Wybory połówkowe w 2026 roku zakończyły się klęską Republikanów, którzy stracili kontrolę nad obiema izbami Kongresu, co było postrzegane jako referendum przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Główną przyczyną porażki była wojna z Iranem, rozpoczęta w lutym 2026 roku, która z ograniczonej operacji przekształciła się w długotrwały konflikt.

Konflikt z Iranem doprowadził do wzrostu cen paliw (powyżej 4 dolarów za galon), zwiększając koszty życia Amerykanów i podważając kluczową obietnicę Trumpa o poprawie ich sytuacji ekonomicznej.

Wojna skompromitowała politykę "America First" Trumpa, który obiecywał zakończenie kosztownych interwencji, a sam zaangażował USA w długotrwały konflikt na Bliskim Wschodzie.

Klęska, której Trump nie chce uznać za własną

Wybory połówkowe 3 listopada 2026 roku okazały się dla Partii Republikańskiej politycznym trzęsieniem ziemi. Demokraci odzyskali kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem, pozbawiając Donalda Trumpa parlamentarnego zaplecza, które przez pierwsze dwa lata jego drugiej kadencji umożliwiało realizację znacznej części programu administracji. Skala porażki wykracza poza typowe straty partii urzędującego prezydenta w połowie kadencji. Demokraci odnieśli sukcesy również w stanach, które jeszcze niedawno wydawały się solidnymi bastionami Republikanów. Zwycięstwa w Teksasie, Karolinie Południowej czy Iowa wskazują, że niezadowolenie z kierunku amerykańskiej polityki nie ograniczało się do tradycyjnie liberalnych metropolii i stanów obu wybrzeży.

Trump próbował zdystansować się od odpowiedzialności za rezultat, przypominając, że jego nazwiska nie było na kartach wyborczych (pomimo tego, że prosił wyborców aby głosowali tak, jakby prezydent był na listach wyborczych). Jednak wybory połówkowe są w amerykańskim systemie politycznym przede wszystkim referendum nad urzędującym prezydentem, nawet jeżeli formalnie wyborcy głosują na swoich przedstawicieli w Kongresie. Tym razem ocena prezydentury była szczególnie surowa. Według danych przywoływanych przez Reutersa około połowa wyborców traktowała głosowanie jako okazję do wyrażenia sprzeciwu wobec Trumpa, a 70 procent chciało, by Kongres skuteczniej kontrolował działania prezydenta.

Na taki rezultat złożyło się wiele czynników: niezadowolenie z kosztów życia, kontrowersje wokół polityki imigracyjnej, ceł i stylu sprawowania władzy. Jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. To wojna z Iranem, która z przedsięwzięcia przedstawianego jako ograniczona operacja militarna przekształciła się w długotrwały konflikt o konsekwencjach wykraczających daleko poza Bliski Wschód. Co znamienne, nawet przedstawiciele administracji Trumpa nie zaprzeczają już politycznej cenie wojny. Wiceprezydent JD Vance wskazał konflikt z Iranem jako przyczynę wyborczej porażki Republikanów. Sam Trump przyznał, że wojna zaszkodziła jego partii, choć jednocześnie podkreślił, że nie żałuje decyzji o rozpoczęciu działań militarnych.

Od America First do kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie

Jednym z fundamentów politycznego sukcesu Donalda Trumpa była krytyka dotychczasowego modelu amerykańskiej polityki zagranicznej. Trump konsekwentnie przedstawiał wojny w Iraku i Afganistanie jako kosztowne przedsięwzięcia, które pochłonęły ogromne środki, nie przynosząc Amerykanom proporcjonalnych korzyści. Hasło America First miało oznaczać zerwanie z przekonaniem, że Stany Zjednoczone powinny ponosić nieograniczone koszty utrzymywania globalnego porządku. Amerykańska potęga miała służyć przede wszystkim amerykańskim obywatelom, a nie kolejnym projektom przebudowy politycznej Bliskiego Wschodu.

Nie oznaczało to oczywiście rezygnacji z używania siły. Trump od początku prezentował wizję polityki zagranicznej, w której demonstracja przewagi militarnej, groźby i presja ekonomiczna stanowiły podstawowe instrumenty negocjacji. Istniała jednak zasadnicza różnica między ograniczonym uderzeniem a długotrwałą wojną wymagającą stałego zaangażowania amerykańskich zasobów W lutym 2026 roku, rozpoczynając wspólnie z Izraelem operację przeciwko Iranowi, Trump uzasadniał działania koniecznością wyeliminowania zagrożeń ze strony Teheranu. Administracja wskazywała na irański program nuklearny, potencjał militarny oraz wsparcie udzielane organizacjom zbrojnym w regionie.

