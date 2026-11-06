Sejm rozstrzyga o przyszłości Karty Rodziny Mundurowej, która ma przynieść liczne ulgi i przywileje dla blisko 1,3 miliona osób związanych ze służbą.

Program obejmie żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wybraną grupę strażaków OSP, oferując m.in. zniżki kolejowe i tańsze paszporty.

Dowiedz się, jakie konkretne uprawnienia przysługują poszczególnym grupom beneficjentów i dlaczego zakres wsparcia dla ochotników OSP będzie ograniczony.

Projekt zakłada m.in. zniżki kolejowe, tańsze paszporty, preferencyjny dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach podległych MON i MSWiA oraz pierwszeństwo przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli po zmianie miejsca zamieszkania. Nie wszystkie przywileje mają jednak objąć ochotników z OSP.

Co zakłada projekt?

Karta Rodziny Mundurowej ma być formą uznania dla służby żołnierzy, funkcjonariuszy oraz ich najbliższych. Projekt przewiduje uprawnienia przyznawane zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także ustanawia 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

W katalogu beneficjentów znajdują się:

żołnierze zawodowi, żołnierze WOT, rezerwy oraz emeryci i renciści wojskowi wraz z małżonkami i dziećmi;

funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także weterani oraz ich rodziny;

strażacy-ratownicy OSP bezpośrednio uczestniczący w akcjach ratowniczo-gaśniczych wraz z małżonkami i dziećmi.

MSWiA szacuje, że program obejmie łącznie około 1,27 mln osób, nie licząc dodatkowo strażaków-ratowników OSP i ich rodzin. Koszt wdrożenia określono na około 50 mln zł w pierwszym roku i około 40 mln zł rocznie w kolejnych latach.

Jakie ulgi mają przysługiwać?

Najbardziej wymierne rozwiązania dotyczą transportu, dokumentów i ochrony zdrowia. Projekt przewiduje 37-proc. zniżkę na jednorazowe bilety kolejowe oraz 49-proc. na bilety długookresowe. Ta druga ulga nie ma obejmować strażaków OSP.

W zakresie dokumentów Karta ma dawać 50-proc. ulgę na paszport dla dorosłych i 75-proc. dla dzieci. Beneficjenci mają też uzyskać bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych w placówkach podległych MON i MSWiA, przy czym rozwiązanie to nie dotyczy druhów OSP.

Dodatkowo projekt zakłada pierwszeństwo przyjęcia dzieci beneficjentów do przedszkoli przy zmianie miejsca zamieszkania oraz ustanowienie Dnia Rodziny Mundurowej. Zniżki w wybranych sieciach sklepów mają zostać wynegocjowane przez resort obrony narodowej, więc ich faktyczny zakres pozostanie zależny od przyszłych porozumień.

Co dla strażaków OSP?

Największą zmianą względem pierwotnej wersji projektu jest włączenie strażaków-ratowników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Resort wewnętrzny wskazywał, że chodzi o grupę około 250 tys. ochotników wraz z rodzinami, a nowe regulacje mają wejść w życie w przyszłym roku.

Zakres uprawnień dla OSP jest jednak wyraźnie zawężony. Strażacy-ratownicy mają otrzymać Kartę wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel, a poza ulgą na jednorazowe bilety kolejowe, zniżkami paszportowymi i ewentualnymi rabatami handlowymi nie obejmą ich m.in. bezkolejkowa opieka zdrowotna, ulga na bilety miesięczne ani pierwszeństwo w żłobkach i przedszkolach.

Droga ustawy przez Sejm

Poselski projekt, oznaczony drukiem nr 1964, trafił do Sejmu w październiku 2025 r. Pierwsze czytanie odbyło się 10 lutego 2026 r., po czym dokument skierowano do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej.sejm.

Komisje przedstawiły sprawozdanie 21 października 2026 r. w druku nr 3259, przyjmując pakiet poprawek, w tym rozszerzenie programu o strażaków-ratowników OSP. Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a finalne głosowanie zaplanowano na 6 listopada br.

Po ewentualnym przyjęciu przez Sejm ustawa trafi do Senatu. Ostateczne wejście w życie przepisów będzie zależało od zakończenia procedury legislacyjnej i terminów wskazanych w ustawie; MSWiA zakładało realizację nowych regulacji w 2027 r.