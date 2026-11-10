Generałowie Wojska Polskiego z awansami. Karol Nawrocki mianował dziesięciu oficerów, w tym Dowódcę Operacyjnego

We wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o kluczowych zmianach kadrowych w Wojsku Polskim. Decyzją Prezydenta Karola Nawrockiego, dziesięciu oficerów zostało mianowanych na stopnie generalskie. Proces mianowania, zgodnie z procedurami, nastąpił „na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza”. Pełna lista nazwisk mianowanych oficerów zostanie prawdopodobnie opublikowana w najbliższym czasie, jednak już teraz wiadomo o jednym z najważniejszych awansów.

Generał broni Ireneusz Nowak: Kluczowa rola Dowódcy Operacyjnego

Szczególne wyróżnienie spotkało gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka, który piastuje niezwykle ważną funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za planowanie i prowadzenie operacji obronnych, w tym tych związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz udziałem w misjach międzynarodowych. „W gronie tym znalazł się m.in. gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, który został mianowany na stopień generała broni” – precyzuje komunikat BBN.

Dowódca Operacyjny RSZ, gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, w Narodowe Święto Niepodległości 🇵🇱 odbierze z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację na stopień generała broni. Generał Ireneusz Nowak to doświadczony pilot samolotów naddźwiękowych i dowódca, którego droga zawodowa obejmuje ponad trzy dekady służby w Siłach Zbrojnych RP. Od lotnictwa myśliwskiego, przez dowodzenie jednostkami i związkami taktycznymi, po kierowanie strukturami odpowiedzialnymi za rozwój i funkcjonowanie Sił Powietrznych – na każdym etapie zdobywał doświadczenie służące wzmacnianiu potencjału obronnego Polski. Nominacja na stopień generała broni jest szczególnym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla jego dotychczasowych dokonań oraz służby na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie gratulujemy, Panie Generale! #PołączeniDlaBezpieczeństwa🤝#JointForSecurity— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 10, 2026