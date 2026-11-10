Przełomowe rozmowy w Abu Zabi. Ukraina, USA i Rosja przy stole negocjacyjnym

Początek negocjacji
W Abu Zabi zainaugurowano pierwsze od lutego rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow napisał w serwisie X: „Rozpoczęliśmy trójstronne rozmowy w formacie Ukraina–USA–Rosja. W porządku obrad znajdują się kluczowe kwestie dotyczące zakończenia działań wojennych i przybliżenia pokoju”. Rosyjskiej delegacji przewodzi doradca Władimira Putina, Władimir Miedinski. Spotkanie poprzedziły konsultacje strony ukraińskiej z przedstawicielami USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Komisji Europejskiej.
Gwarancje bezpieczeństwa na stole
Głównym tematem rozmów jest przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie. Amerykański wysłannik Steve Witkoff oświadczył, że dyskusje dotyczą tego, „w jaki sposób po zakończeniu wojny w Ukrainie można wykorzystać i rozwinąć istniejące europejskie instytucje”. Administracja USA ujawniła, że zaproponowała Rosji udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa „na kształt artykułów 4 i 5 NATO”. W niedzielę prezydent USA Donald Trump stwierdził, że porozumienie jest blisko, a Ukraina po wojnie będzie miała „nieco zmieniony kształt”.