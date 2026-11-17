Polska Grupa Zbrojeniowa rusza z kampanią „Produkujemy Polskie Bezpieczeństwo”

Polska Grupa Zbrojeniowa zainaugurowała ogólnokrajową kampanię pod hasłem „Produkujemy Polskie Bezpieczeństwo”. To szeroko zakrojona akcja komunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmie cały kraj. Przekaz dotrze do odbiorców za pośrednictwem kilkuset nośników reklamy zewnętrznej (OOH i DOOH), a także w kanałach cyfrowych, portalach internetowych, serwisach VOD oraz na antenach regionalnych i diecezjalnych stacji radiowych. Działania będą również intensywnie prowadzone w kanałach własnych wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej PGZ.

Arkadiusz Bąk, wiceprezes PGZ na MSPO 2026

Po pierwsze, ma ona promować kompetencje zakładów i wykwalifikowanych pracowników tworzących polski przemysł obronny. Po drugie, jej zadaniem jest wzmocnienie zaufania społecznego do sposobu, w jaki wydatkowane są środki publiczne na obronność kraju. PGZ chce pokazać, że pieniądze z podatków są inwestycją w bezpieczeństwo i rozwój. Inne cele to budowanie wizerunku grupy jako atrakcyjnego pracodawcy i wiarygodnego partnera biznesowego, a także zachęcenie prywatnych przedsiębiorców do współpracy z sektorem obronnym w celu tworzenia synergii przemysłowej dla dobra Polski.

Strategiczna wizja i zaproszenie do współpracy

Kampania „Produkujemy Polskie Bezpieczeństwo” to pierwszy etap realizacji szerszej wizji strategicznej PGZ. Grupa zapowiada swoją transformację – przejście od modelu tradycyjnych fabryk do nowoczesnych centrów kompetencji, gdzie kluczową rolę odgrywają projektowanie, integracja i serwisowanie zaawansowanych systemów. – Tylko tam, gdzie projektujemy, integrujemy i serwisujemy, powstaje realna wartość i realne bezpieczeństwo – podkreśla prezes PGZ Adam Leszkiewicz,

Według prezesa PGZ, skala obecnych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych stwarza historyczną szansę na zbudowanie trwałych zdolności polskiego przemysłu na dekady. Podkreśla on, że rola PGZ jako lidera nie oznacza monopolu, lecz odpowiedzialność za organizowanie współpracy całego sektora. Kampania angażuje spółki, pracowników i lokalnych współpracowników.

„Pieniądze na obronność, jakie wszyscy płacimy z podatków to inwestycja jednocześnie w Siły Zbrojne i w długoterminowy rozwój Polski: w zakłady, technologie, miejsca pracy i regiony” – zaznaczył Leszkiewicz.