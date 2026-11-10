Generałowie Wojska Polskiego z awansami. Karol Nawrocki mianował dziesięciu oficerów, w tym Dowódcę Operacyjnego

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-11-10 10:01

Prezydent Karol Nawrocki, działając na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, podjął decyzję o mianowaniu dziesięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Wśród wyróżnionych znalazł się gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, pełniący funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który otrzymał awans na stopień generała broni. Oficjalne wręczenie aktów mianowania odbędzie się 11 listopada, w dniu centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

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Autor: Kancelaria Prezydenta/X/ Creative Commons Generalskie nominacje

We wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o kluczowych zmianach kadrowych w Wojsku Polskim. Decyzją Prezydenta Karola Nawrockiego, dziesięciu oficerów zostało mianowanych na stopnie generalskie. Proces mianowania, zgodnie z procedurami, nastąpił „na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza”. Pełna lista nazwisk mianowanych oficerów zostanie prawdopodobnie opublikowana w najbliższym czasie, jednak już teraz wiadomo o jednym z najważniejszych awansów.

Generał broni Ireneusz Nowak: Kluczowa rola Dowódcy Operacyjnego

Szczególne wyróżnienie spotkało gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka, który piastuje niezwykle ważną funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za planowanie i prowadzenie operacji obronnych, w tym tych związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz udziałem w misjach międzynarodowych. „W gronie tym znalazł się m.in. gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, który został mianowany na stopień generała broni” – precyzuje komunikat BBN.

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