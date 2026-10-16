Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o „ustawie przedwojennej”. Projekt do końca roku, MON stawia na efektywność

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony, podczas 15. Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, odniosła się do kwestii przygotowania projektu ustawy o gotowości państwa na wypadek wojny. Zaznaczyła, że nazwa „ustawa przedwojenna” to na razie jedynie robocze określenie, używane wewnętrznie w MON.

„Jak będziemy pokazywali projekt, to wszystko stanie się jasne” – dodała, rozwiewając wątpliwości co do formalnego tytułu dokumentu.

Pytana o termin ukończenia prac nad przepisami, wiceminister Sobkowiak-Czarnecka wyraziła swoje oczekiwania: „chciałaby, żeby projekt był wypracowany do końca roku, bo czasu dzisiaj nie mamy dużo”. Głównym celem nowego prawa jest – jak wyjaśniła Sobkowiak-Czarnecka – dostosowanie „różnorakich przepisów związanych z zakupami i ze wsparciem przemysłu, które pozwolą działać szybciej i efektywniej dla bezpieczeństwa państwa”. Ma to usprawnić procedury i zwiększyć zdolności obronne Polski.

Współpraca resortu obrony z BBN

W kontekście tworzenia nowych regulacji, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się również do współpracy z innymi instytucjami. Zapytana, czy MON współdziała z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) lub czy projekt zostanie przesłany do wglądu po jego ukończeniu, wiceszefowa resortu obrony potwierdziła stały kontakt. Poinformowała, że z szefem BBN, Bartoszem Grodeckim, na bieżąco wymienia informacje dotyczące kluczowych działań w obszarze bezpieczeństwa, a także regularnie rozmawiają na Komitecie Bezpieczeństwa. Taka współpraca ma zapewnić spójność i kompleksowość przygotowywanych rozwiązań.

Wcześniejsze zapowiedzi wiceministra Tomczyka

Wcześniej, na początku września, o przygotowywaniu przepisów nazywanych „ustawą przedwojenną” informował inny wiceminister obrony narodowej, Cezary Tomczyk. Wówczas zapowiedział, że MON od kilkunastu tygodni pracuje nad dokumentem, który „mają być taką „ustawą przedwojenną”.

Cezary Tomczyk przekazał również, że przyszłe przepisy „będą dotyczyć m.in. przerzutu wojsk sojuszniczych czy zakupów dla armii”. Poinformował, że ministerstwo wkrótce zaprezentuje projekt po przejściu wewnętrznych konsultacji w ramach resortu. Z