Nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny: Kluczowe zmiany dla wojska i cywilów. Co czeka dobrowolnych rezerwistów?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach rządowych, kluczowym elementem proponowanej nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny jest wprowadzenie systemu dobrowolnych szkoleń dla osób chcących dołączyć do rezerw osobowych wojska. Te nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie liczby przeszkolonych obywateli, gotowych do działania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia te będą skierowane do osób, które pragną zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do wspierania obronności państwa. Projekt zakłada, że będą one uzupełnieniem już realizowanych kursów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Organizacja tych dobrowolnych szkoleń zostanie powierzona Agencji Mienia Wojskowego (AMW). Co ważne, AMW będzie miała możliwość zlecania ich prowadzenia innym podmiotom, które posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w tym zakresie. To elastyczne podejście ma zapewnić efektywność i dostępność szkoleń na szeroką skalę.

Jednym z istotnych zachęt do udziału w tych szkoleniach ma być wynagrodzenie dla uczestników. Projekt przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 50 procent najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Jest to konkretny bodziec finansowy, który ma zachęcić Polaków do aktywnego zaangażowania się w budowanie rezerw osobowych wojska i podniesienie swoich kwalifikacji obronnych.

Nowe uprawnienia dla żołnierzy i zmiany w służbach specjalnych

Poza kluczową kwestią dobrowolnych szkoleń, projekt nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny obejmuje również szereg innych, ważnych zmian dotyczących Wojska Polskiego i służb specjalnych. W planach jest m.in. wprowadzenie rozwiązań precyzujących kwestie kształcenia i szkolenia żołnierzy. Ma to na celu usprawnienie procesu edukacji wojskowej i zapewnienie, że kadra będzie odpowiednio przygotowana do pełnienia swoich obowiązków.

Doprecyzowane zostaną również uprawnienia żołnierzy niezawodowych w różnych aspektach ich służby. Projekt odnosi się do takich kwestii jak przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), co ma zapewnić lepsze warunki służby. Ważnym elementem jest także uregulowanie uprawnień do zwolnienia od służby w czasie macierzyństwa, co jest krokiem w kierunku lepszego wspierania żołnierzy-rodziców. Dodatkowo, nowelizacja ma doprecyzować zasady otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przysługujących żołnierzom służącym poza granicami państwa, co jest istotne dla osób pełniących misje zagraniczne.

Inne planowane rozwiązanie dotyczy statusu kadrowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służby Wywiadu Wojskowego (SWW). Zgodnie z obecnymi przepisami, w razie mobilizacji stają się oni częścią Sił Zbrojnych RP. Nowelizacja ma tę kwestię doprecyzować: „Wobec powyższego funkcjonariusze SKW i SWW staną się z mocy prawa żołnierzami zawodowymi” – wskazano w opisie projektu. Ta zmiana ma ujednolicić i uprościć status prawny tych funkcjonariuszy w krytycznych momentach dla państwa.

Agencja Mienia Wojskowego i wojskowa służba zdrowia: Większa rola w obronności

Projekt nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny wprowadza także zmiany w innych aktach prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla systemu obronności. Jedną z nich jest ustawa o Agencji Mienia Wojskowego. Celem tych zmian jest umożliwienie AMW nie tylko organizowania powszechnych dobrowolnych szkoleń, ale także prowadzenia, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Dzięki temu inne struktury wojskowe mają zostać „odciążone”, jeśli chodzi o organizowanie tego typu szkoleń, co pozwoli im skupić się na swoich podstawowych zadaniach. Pozostałe zmiany w tej ustawie mają na celu usprawnienie działań Agencji „w zakresie realizacji innych zadań”, co sugeruje ogólne wzmocnienie jej roli w systemie obronnym.

Trzecią ustawą, w której zmiany ma wprowadzić nowela, jest ustawa o działalności leczniczej. Proponowane modyfikacje mają na celu rozszerzenie zakresu działania wojskowej służby zdrowia. Dzięki temu personel Sił Zbrojnych RP będzie mógł udzielać czynności ratunkowych cywilom, także na przykład świadczyć pomoc medyczną w okresie stanu nadzwyczajnego. To znacząco zwiększy możliwości wsparcia medycznego dla ludności cywilnej w trudnych momentach. Ponadto, projekt przewiduje, że jednostki wojskowe będą mogły zawierać kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), co otworzy nowe możliwości finansowania i współpracy w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Przyjęta w 2022 roku ustawa o obronie ojczyzny jest obecnie podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Wojska Polskiego oraz ogólną obronność kraju. Proponowane zmiany mają na celu dalsze jej usprawnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb, zwłaszcza w kontekście rosnącego znaczenia rezerw osobowych wojska i konieczności zapewnienia kompleksowej gotowości państwa na wypadek sytuacji kryzysowych. Projekt noweli jest obecnie w fazie konsultacji i ma zostać rozpatrzony przez rząd jeszcze przed końcem bieżącego roku.