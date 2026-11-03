Witkoff o wznowieniu rozmów pokojowych. Chwieje się narracja o zwycięstwie Rosjan na Ukrainie

Ukraina i Rosja przy stole negocjacyjnym. Znamy datę spotkania
Steve Witkoff przekazał we wtorek, że w dniach 10-11 listopada wznowione zostaną amerykańskie mediacje mające na celu deeskalację konfliktu w Ukrainie. – Liczymy na kontynuację postępów osiągniętych w Kijowie, Oslo i Petersburgu oraz na wypracowanie kompleksowego i trwałego porozumienia pokojowego, które zapewni długotrwałe bezpieczeństwo na kolejne pokolenia – czytamy we wpisie. Ostatnia runda trójstronnych rozmów Rosja-Ukraina-USA odbyła się w lutym.
Witkoff podkreślił, że amerykańscy negocjatorzy jeszcze w tym tygodniu mają spotkać się z reprezentantami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, NATO i Unii Europejskiej.
Pod koniec października Władimir Putin zgodził się na wznowienie negocjacji pokojowych z Kijowem. W tym samym czasie sytuacja Rosji nie wygląda najlepiej. W ciągu ostatniego miesiąca ponad 54 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało ciężko rannych. Ukraina wznowiła także serię ataków na wrogie rafinerie na terenie Federacji Rosyjskiej. W sobotę zaatakowano Ufę, gdzie funkcjonują trzy zakłady Rosnieftu. Ukraińcy uderzyli też w obiekty przemysłowe w regionie wołżańskim. W piątek pociski spadły na zakład naftowy w Nowokujbyszewsku.