UNIFEQ uruchamia fabrykę balistyki w Kętrzynie. Polska firma wzmacnia potencjał produkcyjny dla wojska

Nowa fabryka balistyki stanowi integralną część rozwijanego przez UNIFEQ kompleksu przemysłowego w Kętrzynie, gdzie już funkcjonuje zakład produkcji tekstylnej, zatrudniający ponad 170 osób. Uruchomienie kolejnego obiektu oznacza istotne rozszerzenie dotychczasowych kompetencji przedsiębiorstwa i dalszy rozwój krajowego zaplecza produkcyjnego. W nowym zakładzie powstały nowoczesne linie technologiczne przeznaczone do produkcji zaawansowanych systemów ochrony balistycznej, w tym miękkich wkładów ochronnych, twardych płyt balistycznych, hełmów oraz tarcz balistycznych, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora obronnego.

Od odzieży do zaawansowanej balistyki: Ewolucja UNIFEQ w Kętrzynie

Rozbudowa kompleksu w Kętrzynie jest naturalnym etapem rozwoju firmy UNIFEQ, która od 2011 roku aktywnie dostarcza specjalistyczne umundurowanie i wyposażenie taktyczne siłom zbrojnym oraz służbom mundurowym w Europie. Funkcjonująca już na terenie kompleksu fabryka tekstylna stanowi ważną część działalności produkcyjnej firmy. Nowa inwestycja rozszerza możliwości zakładu o produkcję zaawansowanych systemów ochrony balistycznej, pozwalając na rozwijanie kompleksowych rozwiązań w zakresie indywidualnego wyposażenia żołnierza.

Jednym z kluczowych założeń inwestycji jest rozwój własnych kompetencji technologicznych, obejmujących projektowanie, prototypowanie, badania i produkcję systemów ochrony osobistej. Integralną częścią przedsięwzięcia jest również rozwijane zaplecze badawczo-rozwojowe, obejmujące specjalistyczne laboratorium balistyczne i rozbudowaną infrastrukturę testową. Umożliwi ono prowadzenie prac nad nowymi rozwiązaniami, ich weryfikację oraz doskonalenie parametrów ochronnych zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami odbiorców. Rozbudowa własnego zaplecza produkcyjnego i inżynieryjnego pozwoli UNIFEQ zwiększyć kontrolę nad procesem wytwarzania, skrócić czas opracowywania nowych produktów i sprawniej odpowiadać na potrzeby użytkowników końcowych, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się środowisku obronnym.

Wizja przyszłości: Piotr Kowalik o niezależności i europejskiej ekspansji

Piotr Kowalik, Prezes Zarządu UNIFEQ EUROPE, podkreśla strategiczne znaczenie nowej inwestycji dla przyszłości firmy i polskiego przemysłu obronnego. W jego ocenie otwarcie fabryki balistyki to krok milowy w realizacji długoterminowej wizji przedsiębiorstwa. Jak stwierdził Piotr Kowalik: „Otwarcie fabryki balistyki w Kętrzynie to dla nas znacznie więcej niż uruchomienie kolejnego zakładu produkcyjnego. To konsekwentna realizacja naszej strategii budowania w Polsce zaawansowanych kompetencji technologicznych i produkcyjnych w sektorze obronnym. Wierzymy, że bezpieczeństwo państwa wymaga nie tylko nowoczesnego wyposażenia, ale również zdolności do jego samodzielnego projektowania, wytwarzania i rozwijania. Chcemy, aby Kętrzyn stał się ważnym europejskim ośrodkiem produkcji systemów ochrony osobistej, a rozwiązania powstające w Polsce trafiały do żołnierzy i funkcjonariuszy w całej Europie”.

UNIFEQ od lat aktywnie rozwija działalność międzynarodową, realizując zamówienia na umundurowanie, wyposażenie taktyczne i specjalistyczne dla europejskich sił zbrojnych oraz służb mundurowych. Produkty przedsiębiorstwa trafiają do odbiorców w wielu krajach, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Austrii, Holandii oraz na Łotwie. Firma konsekwentnie rozwija również współpracę na kolejnych rynkach europejskich, w tym we Włoszech, na Litwie i w Estonii. Realizacja projektów dla zagranicznych odbiorców wymaga spełniania wysokich standardów jakościowych, technicznych i logistycznych, a doświadczenie zdobyte na rynkach międzynarodowych stanowi istotny fundament dalszego rozwoju kompetencji produkcyjnych i technologicznych UNIFEQ w Polsce. Nowa fabryka balistyki w Kętrzynie ma wspierać dalszą ekspansję przedsiębiorstwa, umożliwiając rozwój własnych produktów i zwiększenie udziału krajowej produkcji w realizowanych kontraktach.

Na podstawie komunikatu prasowego UNIFEQ EUROPE