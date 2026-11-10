Krzyże Oficerskie dla rannych policjantów z Krakowa. Prezydent docenił ich odwagę

Dwóch krakowskich policjantów, rannych w bohaterskiej interwencji, zostało uhonorowanych Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, po wybudzeniu ze śpiączki, przyjęli prestiżowe odznaczenia osobiście z rąk Prezydenta.

Bohaterska interwencja i szybka reakcja prezydenta

Wydarzenia, które doprowadziły do nadania wysokich odznaczeń, miały miejsce w Krakowie w minioną sobotę. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański z narażeniem własnego życia podjęli interwencję, która doprowadziła do zatrzymania niebezpiecznego zamachowca. W wyniku wymiany ognia obydwaj funkcjonariusze odnieśli ciężkie obrażenia, które wymagały natychmiastowej hospitalizacji. Ich bohaterska postawa nie uszła uwadze najwyższych władz państwowych. Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował w poniedziałek na platformie X, że prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o nadaniu im Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent uhonorował policjantów za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla ich determinacji i poświęcenia w służbie społeczeństwu. Decyzja o nadaniu orderów zapadła szybko, co podkreśla rangę i znaczenie czynu funkcjonariuszy. Odznaczenia zostały wręczone rannym policjantom z rąk prezydenta Karola Nawrockiego osobiście, co miało miejsce podczas jego wizyt w krakowskich szpitalach, gdzie dochodzą do zdrowia.

Obaj ranni funkcjonariusze Policji odebrali z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego nadane ordery.— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) November 9, 2026

Stan zdrowia i wzajemne wsparcie funkcjonariuszy

Po dramatycznych wydarzeniach i odniesionych obrażeniach, stan zdrowia Jakuba Kulika i Artura Morańskiego był krytyczny. Na szczęście, w niedzielę obydwaj funkcjonariusze wybudzili się ze śpiączki, co stanowiło promyk nadziei dla ich rodzin i kolegów z służby. Jeden z nich przebywa w Szpitalu Narutowicza, natomiast drugi w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Mimo rozdzielenia, policjanci mieli okazję do kontaktu. Na ich prośbę zorganizowano wideokonferencję, która pozwoliła im na rozmowę i wzajemne wsparcie.

Dr n. med. Hubert Hymczak, kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Narutowicza, skomentował to wydarzenie, mówiąc: Myślę, że treść zostawmy tym, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Partnerzy z patrolu bardzo byli zainteresowani tym, co się dzieje z nimi nawzajem. To świadczy o silnej więzi i solidarności, jaka łączy funkcjonariuszy, zwłaszcza w obliczu tak traumatycznych przeżyć. Szef BBN Bartosz Grodecki podkreślił również, że Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania. Złożył im także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, co jest priorytetem dla całej społeczności policyjnej.

Kim są odznaczeni policjanci?

Jakub Kulik, starszy posterunkowy, ma 24 lata i pochodzi z Bielska-Białej. Jego doświadczenie w służbie jest różnorodne i bogate. Przed wstąpieniem do Policji służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym, co świadczy o jego wcześniejszym zaangażowaniu w obronność kraju. Niedawno zakończył służbę wojskową, aby dołączyć do szeregów Policji, gdzie obecnie pracuje w ogniwie wywiadowczo-patrolowym I Komisariatu w Krakowie, odpowiedzialnym m.in. za rejon Starego Miasta. Poza służbą państwową, Kulik jest również aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, gdzie działa jako strażak ochotnik od około dziesięciu lat. Jest żonaty i ma dziecko, co dodaje osobistego wymiaru jego poświęceniu.

Drugi z odznaczonych, starszy posterunkowy Artur Morański, ma 27 lat i pochodzi ze wsi Powroźnik w gminie Muszyna, w województwie małopolskim. Do Policji wstąpił w 2024 roku, rozpoczynając służbę w VII Komisariacie na terenie Nowej Huty, a od czerwca tego samego roku przeniósł się do I Komisariatu w Krakowie. Przed karierą w służbach mundurowych Morański przez pięć lat aktywnie grał w piłkę nożną w lokalnym zespole w Powroźniku. Przez wiele lat pełnił również funkcję lektora w miejscowym kościele. Podobnie jak Jakub Kulik, jest żonaty. Historie obu policjantów ukazują ich głębokie zakorzenienie w lokalnych społecznościach i zaangażowanie w różnorodne formy służby, zarówno zawodowej, jak i społecznej.

Order Odrodzenia Polski: Historia i znaczenie

Order Odrodzenia Polski, znany również jako Polonia Restituta, to jedno z najważniejszych polskich odznaczeń państwowych, ustanowione w 1921 roku. Jest on nadawany za wybitne zasługi w ramach służby państwu i społeczeństwu, a jego celem jest uhonorowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to jest przyznawane zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, a także za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na pięć klas, od najwyższej do najniższej: klasa I to Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, oraz klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nadanie Krzyży Oficerskich starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu świadczy o tym, że ich czyn został uznany za zasługujący na jedno z najwyższych odznaczeń, podkreślając wagę ich odwagi i poświęcenia w obronie bezpieczeństwa publicznego.