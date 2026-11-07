HSW dostarczyła kolejne wieże ZSSW-30 dla Wojska Polskiego. To już 68 systemów

Huta Stalowa Wola znacząco wzmacnia polską obronność, dostarczając Siłom Zbrojnym RP kolejną partię nowoczesnych wież ZSSW-30.

Już 68 zaawansowanych, zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 zasiliło transportery Rosomak, podnosząc ich siłę ognia i bezpieczeństwo załogi.

Co wyróżnia te polskie konstrukcje?

Kolejna dostawa wież ZSSW-30

Jak poinformowała Huta Stalowa Wola (HSW), należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w październiku 2026 roku zrealizowano kolejną dostawę systemów wieżowych ZSSW-30 dla Sił Zbrojnych RP. Wieże przeznaczone są do integracji z kołowymi transporterami opancerzonymi KTO Rosomak.

ZSSW-30 to efekt polskiego projektu badawczo-rozwojowego, którego celem było opracowanie zdalnie sterowanego systemu wieżowego kalibru 30 mm dla pojazdów Rosomak oraz bojowych wozów piechoty Borsuk. System został zaprojektowany przez konsorcjum Huty Stalowa Wola i WB Electronics. HSW pełni funkcję lidera konsorcjum, odpowiadając za koordynację produkcji, integracji oraz dostaw.

Realizacja tak zaawansowanego technologicznie przedsięwzięcia jak zaprojektowanie, budowa, badania i produkcja nowoczesnej wieży bojowej 30 mm wymaga ścisłej koordynacji procesów produkcyjnych, integracyjnych i odbiorczych, a także efektywnej współpracy pomiędzy naszymi podmiotami biorącymi udział w programie ZSSW-30. Huta Stalowa Wola, jako lider konsorcjum, odpowiada za realizację tych działań - mówi Prezes Zarządu HSW S.A. Barbara Cena. Wykorzystujemy tu z powodzeniem wieloletnie doświadczenie HSW w realizacji strategicznych projektów dla obronności państwa - dodaje Prezes Cena.

Uzbrojenie i możliwości ZSSW-30

Zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 należy do najbardziej zaawansowanych konstrukcji opracowanych przez polski przemysł zbrojeniowy. Jego podstawowe uzbrojenie stanowi automatyczna armata Bushmaster Mk44S kalibru 30 mm, sprzężony z nią karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR.

Wieża została wyposażona w nowoczesne systemy optoelektroniczne, stabilizację uzbrojenia i automatyczne śledzenie celów. Rozwiązania te umożliwiają prowadzenie obserwacji i ognia zarówno w dzień, jak i w nocy, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Bezzałogowa konstrukcja pozwala na obsługę uzbrojenia z wnętrza opancerzonego pojazdu, zwiększając bezpieczeństwo żołnierzy. Integracja ZSSW-30 z KTO Rosomak łączy mobilność kołowego transportera z możliwością skutecznego zwalczania różnorodnych celów.

Pierwsze systemy ZSSW-30 zintegrowane z transporterami Rosomak przekazano Siłom Zbrojnym RP w 2023 roku. Według danych HSW dotychczasowe dostawy objęły łącznie 68 wież tego typu.