Nowe nagranie z kamery rakiety ujawnia moment uderzenia w Most Krymski, potwierdzając zastosowanie ukraińskich pocisków manewrujących Flamingo.

Prezydent Zełenski wskazuje, że to element szerszej, wieloetapowej operacji mającej na celu osłabienie rosyjskiej infrastruktury wojskowej.

Dlaczego pociski Flamingo są ważne w masowych uderzeniach na cele w głębi Rosji?

O zastosowaniu pocisków Flamingo poinformował Denys Sztileman, komentując nagranie opublikowane przez Antona Heraszczenkę, oficjalnego doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. Materiał przedstawia obraz z kamery rakiety w końcowej fazie lotu, tuż przed uderzeniem w Most Krymski.

Atak poprzedziły ostrzeżenia o zagrożeniu rakietowym ogłoszone na okupowanym Krymie. Pierwszy komunikat pojawił się o godz. 00:56, a kolejne o 03:52 i 05:03. Według medialnych doniesień uderzenie doprowadziło do poważnych uszkodzeń mostu. Do wody zawalić się miał fragment przeprawy drogowej. Nieoficjalnie mówi się o wykorzystaniu nawet dziesięciu pocisków FP-5 Flamingo.

Dziś wszyscy mogą zobaczyć konsekwencje dla głównego przejścia wojskowego z terytorium Rosji na nasz ukraiński Krym. To rezultat siódmego etapu operacji przeprowadzanej przez kilka tygodni, opracowanej i skoordynowanej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy. Nasi wojownicy stopniowo niszczyli systemy obrony powietrznej, radary, sprzęt walki elektronicznej oraz inne wyznaczone cele na drodze do ostatecznego celu. W tym celu użyli „Dowbusz”, „Vendetta”, „Da Vinci”, „Styczeń”, „Mich-2000”, „Ruta”, „Palianyca”, „An-197”, „FP-1”, „FP-5 Flamingo” oraz „R-360 Neptun” – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Co potrafi Flamingo?

Flamingo, oznaczana także jako FP-5, to ukraiński pocisk manewrujący o deklarowanym zasięgu do 3 tys. kilometrów. Może przenosić ładunek do 1150 kg i rozwijać prędkość około 850–900 km/h. Pocisk ma około 14 metrów długości i korzysta z nawigacji satelitarnej GNSS/GPS połączonej z systemem bezwładnościowym INS, co ma zwiększać odporność na zakłócenia radiowe.

Latem 2026 roku Ukraina wyraźnie zwiększyła użycie Flamingo w uderzeniach na cele w głębi Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony od czerwca informowało o zniszczeniu co najmniej 57 takich pocisków, wobec 31 deklarowanych przechwyceń w okresie od lutego do maja. Wśród celów wskazywano zakłady związane z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym i kosmicznym. 15 sierpnia 2026 roku prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku na Centrum Rakietowo-Kosmiczne Progress w Samarze, oddalone od granicy Ukrainy o około 900 km.

Nie „wunderwaffe”, lecz broń masowa

Flamingo nie jest pozbawiona ograniczeń. Jej duże rozmiary i prędkość przelotowa mogą ułatwiać wykrycie przez rosyjskie radary, a ukraińskie szacunki zakładały, że znaczną część pocisków może przechwycić obrona przeciwlotnicza Rosji. Kluczem pozostaje jednak ekonomia i skala. Nawet jeśli część rakiet zostanie zestrzelona, ich użycie może zmuszać Rosję do wydatkowania drogich pocisków przeciwlotniczych, a pozostałe egzemplarze mogą trafiać w zakłady przemysłowe, logistykę i cenną infrastrukturę wojskową. Elastyczność silnikowa, o której pisze Fire Point, najwyraźniej wpisuje się więc w szerszą strategię - Flamingo ma być nie pojedynczą „cudowną bronią”, lecz systemem, który Ukraina może produkować i używać w dużych ilościach.