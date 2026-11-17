Rosja kategorycznie wetuje członkostwo Ukrainy w NATO, jednocześnie wykluczając Europę z kluczowych rozmów o bezpieczeństwie kontynentu.

W obliczu tych napięć, USA miały zaoferować Kijowowi wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego pod warunkiem ustępstw terytorialnych.

Moskwa jednak eskaluje żądania, domagając się wyjścia Finlandii z NATO i wycofania sił z państw bałtyckich.

Stanowisko Rosji i przyszłość rozmów pokojowych: Dlaczego Europa jest wykluczona?

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Riabkow, cytowany przez agencję Interfax, oświadczył we wtorek, że jego kraj kategorycznie sprzeciwia się ewentualnemu przystąpieniu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stanowisko to jest zgodne z długotrwałą polityką Moskwy, która od dawna traktuje rozszerzenie NATO na wschód jako zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. Riabkow uchylił się od odpowiedzi na pytanie agencji, czy Stany Zjednoczone ponownie podnoszą kwestię potencjalnego wstąpienia Ukrainy do NATO. Dodał również, że nadal nie osiągnięto porozumienia w sprawie ustalenia terminu ani miejsca kolejnej rundy trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Rosji, USA i Ukrainy. Poprzednia tura tych negocjacji miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Co więcej, Riabkow wyraźnie zaznaczył, że „w żadnym wypadku nie ma mowy o udziale Europy w rundzie negocjacyjnej”. Jednocześnie jednak podkreślił, że „bez udziału Stanów Zjednoczonych nie można rozwiązać kwestii bezpieczeństwa europejskiego”. Ta sprzeczność w wypowiedziach sugeruje skomplikowaną dynamikę dyplomatyczną, gdzie Rosja dąży do bezpośredniego dialogu z USA, minimalizując rolę europejskich partnerów w kwestiach kluczowych dla kontynentu. Postawa Rosji w tej sprawie jest niezmienna, a Kreml stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom włączenia Ukrainy do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Propozycja USA dla Ukrainy i żądania Rosji: Co z Donbasem i państwami bałtyckimi?

W połowie listopada prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Stany Zjednoczone po raz pierwszy przedstawiły Kijowowi możliwość przystąpienia do NATO. Propozycja ta miałaby być uzależniona od wycofania się Ukrainy z całego Donbasu. Zełenski zadeklarował, że jeśli strona amerykańska i pozostali partnerzy z NATO potwierdzą taką propozycję, przedstawi ją ukraińskiemu społeczeństwu do dyskusji, zaznaczając, że nie może podjąć takiej decyzji samodzielnie. Ta potencjalna oferta stawia Ukrainę w trudnej sytuacji, balansując między aspiracjami do członkostwa w NATO a koniecznością ustępstw terytorialnych. Ukraina postrzega członkostwo w Sojuszu jako kluczową gwarancję bezpieczeństwa, co jest podstawą jej strategicznych dążeń.

W ubiegłym tygodniu niemiecki dziennik „Bild” doniósł, że podczas rozmów prowadzonych w Abu Zabi Rosja przedstawiła dodatkowe, daleko idące żądania. Według tych informacji, Moskwa miała domagać się wystąpienia Finlandii z NATO oraz wycofania sił Sojuszu z terytorium państw bałtyckich. Te żądania pokazują skalę rosyjskich oczekiwań i wskazują na to, że Rosja dąży do fundamentalnej zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie, wykraczającej poza kwestię Ukrainy. Takie warunki stawiają pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia jakiegokolwiek kompromisu w trwających negocjacjach.

Sojusznicy o przyszłości Ukrainy w NATO: Czy jest miejsce dla Kijowa?

W kontekście tych napiętych relacji i sprzecznych stanowisk, prezydent Francji, Emmanuel Macron, podkreślił w ostatnich dniach, że w strukturach NATO jest miejsce dla Ukrainy. Jego wypowiedź stanowi ważne wsparcie dla aspiracji Kijowa i jest sygnałem, że mimo rosyjskiego sprzeciwu, część państw członkowskich Sojuszu widzi przyszłość Ukrainy w strukturach obronnych Zachodu. Wypowiedź Macrona kontrastuje z twardym stanowiskiem Rosji i dodaje nadziei Ukrainie, że jej dążenia do integracji z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa nie są bezpodstawne. Jednakże, wobec wyraźnego sprzeciwu Moskwy i postawionych przez nią warunków, droga do pełnego członkostwa Ukrainy w NATO pozostaje długa i pełna wyzwań dyplomatycznych.