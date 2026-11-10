Generałowie Wojska Polskiego z awansami. Karol Nawrocki mianował dziesięciu oficerów, w tym Dowódcę Operacyjnego

We wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o kluczowych zmianach kadrowych w Wojsku Polskim. Decyzją Prezydenta Karola Nawrockiego, dziesięciu oficerów zostało mianowanych na stopnie generalskie. Proces mianowania, zgodnie z procedurami, nastąpił „na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza”. Pełna lista nazwisk mianowanych oficerów zostanie prawdopodobnie opublikowana w najbliższym czasie, jednak już teraz wiadomo o jednym z najważniejszych awansów.
Generał broni Ireneusz Nowak: Kluczowa rola Dowódcy Operacyjnego
Szczególne wyróżnienie spotkało gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka, który piastuje niezwykle ważną funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za planowanie i prowadzenie operacji obronnych, w tym tych związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz udziałem w misjach międzynarodowych. „W gronie tym znalazł się m.in. gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, który został mianowany na stopień generała broni” – precyzuje komunikat BBN.