Z jakiej broni strzelał zamachowiec z Krakowa? To karabinek AR-15. Legenda od Wietnamu po "Rambo"

Strzelanina w Krakowie - kilka osób nie żyje, są ranni

W sobotę 7 listopada w centrum Krakowa doszło do strzelaniny. Mężczyzna miał wjechać samochodem w rejon Rynku Głównego i zacząć strzelać do znajdujących się tam osób. Policja zatrzymała napastnika. Z czego strzelał? Według naszych informacji sprawca miał używać karabinka z rodziny AR-15. Dokładny model i pochodzenie broni mają zostać ustalone podczas ekspertyzy balistycznej.

AR-15 – od ArmaLite do M16. Czym jest?

AR-15 powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 50. w firmie ArmaLite. Skrót AR pochodzi ArmaLite Rifle. Konstrukcja była lekka i wykorzystywała amunicję małego kalibru. Jej wojskowa wersja trafiła do testów podczas wojny w Wietnamie, a następnie została rozwinięta jako M16. To właśnie M16 stał się jednym z symboli amerykańskiej armii w Wietnamie i przez lata pozostawał podstawowym karabinkiem jej żołnierzy.

Z tej samej rodziny pochodzi M4

Później powstał M4 – krótszy i bardziej poręczny karabinek, używany przez amerykańskie wojsko podczas kolejnych konfliktów. AR-15, M16 i M4 są konstrukcyjnie spokrewnione, ale nie są identycznymi modelami. Cywilne wersje AR-15 są zazwyczaj samopowtarzalne, podczas gdy wojskowe odmiany mogą mieć możliwość prowadzenia ognia seriami lub ogniem ciągłym.

AR-15 w filmach

Broń z tej rodziny stała się również ikoną popkultury. Karabinki M16 pojawiały się w wielu filmach wojennych i sensacyjnych, w tym w serii „Rambo”. W filmie „Rambo – Pierwsza krew” z 1982 roku można zobaczyć wojskowy M16A1.

Dziś AR-15 to nie jeden konkretny karabinek, lecz cała platforma konstrukcyjna produkowana przez wielu producentów. Poszczególne wersje mogą różnić się długością lufy, wyposażeniem i kalibrem.

Samochód zamachowca a w nim kamizelka, magazynki i hełm

W bagażniku auta, którym jechał zamachowiec policja znalazła m.in. amunicję, ale nie tylko. W rozmowie z "Portalem obronnym" pułkownik w stanie spoczynku Michał Sitarski "Królik" wyjaśnia, co jeszcze znajdowało się w samochodzie:

Widać kamizelkę typu plate carrier z ładownicą typu shingle na 6 magazynków oraz sztywnym pokrowcem na telefon, a sądząc po filmach w kamizelce prawdopodobnie była osłona balistyczna - ocenia ekspert.

Autor: Archiwum prywatne/ Archiwum prywatne

W bagażniku samochodu znajdował się też hełm. Pułkownik w stanie spoczynku Michał Sitarski "Królik" ocenia: - Widoczny jest także hełm trudno z całą pewnością stwierdzić jaki i czy balistyczny czy nie. Dodatkowo widać dwa czarne plecaki.

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