Z punktu widzenia Waszyngtonu argumenty bezpieczeństwa miały swoją logikę. Iran od dekad stanowi jednego z głównych przeciwników amerykańskiego porządku na Bliskim Wschodzie. Problem Trumpa polegał jednak na czymś innym: wojna, którą przedstawiano jako stosunkowo krótką operację, nie zakończyła się szybko. W listopadzie konflikt trwa już ponad osiem miesięcy. Zagrożenie dla żeglugi w cieśninie Ormuz, ataki na infrastrukturę energetyczną i rozszerzanie się napięć regionalnych pokazują, jak trudno przełożyć amerykańską przewagę militarną na trwałe rozwiązanie polityczne.

Dla części wyborców Trumpa mogło to oznaczać fundamentalne rozczarowanie. Prezydent, który miał nie powtarzać błędów swoich poprzedników, sam znalazł się w sytuacji przypominającej polityczną pułapkę znaną z wcześniejszych amerykańskich interwencji. Co więcej, konflikt stworzył napięcie między dwiema obietnicami Trumpa, czyli przywróceniem amerykańskiej siły oraz ograniczeniem kosztów globalnego zaangażowania. Wojna z Iranem pokazała, że realizacja pierwszej z nich może podważyć drugą.

Wojna, którą Amerykanie odczuli na stacjach benzynowych

Najważniejszym politycznym skutkiem wojny z Iranem nie musiał być jednak sprzeciw wobec samej interwencji militarnej. Znacznie większe znaczenie mogły mieć jej konsekwencje gospodarcze. W amerykańskiej polityce ceny benzyny odgrywają szczególną rolę. Są jednym z najbardziej widocznych wskaźników kosztów życia. Kierowcy widzą je niemal codziennie, a ich wzrost wpływa zarówno na wydatki gospodarstw domowych, jak i na koszty transportu, produkcji oraz dystrybucji towarów. Wojna z Iranem uderzyła właśnie w ten niezwykle wrażliwy obszar.

Bliski Wschód pozostaje jednym z najważniejszych regionów światowego rynku ropy naftowej i gazu. Zakłócenia eksportu surowców, uszkodzenia instalacji energetycznych oraz zagrożenia dla transportu przez cieśninę Ormuz przyczyniły się do wzrostu cen paliw - średnia cena benzyny w USA ponownie przekroczyła cztery dolary za galon. Dla administracji, która uczyniła walkę z inflacją i poprawę sytuacji materialnej Amerykanów jednym z głównych elementów swojego programu, był to poważny problem.

Jeszcze bardziej wymowne są badania opinii publicznej. Wyniki te wskazują na mechanizm, który mógł okazać się kluczowy dla wyborczej porażki Republikanów. Amerykanie nie musieli traktować wojny jako najważniejszego problemu geopolitycznego, aby uznać ją za jedną z przyczyn pogorszenia swojej sytuacji ekonomicznej. W badaniu Chicago Council on Global Affairs1 zaledwie 2 procent respondentów wskazywało wojnę amerykańsko-irańską jako najważniejszą kwestię wyborczą. Jednocześnie zdecydowana większość dostrzegała jej negatywny wpływ na koszty życia. Nie ma w tym sprzeczności. Wyborca może nie interesować się szczegółami konfliktu w Zatoce Perskiej, a mimo to obwiniać prezydenta o rosnące rachunki za paliwo i droższe zakupy.

Właśnie w ten sposób polityka zagraniczna przestaje być odległym zagadnieniem strategicznym i staje się elementem codziennej walki o utrzymanie poziomu życia. W tym sensie wojna z Iranem mogła zaszkodzić Trumpowi nie dlatego, że Amerykanie nagle stali się przeciwnikami używania siły militarnej, ale dlatego, że zaczęli postrzegać konflikt jako przedsięwzięcie, za które sami płacą.

Czy wojna podzieliła ruch MAGA?

Polityczne konsekwencje konfliktu sięgają jednak głębiej niż ceny paliw. Wojna z Iranem uderzyła także w jeden z najważniejszych elementów tożsamości ruchu MAGA. Koalicja wyborcza Trumpa nigdy nie była jednolita w kwestiach polityki zagranicznej. Obejmuje zarówno zwolenników zdecydowanej konfrontacji z Iranem i silnego wsparcia Izraela, jak i wyborców sceptycznych wobec amerykańskich interwencji wojskowych.

Dla pierwszej grupy użycie siły przeciwko Teheranowi może stanowić potwierdzenie determinacji prezydenta i gotowości do obrony interesów Stanów Zjednoczonych. Dla drugiej oznacza ryzyko powrotu do polityki, przeciwko której Trump budował swoją popularność. Wojna nie musiała więc prowadzić do masowego przejścia konserwatywnych wyborców na stronę Demokratów. Wystarczyło, że osłabiła ich motywację do udziału w wyborach lub skłoniła część niezdecydowanych do poparcia opozycji.

