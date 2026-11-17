Tak Rosjanie ukrywają stanowiska obrony przeciwlotniczej na mapach

Na anomalie jako pierwszy zwrócił uwagę w sierpniu tego roku fiński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny Yle. Zauważono, że w pobliżu Kronsztadu pod Petersburgiem zasłonięto fragment terenu kopiując i wklejając w to miejsce obraz satelitarny lasu.

Takie same przykłady opisał m.in. dziennikarz „The New York Times” Aric Toler. Jedno ze zidentyfikowanych stanowisk wyrzutni S-400 znalazł pod Moskwą. Na mapach satelitarnych Google wyraźnie widać osiem zestawów przeciwlotniczych i polową infrastrukturę. Natomiast na ich rosyjskim odpowiedniku, mapach Yandex, obszar został zasłonięty lasem. Poprzednio takie miejsca były po prostu zamazywane. Teraz wygląda na to, że zapadła odgórna decyzja zmiany podejścia. Próby maskowania dokonane są jednak często niechlujnie i chwila obserwacji wystarczy, by rozpoznać, że zadrzewione fragmenty mapy pochodzą z innego miejsca.

Fascinating thread here about how Yandex is putting in fake forests and using other measures to hide Russian air defense sites. This one (55.36303, 37.4445) - apparently an S-400 site - was recently forested. Compare here: Yandex, Google (June '23), and Planet (two weeks ago) https://t.co/sGztkEnRa0— Aric Toler (@AricToler) November 16, 2026

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Eksperci zastanawiają się nad celowością takich działań. Z map Yandexu korzystają bowiem w głównej mierze sami Rosjanie. Każdy, kto ma dostęp choćby do usług Google może dokładnie obejrzeć wojskowe obiekty. Nie mówiąc już o obcych wywiadach, które dysponują własnym obrazem satelitarnym.

Mark Krutov stowrzył mapę stanowisk obrony przeciwlotniczej wokół Moskwy. Dzieki niej można łatwo porownać efekty rosyjskiego OPSECu.