Witkoff o wznowieniu rozmów pokojowych. Chwieje się narracja o zwycięstwie Rosjan na Ukrainie

Ukraina i Rosja przy stole negocjacyjnym. Znamy datę spotkania

Steve Witkoff przekazał we wtorek, że w dniach 10-11 listopada wznowione zostaną amerykańskie mediacje mające na celu deeskalację konfliktu w Ukrainie. – Liczymy na kontynuację postępów osiągniętych w Kijowie, Oslo i Petersburgu oraz na wypracowanie kompleksowego i trwałego porozumienia pokojowego, które zapewni długotrwałe bezpieczeństwo na kolejne pokolenia – czytamy we wpisie. Ostatnia runda trójstronnych rozmów Rosja-Ukraina-USA odbyła się w lutym.

Witkoff podkreślił, że amerykańscy negocjatorzy jeszcze w tym tygodniu mają spotkać się z reprezentantami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, NATO i Unii Europejskiej.

The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps toward peace. Additionally, American negotiators will meet this week in Brussels with representatives from France, Germany, the United Kingdom, the EU, and NATO to discuss security guarantees for Ukraine, Europe’s post-war security architecture, and economic opportunities to support Ukraine’s reconstruction. We look forward to building on the progress made in Kyiv, Oslo, and St. Petersburg toward a comprehensive, durable peace agreement that delivers lasting security for generations to come.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026

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Pod koniec października Władimir Putin zgodził się na wznowienie negocjacji pokojowych z Kijowem. W tym samym czasie sytuacja Rosji nie wygląda najlepiej. W ciągu ostatniego miesiąca ponad 54 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało ciężko rannych. Ukraina wznowiła także serię ataków na wrogie rafinerie na terenie Federacji Rosyjskiej. W sobotę zaatakowano Ufę, gdzie funkcjonują trzy zakłady Rosnieftu. Ukraińcy uderzyli też w obiekty przemysłowe w regionie wołżańskim. W piątek pociski spadły na zakład naftowy w Nowokujbyszewsku.