomiast została ukończona i otwarta dla ruchu pociągów w grudniu 2019 roku, z pierwszym pasażerskim pociągiem kursującym z Sankt Petersburga do Sewastopola.

Most ma 19 kilometrów, co czyni go jednym z najdłuższych mostów w Europie. Składa się z dwóch równoległych części: czteropasmowej drogi dla samochodów i dwutorowej linii kolejowej.