Umowa, o której realizacji poinformowała Agencja Uzbrojenia, została zawarta 12 kwietnia 2024 roku. Kontrakt z firmą Rohde & Schwarz opiewa na kwotę około 19,6 mln zł brutto i obejmuje dostawę 11 kompletów radiostacji HF M3SR serii 4100 w wersji okrętowej. Co istotne, zamówienie to nie dotyczy jedynie samego sprzętu. Pakiet obejmuje również:

Dwa systemy zarządzania siecią radiową RNMS DS3100M.

Dwa zestawy części zamiennych.

Pełną dokumentację techniczną.

Szkolenia dla personelu, który będzie obsługiwał nowe systemy.

Dostawy zostały zaplanowane na lata 2024-2026, co wpisuje się w szerszy harmonogram modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Realizujemy dostawy radiostacji HF M3SR serii 4100 w wersji okrętowej, zgodnie z umową zawartą w 2024 r. z firmą @RohdeSchwarz. Instalacja radiostacji, m. in. na okrętach rakietowych typu ORKAN, pozwoli na zwiększenie możliwości komunikacyjnych na różnych szczeblach dowodzenia, w tym łączności okrętów z systemami lądowymi i statkami powietrznymi w ramach realizacji zadań operacyjnych. Fot. RS/3FO @MarWojRP— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 6, 2026

Wzmocnienie Marynarki Wojennej – okręty typu Orkan

Jednymi z głównych beneficjentów nowego sprzętu będą trzy małe okręty rakietowe projektu 660M typu Orkan: ORP „Orkan” (421), ORP „Piorun” (422) i ORP „Grom” (423). Jednostki te, mimo że weszły do służby w latach 90., po modernizacji z lat 2008-2009, w ramach której otrzymały m.in. pociski przeciwokrętowe RBS15 Mk3, wciąż stanowią jeden z głównych elementów uderzeniowych 3. Flotylli Okrętów.

Instalacja nowych radiostacji jest częścią kolejnego etapu modernizacji tych okrętów, który rozpoczął się w 2022 roku i obejmuje m.in. naprawy główne, modyfikacje systemów napędowych oraz wymianę systemów łączności i obserwacji technicznej. Dla załóg "Orkanów" oznacza to skok generacyjny w dziedzinie komunikacji. Nowe systemy pozwolą na płynną i bezpieczną wymianę danych nie tylko z innymi okrętami, ale także z centrami dowodzenia na lądzie oraz ze statkami powietrznymi, takimi jak samoloty i śmigłowce. Jest to zdolność o fundamentalnym znaczeniu dla prowadzenia skutecznych działań na współczesnym, sieciocentrycznym polu walki.

Radiostacje M3SR serii 4100 – technologiczny kręgosłup łączności

Radiostacje definiowane programowo (SDR – Software Defined Radio) z rodziny R&S M3SR serii 4100 to zaawansowane technologicznie urządzenia, które stanowią standard w nowoczesnych siłach zbrojnych na całym świecie. Ich wybór przez polską armię nie jest przypadkowy, sprzęt ten jest już sprawdzony i eksploatowany w Wojsku Polskim, co zapewnia unifikację i upraszcza logistykę. Radiostacje te wyróżniają się wszechstronnością, ponieważ mogą być wykorzystywane nie tylko na okrętach, lecz również w stacjonarnych systemach brzegowych, cywilnej kontroli ruchu lotniczego czy systemach łączności placówek dyplomatycznych.

Zapewniają wysoką interoperacyjność dzięki wsparciu standardów NATO, co ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia wspólnych operacji z sojusznikami, są zgodne z protokołami takimi jak STANAG 4538 i 5066 oraz obsługują systemy wymiany danych Link 11 i Link 22. Istotnym atutem pozostaje także bezpieczeństwo: systemy R&S M3SR oferują zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, w tym technikę zmiany częstotliwości (frequency hopping) R&S SECOM-H, która chroni komunikację przed zakłóceniami i próbami przechwycenia, a wbudowane funkcje gwarantują bezpieczne przesyłanie danych oraz komunikacji głosowej. Dodatkowo zgodność ze standardem MIL-STD-188-110D umożliwia szerokopasmową transmisję danych na falach HF z prędkościami zbliżonymi do tych osiąganych za pomocą łączności satelitarnej (SATCOM), co stanowi ogromny postęp w komunikacji na falach krótkich. Całość dopełnia wysoka niezawodność wynikająca z architektury SDR opartej na mniejszej liczbie komponentów sprzętowych – średni czas między awariami (MTBF) osiąga poziom 20 000 godzin, a modernizacje stają się znacznie łatwiejsze dzięki aktualizacjom oprogramowania.

Inwestycja w nowoczesne systemy łączności HF ma głębokie znaczenie strategiczne. Fale krótkie, w przeciwieństwie do łączności satelitarnej, charakteryzują się dużą odpornością na zakłócenia i możliwość działania w trudnych warunkach, co czyni je niezawodnym kanałem komunikacji dalekiego zasięgu. Dla Marynarki Wojennej, operującej na Bałtyku i w ramach sojuszniczych zespołów zadaniowych, zdolność do utrzymania nieprzerwanej i bezpiecznej łączności jest absolutnym priorytetem.