Przełomowe rozmowy w Abu Zabi. Ukraina, USA i Rosja przy stole negocjacyjnym

Początek negocjacji

W Abu Zabi zainaugurowano pierwsze od lutego rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow napisał w serwisie X: „Rozpoczęliśmy trójstronne rozmowy w formacie Ukraina–USA–Rosja. W porządku obrad znajdują się kluczowe kwestie dotyczące zakończenia działań wojennych i przybliżenia pokoju”. Rosyjskiej delegacji przewodzi doradca Władimira Putina, Władimir Miedinski. Spotkanie poprzedziły konsultacje strony ukraińskiej z przedstawicielami USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Komisji Europejskiej.

Gen. Leon Komornicki: "Ważne jest, by Ukraina była nie na stole negocjacyjnym, a przy stole" [Express Biedrzyckiej]

We have begun our work in the United Arab Emirates. The first meeting will be held with representatives of the United Kingdom, France, Germany, Italy, NATO and the European Commission, joined by US Special Envoys Steve Witkoff and Jared Kushner. We will align our positions and coordinate our steps ahead of the next stage of negotiations. This will be followed by a trilateral meeting involving Ukraine, the United States and Russia. The Ukrainian delegation, alongside me, includes Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia and Vadym Skibitskyi. Our key priorities are to end hostilities, secure reliable post-war security guarantees, ensure Ukraine’s economic recovery and development, and advance humanitarian efforts. We are working to make as much progress as possible on these issues and bring peace closer.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 10, 2026

Gwarancje bezpieczeństwa na stole

Głównym tematem rozmów jest przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie. Amerykański wysłannik Steve Witkoff oświadczył, że dyskusje dotyczą tego, „w jaki sposób po zakończeniu wojny w Ukrainie można wykorzystać i rozwinąć istniejące europejskie instytucje”. Administracja USA ujawniła, że zaproponowała Rosji udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa „na kształt artykułów 4 i 5 NATO”. W niedzielę prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie jest blisko, a Ukraina po wojnie będzie miała „nieco zmieniony kształt”.