Przełomowe rozmowy w Abu Zabi. Ukraina, USA i Rosja przy stole negocjacyjnym

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-11-10 12:12

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęły się trójstronne rozmowy Ukraina-USA-Rosja, mające określić zasady zakończenia wojny. Jak poinformował Rustem Umierow, na stole leżą kluczowe kwestie dotyczące pokoju i przyszłych gwarancji bezpieczeństwa.

Przełomowe rozmowy w Abu Zabi. Ukraina, USA i Rosja przy stole negocjacyjnym
Autor: @rustem_umerov/ X (Twitter)

Początek negocjacji

W Abu Zabi zainaugurowano pierwsze od lutego rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow napisał w serwisie X: „Rozpoczęliśmy trójstronne rozmowy w formacie Ukraina–USA–Rosja. W porządku obrad znajdują się kluczowe kwestie dotyczące zakończenia działań wojennych i przybliżenia pokoju”. Rosyjskiej delegacji przewodzi doradca Władimira Putina, Władimir Miedinski. Spotkanie poprzedziły konsultacje strony ukraińskiej z przedstawicielami USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Komisji Europejskiej.

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Gwarancje bezpieczeństwa na stole

Głównym tematem rozmów jest przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie. Amerykański wysłannik Steve Witkoff oświadczył, że dyskusje dotyczą tego, „w jaki sposób po zakończeniu wojny w Ukrainie można wykorzystać i rozwinąć istniejące europejskie instytucje”. Administracja USA ujawniła, że zaproponowała Rosji udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa „na kształt artykułów 4 i 5 NATO”. W niedzielę prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie jest blisko, a Ukraina po wojnie będzie miała „nieco zmieniony kształt”.

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