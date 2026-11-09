Dwie dekady F-16 w Polsce. „Jastrzębie” nadal w pierwszej linii obrony powietrznej

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-11-09 12:41

Pierwsze polskie F-16 wylądowały w Krzesinach w listopadzie 2006 roku, rozpoczynając nową erę w historii rodzimego lotnictwa wojskowego. Po dwóch dekadach służby „Jastrzębie” wciąż pełnią kluczowe zadania w systemie obrony powietrznej RP, o czym przypomina Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

  • Polskie F-16, czyli „Jastrzębie”, obchodzą dwie dekady służby, wciąż stanowiąc fundament obrony powietrznej RP i kluczowy element bezpieczeństwa.
  • Te wielozadaniowe myśliwce przechodzą wartą miliardy dolarów modernizację, która zapewni im najnowsze zdolności bojowe i wydłuży ich operacyjność.

20 lat polskich „Jastrzębi”. F-16 na straży polskiego nieba

W listopadzie 2006 roku polskie Siły Powietrzne rozpoczęły nowy rozdział swojej historii. Do kraju trafiły pierwsze wielozadaniowe myśliwce F-16, które otrzymały polską nazwę „Jastrząb”. Od tego czasu maszyny te stały się jednym z najważniejszych elementów zdolności bojowych Wojska Polskiego i kluczowym ogniwem systemu obrony powietrznej RP.

Pierwsze dwa polskie F-16 wylądowały 8 listopada 2006 roku na lotnisku 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Dzień później odbyła się uroczystość oficjalnego przyjęcia samolotów do służby, podczas której nadano im nazwę „Jastrząb”. Wprowadzenie F-16 oznaczało jakościową zmianę dla polskiego lotnictwa. „Jastrzębie” zapewniły Siłom Powietrznym nowoczesną platformę wielozadaniową, zdolną do realizacji zadań w zakresie obrony powietrznej, wsparcia operacji lądowych i morskich, a także współdziałania z sojusznikami w ramach NATO.

Dwie dekady służby

Przez 20 lat F-16 stały się rozpoznawalnym elementem polskiego nieba. Samoloty służą w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a ich obecność ma znaczenie zarówno dla obrony terytorium kraju, jak i dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Jubileusz nie dotyczy jednak wyłącznie maszyn. To również dwie dekady pracy pilotów, techników, kontrolerów i specjalistów wsparcia, którzy zapewniają gotowość „Jastrzębi” do realizacji zadań. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ich profesjonalizm i zaangażowanie każdego dnia przekładają się na bezpieczeństwo Polski i całego Sojuszu. To istotne szczególnie w świetle pojawiających się doniesień na temat niewystarczającej liczby pilotów myśliwców F-16.

Przyszłość polskich F-16

Program MLU (Mid-Life Upgrade) ma przedłużyć służbę myśliwców F-16 i dostosować je do wymagań współczesnego pola walki. Umowa na kompleksową modernizację MLU 48 polskich F-16C/D Block 52+ została podpisana 13 sierpnia 2025 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Jej wartość to około 3,8 mld USD netto (ok. 13,8 mld zł), a modernizacja floty ma zostać zakończona w 2038 roku.

W ramach modernizacji „Jastrzębie” mają zbliżyć się do standardu F-16V, czyli wersji rozwijanej jako F-16 Block 70/72. Kluczowe elementy pakietu obejmują wydłużenie resursu płatowca do 12 tys. godzin lotu, nowy komputer misji MMC7000, cyfryzację kokpitu, system automatycznego unikania kolizji z ziemią Auto GCAS oraz rozbudowane łącze danych Link 16.

MLU ma również umożliwić polskim F-16 pełniejsze współdziałanie z myśliwcami F-35 oraz dostęp do nowszych środków rażenia, w tym kolejnych wersji AMRAAM, pocisków AIM-9X, bomb GBU-53/B StormBreaker i pocisków manewrujących. W efekcie „Jastrzębie” mają pozostać zdolne bojowo po 2040 roku, a nie jedynie zostać „odświeżone” na kolejne kilka lat.

Czytaj także:

Polski F-16C Tiger Demo Team
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNICTWO
SIŁY POWIETRZNE
F-16
MYŚLIWIEC