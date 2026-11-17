W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, kadra dowódcza Wojska Polskiego oraz personel wojskowej służby zdrowia. Nowa siedziba ma zapewnić Dowództwu Wojsk Medycznych odpowiednie warunki do realizacji zadań sztabowych i koordynacyjnych.

Decyzja o utworzeniu Wojsk Medycznych jest związana m.in. z analizą doświadczeń z wojny w Ukrainie oraz wniosków płynących ze współpracy sojuszniczej, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i NATO. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, sprawnie funkcjonująca armia potrzebuje nie tylko logistyki, lecz także kompleksowego wsparcia żołnierzy w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

W Krakowie powstaje siedziba Dowództwa Wojsk Medycznych - Na terenie 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod budowę siedziby Dowództwa Wojsk Medycznych. - - Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy są dzisiaj obecni, którzy przystąpili i są dzisiaj w strukturze Dowództwa Wojsk Medycznych. Zawsze początki są trudne, wymagają stworzenia nowej wizji, nowego programu działania. Medycyna pola walki, medycyna katastrof, medycyna zdarzeń nieprzewidzianych, zdarzeń często o podłożu tragicznym, tak jak te ostatnie zdarzenia, które miały miejsce w Krakowie, zamachu na tak wiele osób, które ogarnęły całe centrum miasta, wiązały się z udzielaniem pomocy, wiązały się z medycyną, wiązały się z bohaterstwem - mówił podczas uroczystości wicepremier W. @KosiniakKamysz. - Więcej: https://t.co/vMZ8IF7Q53— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2026

Po analizie doświadczeń właśnie wynikających z wojny na Ukrainie, po analizie naszych doświadczeń sojuszniczych, Stanów Zjednoczonych czy Sojuszu Północnoatlantyckiego, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Wojsk Medycznych, które mają integrować, mają przygotowywać, ale mają też zapraszać tych wszystkich, którzy już dzisiaj mogą pomagać podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji - powiedział szef MON.

Nowa struktura wojskowej służby zdrowia

Dowództwo Wojsk Medycznych odpowiada za planowanie, organizację i realizację zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu oraz konfliktu zbrojnego. Do jego najważniejszych zadań należy rozwijanie zdolności medycznych wojska we współpracy z instytucjami wojskowej służby zdrowia oraz cywilnymi podmiotami leczniczymi.

Struktura będzie również odpowiadać za szkolenie kadr medycznych oraz zgrywanie jednostek i pododdziałów medycznych. Jej celem jest stworzenie spójnego systemu, który pozwoli skuteczniej udzielać pomocy rannym i poszkodowanym, niezależnie od charakteru zagrożenia.

Podczas uroczystości minister obrony narodowej zwrócił uwagę na znaczenie medycyny pola walki, medycyny katastrof oraz reagowania na nieprzewidziane zdarzenia. Podziękował także żołnierzom, którzy uczestniczą w tworzeniu nowej struktury.

Szczególne wyrazy uznania skierował do płk. lek. Mariusza Kiszki, dowódcy Wojsk Medycznych, któremu powierzono zadanie zorganizowania dowództwa od podstaw. Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, doświadczenie pułkownika obejmuje zarówno pracę w szpitalu we Wrocławiu, jak i służbę w różnych jednostkach wojskowych.

Priorytetem bezpieczeństwo żołnierzy

Płk lek. Mariusz Kiszka podkreślił, że budowanie nowej struktury wymaga konsekwencji, wzajemnego zaufania i poczucia wspólnej misji. Zaznaczył również, że priorytetem jest stworzenie nowoczesnego systemu wojskowej służby zdrowia, zdolnego do działania w każdych warunkach.

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego i sprawnego systemu wojskowej służby zdrowia, zdolnego do skutecznego działania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Najważniejszym zobowiązaniem pozostaje zapewnienie żołnierzom poczucia bezpieczeństwa i pewności, że w chwili zagrożenia zdrowia lub życia otrzymają szybką i profesjonalną pomoc – powiedział dowódca Wojsk Medycznych.

Budowa siedziby w Krakowie ma zapewnić dowództwu zaplecze niezbędne do koordynowania działalności wojskowej służby zdrowia i rozwijania zdolności medycznych Sił Zbrojnych RP. Informacje o rozpoczęciu inwestycji oraz zadaniach nowej struktury przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej.