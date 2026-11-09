Polskie F-16, czyli „Jastrzębie”, obchodzą dwie dekady służby, wciąż stanowiąc fundament obrony powietrznej RP i kluczowy element bezpieczeństwa.

Te wielozadaniowe myśliwce przechodzą wartą miliardy dolarów modernizację, która zapewni im najnowsze zdolności bojowe i wydłuży ich operacyjność.

20 lat polskich „Jastrzębi”. F-16 na straży polskiego nieba

W listopadzie 2006 roku polskie Siły Powietrzne rozpoczęły nowy rozdział swojej historii. Do kraju trafiły pierwsze wielozadaniowe myśliwce F-16, które otrzymały polską nazwę „Jastrząb”. Od tego czasu maszyny te stały się jednym z najważniejszych elementów zdolności bojowych Wojska Polskiego i kluczowym ogniwem systemu obrony powietrznej RP.

Pierwsze dwa polskie F-16 wylądowały 8 listopada 2006 roku na lotnisku 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Dzień później odbyła się uroczystość oficjalnego przyjęcia samolotów do służby, podczas której nadano im nazwę „Jastrząb”. Wprowadzenie F-16 oznaczało jakościową zmianę dla polskiego lotnictwa. „Jastrzębie” zapewniły Siłom Powietrznym nowoczesną platformę wielozadaniową, zdolną do realizacji zadań w zakresie obrony powietrznej, wsparcia operacji lądowych i morskich, a także współdziałania z sojusznikami w ramach NATO.

2⃣0⃣ lat polskich "Jastrzębi" ✈️🇵🇱 W listopadzie 2006 roku samoloty #F16 rozpoczęły służbę w polskich Siłach Powietrznych, otwierając nową erę w historii naszego lotnictwa wojskowego. Przez dwie dekady stały się symbolem nowoczesności, siły i gotowości do obrony polskiego nieba. Dziś pozostają jednym z kluczowych elementów systemu obrony powietrznej RP. To również dwie dekady służby pilotów, techników i specjalistów, których profesjonalizm i zaangażowanie każdego dnia zapewniają gotowość polskich Jastrzębi do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu. Z okazji jubileuszu składamy wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przez te lata tworzyli i nadal tworzą historię polskich F-16. #PołączeniDlaBezpieczeństwa🤝#JointForSecurity— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 9, 2026

Dwie dekady służby

Przez 20 lat F-16 stały się rozpoznawalnym elementem polskiego nieba. Samoloty służą w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a ich obecność ma znaczenie zarówno dla obrony terytorium kraju, jak i dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Jubileusz nie dotyczy jednak wyłącznie maszyn. To również dwie dekady pracy pilotów, techników, kontrolerów i specjalistów wsparcia, którzy zapewniają gotowość „Jastrzębi” do realizacji zadań. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ich profesjonalizm i zaangażowanie każdego dnia przekładają się na bezpieczeństwo Polski i całego Sojuszu. To istotne szczególnie w świetle pojawiających się doniesień na temat niewystarczającej liczby pilotów myśliwców F-16.

Przyszłość polskich F-16

Program MLU (Mid-Life Upgrade) ma przedłużyć służbę myśliwców F-16 i dostosować je do wymagań współczesnego pola walki. Umowa na kompleksową modernizację MLU 48 polskich F-16C/D Block 52+ została podpisana 13 sierpnia 2025 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Jej wartość to około 3,8 mld USD netto (ok. 13,8 mld zł), a modernizacja floty ma zostać zakończona w 2038 roku.

W ramach modernizacji „Jastrzębie” mają zbliżyć się do standardu F-16V, czyli wersji rozwijanej jako F-16 Block 70/72. Kluczowe elementy pakietu obejmują wydłużenie resursu płatowca do 12 tys. godzin lotu, nowy komputer misji MMC7000, cyfryzację kokpitu, system automatycznego unikania kolizji z ziemią Auto GCAS oraz rozbudowane łącze danych Link 16.

MLU ma również umożliwić polskim F-16 pełniejsze współdziałanie z myśliwcami F-35 oraz dostęp do nowszych środków rażenia, w tym kolejnych wersji AMRAAM, pocisków AIM-9X, bomb GBU-53/B StormBreaker i pocisków manewrujących. W efekcie „Jastrzębie” mają pozostać zdolne bojowo po 2040 roku, a nie jedynie zostać „odświeżone” na kolejne kilka lat.