Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył decyzje personalne w obecności przedstawicieli kierownictwa resortu oraz kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP.

Jak zaznaczył minister, zmiany kadrowe są związane z rosnącymi wymaganiami wobec polskiej armii. Wskazał na sytuację geopolityczną, presję ze strony Rosji, zagrożenia hybrydowe, akty sabotażu i dywersji oraz naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił również znaczenie rozbudowy sił zbrojnych i wysokich nakładów na obronność.

Ważne wyznaczenia, szanowni państwo. Jak słyszeliście, nie brakuje w przeddzień Święta Niepodległości, 11 listopada, ważnych wyznaczeń w Wojsku Polskim. Sytuacja geopolityczna, presja ze strony Federacji Rosyjskiej, wojna hybrydowa, akty sabotażu, dywersje, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, budowa silnej armii, wielkie inwestycje, wydatki największe w historii na zbrojenia, 200 miliardów kolejny rok z rzędu na polskie bezpieczeństwo - mówił podczas wydarzenia Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zmiany w Dowództwie 2. Korpusu Polskiego

Jednym z głównych obszarów zmian jest Dowództwo 2. Korpusu Polskiego - Dowództwo Komponentu Lądowego, którym kieruje gen. broni Sławomir Joks. Jednostka otrzyma nowych zastępcę dowódcy i szefa sztabu.

Na stanowisko zastępcy dowódcy wyznaczono gen. bryg. Romana Łytkowskiego, dotychczas pełniącego służbę w Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Z kolei gen. bryg. Piotr Waniek, wcześniej służący w Dowództwie 2 Korpusu Polskiego, obejmie funkcję szefa sztabu tej struktury.

Zmiany obejmą również Akademię Sztuki Wojennej. Gen. bryg. Tomasz Kowalik, dotychczas związany z Dowództwem 2 Korpusu Polskiego, został wyznaczony na stanowisko prorektora ds. wojskowych uczelni.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Potrzebujemy na najważniejszych funkcjach właśnie dobrze przygotowanych oficerów. Dzisiaj duże zmiany w dowództwie 2. Korpusu Polskiego - Dowództwie Komponentu Lądowego pod dowództwem generała Joksa zostaje wzmocnione i zastępcą, i szefem sztabu, którzy mają już swoje doświadczenia.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 6, 2026

Wzmocnienie obrony powietrznej i cyberbezpieczeństwa

Kolejne decyzje dotyczą struktur odpowiedzialnych za obronę powietrzną i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Gen. bryg. Jerzy Kwika, dotychczas pełniący służbę w Akademii Sztuki Wojennej, obejmie stanowisko szefa Szefostwa Obrony Powietrznej - szefa Obrony Powietrznej.

Natomiast płk Marcin Dąbkiewicz, wcześniej związany z Wojskową Akademią Techniczną, został wyznaczony na zastępcę dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jak podkreślił szef MON, cyberbezpieczeństwo należy obecnie do najważniejszych obszarów działalności sił zbrojnych.

Dlatego wzmocnienie dowództwa generała Chmielewskiego przez pana pułkownika Marcina Dąbkiewicza jako zastępcy dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest jak najbardziej konieczne – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Nowe stanowiska w Agencji Uzbrojenia i lotnictwie

Zmiany personalne objęły także Agencję Uzbrojenia. Płk Maciej Strzemecki, dotychczas pełniący służbę w tej instytucji, został wyznaczony na stanowisko jej zastępcy szefa.

Dowódcą 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego będzie natomiast płk Emil Bołtryk, wcześniej związany z Lotniczą Akademią Wojskową. Według szefa MON wzmocnienie systemu szkolenia wojskowego i rozwijanie kwalifikacji żołnierzy pozostają istotnymi elementami przygotowania armii do realizacji nowych zadań.

Na stanowisko szefa Pionu Operacyjnego ds. NATO - zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE wyznaczono kmdr. Artura Kończala, dotychczas służącego w Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego.

Zmiany objęły również 87. Pułk Przeciwlotniczy. Jego dowódcą został ppłk Piotr Dejniak, wcześniej pełniący służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Z dniem objęcia nowych obowiązków otrzyma stopień pułkownika.