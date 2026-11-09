Donald Trump zapowiada koniec wojny w Ukrainie. Mówi o „zmienionym kształcie” państwa

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CBS News stwierdził, że porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie jest blisko, a kraj ten będzie miał "nieco zmieniony kształt", dodając, że nie sądzi, by Władimir Putin go zwodził.

Trump odniósł się także do przegranych wyborów połówkowych, wskazując na brak swojej kandydatury i niezadowolenie społeczne, oraz zasygnalizował chęć współpracy z Demokratami w kwestii imigracji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za niebezpieczne omawianie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie przed zakończeniem wojny i określeniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, podkreślając, że "nie może być decyzji o Ukrainie bez Ukrainy".

We wtorek i środę mają odbyć się rozmowy w Abu Zabi z udziałem delegacji USA, Rosji i Ukrainy, w kontekście których europejscy dyplomaci, w tym szef MSZ Polski Radosław Sikorski, podkreślają konieczność zachowania odpowiedniej kolejności w procesie pokojowym.

Jednym z centralnych punktów rozmowy była kwestia wojny w Ukrainie. Donald Trump wyraził przekonanie, że zakończenie konfliktu jest na wyciągnięcie ręki. „Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt” – powiedział były prezydent. Podkreślił również swoje podejście do przywódcy Rosji, Władimira Putina, stwierdzając, że nie uważa, by był przez niego zwodzony. „Wolałbym nie mówić, ale dogaduję się z oboma” – odparł, zapytany o to, czy bardziej ufa Putinowi czy prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Trump ocenił, że nikt nie był tak twardy względem Rosji jak on, jednocześnie sugerując, że na jednym z poprzednich spotkań Rosji „okazano ogromny brak szacunku”. Słowa te padają w kontekście zaplanowanych na wtorek i środę rozmów Rosji i Ukrainy w Abu Zabi, w których udział ma wziąć również delegacja USA.

Imigracja i współpraca z Demokratami: Zmiana tonu?

Donald Trump odniósł się także do wyników niedawnych wyborów połówkowych, w których Republikanie stracili kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Wskazał na kilka przyczyn porażki, w tym fakt, że sam nie kandydował, niezadowolenie społeczne z powodu wojny i wysokich cen benzyny, a także niechęć części wyborców wobec Izraela oraz negatywne postrzeganie niektórych kandydatów. W kwestii imigracji, Trump zadeklarował chęć współpracy z Demokratami, jednocześnie oceniając swoją wcześniejszą politykę deportacyjną jako „zbyt surową”. „Uważam, że za uszczelnienie granicy zasłużyłem na najwyższą ocenę. Bardzo wysoko ocenia się mnie również za to, że doprowadziłem do usunięcia z kraju niebezpiecznych osób. Ale jednocześnie tracę na tym, ponieważ deportowaliśmy także ludzi, którzy mieli dobrą pracę, a ich jedynym przewinieniem - jedynym złamaniem prawa - było to, że nielegalnie wjechali do kraju” – wyjaśnił Trump. Zaznaczył, że społeczeństwo jest podzielone w tej kwestii, a „duża grupa ludzi (…) uważa, że należy pozwolić im pozostać w kraju”. Prezydent wyraził przekonanie, że mógłby wypracować z Demokratami pewnego rodzaju porozumienie w tej sprawie. Odnosząc się do możliwości ponownego wszczęcia procedury impeachmentu, Trump stwierdził: „Nie potrafię sobie tego wyobrazić (…) Co ja takiego zrobiłem? Mam za sobą najlepsze dwa lata w całej historii prezydentury”.

Iran i personalne roszady w Białym Domu

W wywiadzie Donald Trump poruszył również temat Iranu, zapewniając, że nie ma powodu, by eskalować wojnę z tym krajem. Powiedział, że wznowienie ataków jest mało prawdopodobne, jeśli w rozmowach z Iranem będą postępy. Słowa te kontrastują z oceną sekretarza stanu USA, Marco Rubio, który w niedzielę ocenił, że rozmowy z Iranem „nie przynoszą rezultatów”, a żądania Iranu są „nie tylko po prostu nie do przyjęcia, ale w niektórych przypadkach wręcz skandaliczne i absurdalne”. Trump zapowiedział także, że w jego administracji dojdzie do pewnych zmian po wyborach do Kongresu. Godzinę po zakończeniu wywiadu dla CBS News ogłosił, że Stephen Miller, jeden z jego najbliższych doradców, zostanie nowym szefem personelu Białego Domu. Dotychczas tę kluczową funkcję pełniła Susie Wiles, była szefowa kampanii Trumpa.

Zełenski i Sikorski o architekturze bezpieczeństwa: „Nie może być decyzji bez Ukrainy”

Słowa Donalda Trumpa o przyszłości Ukrainy wywołały reakcje ze strony władz w Kijowie i europejskich dyplomatów. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, uznał za niebezpieczne omawianie nowej architektury bezpieczeństwa między Europą a Rosją przed zakończeniem rosyjskiej wojny przeciwko jego państwu i określeniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. „Bardzo jasno powiedziałem wszystkim partnerom: najpierw musimy omówić, jak zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Po drugie, jak będzie wyglądała architektura bezpieczeństwa Ukrainy. Jakie gwarancje bezpieczeństwa otrzyma Ukraina” – podkreślił Zełenski w wywiadzie dla CNN, dodając, że dopiero potem można rozmawiać o szerszej architekturze bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy wyraźnie zaznaczył: „Nie chcemy »Jałty 2.0«. Nie chcemy, żeby Rosja nas podzieliła”. W piątek w Warszawie, szefowie MSZ Polski i Ukrainy, Radosław Sikorski i Andrij Sybiha, wraz z szefową unijnej dyplomacji, Kają Kallas, podkreślali, że Ukraina nie może być pozbawiona udziału w rozmowach dotyczących jej przyszłości. Sikorski zaznaczył, że najpierw musi nastąpić zawieszenie ognia, potem rozmowy o trwałym pokoju, a dopiero później dyskusje o architekturze bezpieczeństwa Europy. Sybiha zaś podkreślił, że „nie może być żadnych decyzji o Ukrainie bez Ukrainy, ani o bezpieczeństwie Europy bez Europy”, wskazując na konieczność zaangażowania Europy w proces pokojowy, zarówno przed, jak i po zaplanowanych rozmowach w Abu Zabi.