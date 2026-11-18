ATMOS Space Cargo GmbH (ATMOS) i MBDA Deutschland GmbH (MBDA) podpisały umowę o współpracy dotyczącą projektowania, rozwoju i demonstracji zdolności w zakresie precyzyjnego uderzenia dalekiego zasięgu z orbity (Precision Orbital Deep Strike; PODS). Porozumienie łączy doświadczenie ATMOS w dziedzinie transportu orbitalnego i powrotu do atmosfery z kompetencjami MBDA w zakresie systemów obronnych i wojskowych ładunków użytecznych.

Europejskie odstraszanie konwencjonalne opiera się na wzajemnie uzupełniających się zdolnościach - od odpornej infrastruktury oraz obrony powietrznej i przeciwrakietowej po precyzyjne uderzenia dalekiego zasięgu. W ramach współpracy, ATMOS i MBDA analizują w jaki sposób technologie transportu orbitalnego i powrotu na Ziemię mogłyby uzupełnić istniejącą europejską architekturę odstraszania konwencjonalnego.

Początkowy zakres prac obejmuje architekturę systemów, ocenę wykonalności technicznej, analizy integracji ładunków oraz potencjalne demonstracje technologii. PODS jest analizowany i rozwijany jako przyszła zdolność w zakresie obrony konwencjonalnej. Ewentualne przyszłe rozmieszczenie i wykorzystanie systemu będą podlegać obowiązującym przepisom prawa oraz decyzjom właściwych organów rządowych i wojskowych.

PODS jest systemem przeznaczonym do zastosowań obronnych. Cywilne pojazdy PHOENIX firmy ATMOS pozostają odrębnym produktem, przeznaczonym do logistyki orbitalnej oraz transportu powrotnego na potrzeby badań naukowych i przemysłu.

Dzięki współpracy, ATMOS i MBDA zamierzają wzmacniać potencjał przemysłowy Niemiec i Europy poprzez połączenie uzupełniających się kompetencji w dziedzinie technologii kosmicznych i obronnych. Konkretne działania rozwojowe i przyszłe projekty będą wymagały dalszej oceny oraz odrębnych porozumień. Strony szczególnie podkreślają, że wszystkie działania podejmowane na podstawie niniejszej umowy o współpracy, a także wszelkie przyszłe przedsięwzięcia w tym obszarze, podlegają i będą podlegać rygorystycznej weryfikacji pod kątem obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych oraz ich przestrzeganiu. Strony uzyskają wszelkie zezwolenia, które właściwe organy uznają za wymagane.

Europa musi być zdolna do samodzielnego opracowywania, budowania i eksploatowania kluczowych zdolności obronnych w oparciu o własny przemysł. Wszystko zaczyna się od infrastruktury. Transport orbitalny i powrót z orbity tworzą nową warstwę infrastruktury strategicznej, a to właśnie ona wyznacza zakres tego, co Europa może osiągnąć na własnych warunkach. Wspólnie z MBDA oceniamy w jaki sposób można połączyć sprawdzone systemy obronne i nowe technologie orbitalne, aby wzmocnić europejskie odstraszanie konwencjonalne i umożliwić rozwój przyszłych zdolności obronnych - powiedział Sebastian Klaus, CEO ATMOS Space Cargo.

Umowa o współpracy z ATMOS potwierdza nasze wspólne dążenie do innowacji, którego celem jest zapewnienie naszym siłom zbrojnym wysoce innowacyjnej, suwerennej zdolności europejskiej. Z niecierpliwością oczekujemy na realizację tego ekscytującego projektu. Inicjatywa ta bezpośrednio wspiera również szerszą wizję strategiczną MBDA w domenie kosmicznej, wzmacniając zarówno wykorzystanie przestrzeni kosmicznej na potrzeby obronności, jak i obronę samej przestrzeni kosmicznej. MBDA niezmiennie przeciera szlaki w opracowywaniu rozwiązań zabezpieczających przyszłe europejskie zdolności obronne - powiedział Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland oraz EVP Strategy & Future Growth.

Na podstawie informacji prasowej ATMOS Space Cargo & ATMOS WORKS