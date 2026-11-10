Krzyże Oficerskie dla rannych policjantów z Krakowa. Prezydent docenił ich odwagę

PAP
PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2026-11-10 9:29

Prezydent Karol Nawrocki, za pośrednictwem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego, nadał Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski dwóm rannym policjantom z Krakowa. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański zostali uhonorowani za swoją wyjątkową odwagę i poświęcenie, które wykazali podczas bohaterskiej interwencji. Obaj funkcjonariusze, którzy niedawno wybudzili się ze śpiączki po ciężkich obrażeniach, otrzymali to prestiżowe odznaczenie państwowe za wybitne zasługi dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.

Policjant tyłem w granatowym mundurze z napisem Policja. O odznaczeniach dla funkcjonariuszy pisze SE Portal Obronny.
Autor: Tomasz Warszewski/ Shutterstock
  • Dwóch krakowskich policjantów, rannych w bohaterskiej interwencji, zostało uhonorowanych Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.
  • Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, po wybudzeniu ze śpiączki, przyjęli prestiżowe odznaczenia osobiście z rąk Prezydenta.

Bohaterska interwencja i szybka reakcja prezydenta

Wydarzenia, które doprowadziły do nadania wysokich odznaczeń, miały miejsce w Krakowie w minioną sobotę. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański z narażeniem własnego życia podjęli interwencję, która doprowadziła do zatrzymania niebezpiecznego zamachowca. W wyniku wymiany ognia obydwaj funkcjonariusze odnieśli ciężkie obrażenia, które wymagały natychmiastowej hospitalizacji. Ich bohaterska postawa nie uszła uwadze najwyższych władz państwowych. Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował w poniedziałek na platformie X, że prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o nadaniu im Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent uhonorował policjantów za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla ich determinacji i poświęcenia w służbie społeczeństwu. Decyzja o nadaniu orderów zapadła szybko, co podkreśla rangę i znaczenie czynu funkcjonariuszy. Odznaczenia zostały wręczone rannym policjantom z rąk prezydenta Karola Nawrockiego osobiście, co miało miejsce podczas jego wizyt w krakowskich szpitalach, gdzie dochodzą do zdrowia.

Stan zdrowia i wzajemne wsparcie funkcjonariuszy

Po dramatycznych wydarzeniach i odniesionych obrażeniach, stan zdrowia Jakuba Kulika i Artura Morańskiego był krytyczny. Na szczęście, w niedzielę obydwaj funkcjonariusze wybudzili się ze śpiączki, co stanowiło promyk nadziei dla ich rodzin i kolegów z służby. Jeden z nich przebywa w Szpitalu Narutowicza, natomiast drugi w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Mimo rozdzielenia, policjanci mieli okazję do kontaktu. Na ich prośbę zorganizowano wideokonferencję, która pozwoliła im na rozmowę i wzajemne wsparcie.

Dr n. med. Hubert Hymczak, kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Narutowicza, skomentował to wydarzenie, mówiąc: Myślę, że treść zostawmy tym, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Partnerzy z patrolu bardzo byli zainteresowani tym, co się dzieje z nimi nawzajem. To świadczy o silnej więzi i solidarności, jaka łączy funkcjonariuszy, zwłaszcza w obliczu tak traumatycznych przeżyć. Szef BBN Bartosz Grodecki podkreślił również, że Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania. Złożył im także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, co jest priorytetem dla całej społeczności policyjnej.

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Kim są odznaczeni policjanci?

Jakub Kulik, starszy posterunkowy, ma 24 lata i pochodzi z Bielska-Białej. Jego doświadczenie w służbie jest różnorodne i bogate. Przed wstąpieniem do Policji służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym, co świadczy o jego wcześniejszym zaangażowaniu w obronność kraju. Niedawno zakończył służbę wojskową, aby dołączyć do szeregów Policji, gdzie obecnie pracuje w ogniwie wywiadowczo-patrolowym I Komisariatu w Krakowie, odpowiedzialnym m.in. za rejon Starego Miasta. Poza służbą państwową, Kulik jest również aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, gdzie działa jako strażak ochotnik od około dziesięciu lat. Jest żonaty i ma dziecko, co dodaje osobistego wymiaru jego poświęceniu.

Drugi z odznaczonych, starszy posterunkowy Artur Morański, ma 27 lat i pochodzi ze wsi Powroźnik w gminie Muszyna, w województwie małopolskim. Do Policji wstąpił w 2024 roku, rozpoczynając służbę w VII Komisariacie na terenie Nowej Huty, a od czerwca tego samego roku przeniósł się do I Komisariatu w Krakowie. Przed karierą w służbach mundurowych Morański przez pięć lat aktywnie grał w piłkę nożną w lokalnym zespole w Powroźniku. Przez wiele lat pełnił również funkcję lektora w miejscowym kościele. Podobnie jak Jakub Kulik, jest żonaty. Historie obu policjantów ukazują ich głębokie zakorzenienie w lokalnych społecznościach i zaangażowanie w różnorodne formy służby, zarówno zawodowej, jak i społecznej.

Order Odrodzenia Polski: Historia i znaczenie

Order Odrodzenia Polski, znany również jako Polonia Restituta, to jedno z najważniejszych polskich odznaczeń państwowych, ustanowione w 1921 roku. Jest on nadawany za wybitne zasługi w ramach służby państwu i społeczeństwu, a jego celem jest uhonorowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to jest przyznawane zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, a także za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na pięć klas, od najwyższej do najniższej: klasa I to Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, oraz klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nadanie Krzyży Oficerskich starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu świadczy o tym, że ich czyn został uznany za zasługujący na jedno z najwyższych odznaczeń, podkreślając wagę ich odwagi i poświęcenia w obronie bezpieczeństwa publicznego.

Garda - Stanisław Wziątek
PREZYDENT
POLICJA
KRAKÓW