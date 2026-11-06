Anduril i ORIGIN tworzą tarczę antydronową dla NATO. System przetestowano na Łotwie

Firmy Anduril i ORIGIN przeprowadziły pod koniec października 2026 roku na poligonie wojskowym na Łotwie demonstrację zintegrowanego rozwiązania do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

W ciągu zaledwie czterech dni zintegrowano autonomiczny system przechwytujący BLAZE (ORIGIN) z platformą dowodzenia i kierowania Lattice (Anduril) oraz istniejącym systemem radarowym łotewskiej obrony powietrznej.

Pokaz, zorganizowany z udziałem łotewskiej kadry wojskowej, zademonstrował, jak otwarta architektura oprogramowania umożliwia szybkie łączenie różnych elementów obrony powietrznej, wzmacniając ochronę wschodniej flanki NATO.

Demonstracja na poligonie wojskowym na Łotwie była kolejnym etapem współpracy między firmami Anduril, specjalizującą się w systemach autonomicznych i oprogramowaniu do dowodzenia, oraz ORIGIN, rozwijającą autonomiczne bezzałogowe systemy powietrzne. Pokaz odbył się nieco ponad miesiąc po podpisaniu przez obie firmy memorandum o współpracy, które miało miejsce 25 września. Celem porozumienia było zbadanie możliwości integracji systemu BLAZE z platformą Lattice w celu stworzenia wielowarstwowego rozwiązania do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, wspierającego obronę powietrzną wschodniej flanki NATO.

W trakcie demonstracji, zorganizowanej z udziałem wyższej kadry dowódczej łotewskich sił zbrojnych, autonomiczny system przechwytujący BLAZE pełnił funkcję efektora w zintegrowanym rozwiązaniu obrony powietrznej. System ten został połączony z platformą Lattice oraz z systemem radarowym, który jest już wykorzystywany w łotewskiej obronie powietrznej. To zaledwie czterodniowe połączenie kluczowych komponentów podkreśla niezwykłą szybkość, z jaką nowoczesne technologie mogą być adaptowane i wdrażane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Technologiczny przełom w obronie powietrznej

Przeprowadzony pokaz dobitnie zademonstrował, jak otwarta i interoperacyjna architektura oprogramowania może umożliwić błyskawiczne łączenie różnych elementów obrony powietrznej. Tego typu podejście pozwala na efektywną integrację sensorów, efektorów oraz systemów dowodzenia i kierowania w ramach jednego, spójnego i centralnie koordynowanego rozwiązania. Jest to kluczowe w obliczu dynamicznie zmieniających się zagrożeń, zwłaszcza ze strony zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych.

Martins Marenis, dyrektor handlowy ORIGIN, podkreślił znaczenie szybkości działania i integracji:

„Przejście od podpisania memorandum do wspólnej demonstracji przed wyższą kadrą dowódczą łotewskich sił zbrojnych w ciągu zaledwie kilku tygodni pokazuje, jak szybko potrafimy działać. Włączenie BLAZE do zintegrowanego systemu wykorzystującego Lattice odpowiada dokładnie na potrzeby wschodniej flanki NATO. Systemy przechwytujące działające w ramach wspólnej platformy dowodzenia i kierowania, zamiast funkcjonować niezależnie, zapewniają operatorom lepszy obraz sytuacji i umożliwiają szybszą reakcję na zmieniające się zagrożenia ze strony dronów.”

Podobne zdanie wyraził Brian Moran, wiceprezes Anduril odpowiedzialny za działalność w Europie, który zwrócił uwagę na efektywność platformy Lattice:

„Lattice zapewnił podstawę do integracji różnych zdolności, łączenia pochodzących z nich danych i przedstawiania operatorom jednolitego, spójnego obrazu sytuacji. Na Łotwie wystarczyły zaledwie cztery dni, aby wspólnie z ORIGIN zintegrować BLAZE z platformą Lattice i zademonstrować skuteczne zwalczenie celu. Pokazuje to, jak szybko można osiągać rezultaty, gdy partnerzy współpracują na rzecz obrony powietrznej państw sojuszniczych.”

Dalsze plany i perspektywy dla wschodniej flanki

Sukces demonstracji na Łotwie otwiera drogę do dalszego rozwoju i wdrażania zaawansowanych systemów antydronowych w regionie. Obie firmy, Anduril i ORIGIN, zapowiadają kontynuację wspólnych testów i walidacji rozwiązań na wschodniej flance NATO. Dalsza współpraca obejmie również opracowanie kompleksowej koncepcji operacyjnego wykorzystania zintegrowanego systemu antydronowego, co ma zapewnić państwom sojuszniczym skuteczne narzędzia do obrony przed coraz bardziej złożonymi zagrożeniami z powietrza.

Na podstawie komunikatu prasowego Anduril