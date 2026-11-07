Paliwowy krwioobieg armii wzmocniony. Kluczowe dostawy cystern CND-27 dla wojska

Zgodnie z komunikatem Agencji Uzbrojenia z 7 listopada 2026 roku, proces wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt logistyczny nabiera tempa. Dostawy cystern-dystrybutorów o pojemności napełniania 27 m³, znanych jako CND-27, są efektem umowy zawartej w grudniu 2022 roku na dostawę 29 cystern-dystrybutorów paliwowych CND-27. Kontrakt został podpisany z konsorcjum polskich firm: Spółki Celtech która odpowiada za produkcję specjalistycznych naczep-cystern, oraz Jelcz Sp. z o.o., dostarczającej sprawdzone w warunkach wojskowych ciągniki siodłowe. Umowa ta jest jednym z fundamentów programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, kładąc nacisk na unowocześnienie często niedocenianego, lecz krytycznego obszaru, jakim jest logistyka.

Jak zaznaczono w komunikacie: "Cysterny-dystrybutory CND-27 przeznaczone są dla pododdziałów logistycznych wojsk operacyjnych oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych".

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Coraz więcej cystern-dystrybutorów CND-27 w Wojsku Polskim zakupionych przez #AU w ramach umowy z grudnia 2022 r. Cysterny-dystrybutory CND-27 przeznaczone są dla pododdziałów logistycznych wojsk operacyjnych oraz @IWsp_SZ. Konfiguracja pojazdów obejmuje ciągniki siodłowe oraz naczepy-cysterny o pojemności 26 900 litrów, które umożliwiają transport i przechowywanie trzech rodzajów paliw: benzyny, oleju napędowego oraz paliwa lotniczego do silników turbinowych. Pojazdy wyposażone są w urządzenia dystrybucyjne umożliwiające tankowanie sprzętu wojskowego, zwiększając tym samym możliwości zabezpieczenia logistycznego pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Fot. ilustracyjna Celtech— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 7, 2026

Kluczowym komponentem jest naczepa-cysterna o pojemności 26 900 litrów. Jej konstrukcja pozwala na bezpieczny transport i przechowywanie aż trzech różnych rodzajów paliw, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zróżnicowanego sprzętu wojskowego. Cysterna może przewozić: benzynę, olej napędowy oraz paliwo lotnicze do silników turbinowych,

Pojazdy wyposażono w zaawansowane urządzenia dystrybucyjne, które umożliwiają nie tylko transport, ale również sprawne tankowanie sprzętu wojskowego bezpośrednio w terenie. To znacząco zwiększa mobilność i zasięg operacyjny pododdziałów, uniezależniając je od stacjonarnej infrastruktury.

Za trakcję i mobilność zestawu CND-27 odpowiadają ciągniki siodłowe marki Jelcz. Pojazdy z Jelcza od lat stanowią trzon floty transportowej Wojska Polskiego, co ułatwia unifikację sprzętu, szkolenie załóg oraz serwisowanie.