Wstępne dane dotyczące frekwencji wskazują, że Republikanie mieli problem z mobilizacją własnego elektoratu. Jednocześnie Demokraci odnotowali wyraźną poprawę wyników wśród młodszych wyborców, Latynosów i części wyborców bez wyższego wykształcenia. Są to grupy, które odegrały ważną rolę w zwycięstwie Trumpa w 2024 roku. Nie można oczywiście przypisać tych zmian wyłącznie wojnie. Jednak konflikt z Iranem mógł spotęgować istniejące już napięcia w republikańskiej koalicji.

Szczególnie interesująca jest tutaj pozycja JD Vance'a. Wiceprezydent, często kojarzony z bardziej sceptycznym podejściem do zagranicznych interwencji, otwarcie wskazał wojnę jako jedną z przyczyn porażki wyborczej. To może być zapowiedź przyszłego sporu o kierunek amerykańskiej prawicy. Jeżeli Republikanie uznają, że zaangażowanie militarne na Bliskim Wschodzie odebrało im większość w Kongresie, przyszli kandydaci prezydenccy mogą próbować jeszcze silniej akcentować izolacjonistyczne elementy programu America First. Jeżeli natomiast zwycięży przekonanie, że problemem nie była sama wojna, lecz brak szybkiego i zdecydowanego zwycięstwa, partia może pójść w przeciwnym kierunku. Wynik midterms 2026 może więc wpłynąć nie tylko na pozostałe dwa lata prezydentury Trumpa, ale również na kształt amerykańskiej polityki zagranicznej po 2028 roku.

1 Americans, Foreign Policy, and the 2026 Midterms | Chicago Council on Global Affairs

Dlaczego Republikanie naprawdę przegrali?

Choć wojna z Iranem stanowi atrakcyjne wyjaśnienie wyborczej porażki Republikanów, sprowadzenie całego wyniku do jednego konfliktu byłoby uproszczeniem. Amerykańskie wybory połówkowe mają własną logikę. Partia urzędującego prezydenta często ponosi straty, ponieważ wyborcy wykorzystują głosowanie do wyrażenia niezadowolenia z sytuacji w kraju. W przypadku Trumpa na ten mechanizm nałożyły się problemy gospodarcze, kontrowersyjna polityka imigracyjna, spory wokół ceł oraz zmęczenie permanentnym konfliktem politycznym.

Dane zebrane po wyborach pokazują, że to właśnie koszty życia pozostawały jednym z głównych źródeł frustracji. Według badania Associated Press obejmującego około 100 tysięcy wyborców mniej więcej dziewięciu na dziesięciu respondentów uznało koszty życia za ważny lub kluczowy czynnik wpływający na ich decyzję. Około dwóch trzecich obwiniało politykę Trumpa za inflację.

Wojna z Iranem nie była więc jedyną przyczyną gospodarczego niezadowolenia. Polityka celna administracji również podnosiła koszty importu i wywoływała niepewność wśród przedsiębiorców oraz konsumentów. Jednak to właśnie konflikt na Bliskim Wschodzie mógł nadać temu niezadowoleniu szczególnie silny wymiar polityczny. O ile administracja mogła przedstawiać cła jako instrument odbudowy amerykańskiego przemysłu, o tyle trudniej było przekonać przeciętnego wyborcę, że wyższe ceny paliw stanowią akceptowalny koszt wojny prowadzonej tysiące kilometrów od Stanów Zjednoczonych. Co więcej, według powyborczego badania przywołanego przez ABC News 34 procent wyborców określiło wojnę z Iranem jako czynnik kluczowy dla swojego głosu. Z kolei dane Associated Press wskazywały, że około 60 procent głosujących uważało działania militarne przeciwko Iranowi za błąd. Nie oznacza to jednak, że 34 procent Amerykanów zagłosowało przeciwko Republikanom z powodu wojny. Wśród osób przywiązujących dużą wagę do konfliktu znajdowali się także jego zwolennicy.

Nie wiadomo również, ilu wyborców zmieniłoby swoje preferencje, gdyby wojna w ogóle nie wybuchła. To zasadnicza różnica między stwierdzeniem, że wojna miała znaczenie wyborcze, a udowodnieniem, że przesądziła o utracie większości w Kongresie. Aby odpowiedzieć na drugie pytanie, należałoby porównać wyniki w kluczowych okręgach z wcześniejszymi sondażami, zmianami cen paliw, deklarowanymi postawami wobec wojny oraz frekwencją poszczególnych grup elektoratu. Mimo tych zastrzeżeń można postawić mocną hipotezę: wojna z Iranem nie stworzyła kryzysu politycznego Trumpa, lecz uczyniła go bardziej dotkliwym, widocznym i trudniejszym do wytłumaczenia.

Lekcja George'a W. Busha

Historia amerykańskiej polityki dostarcza interesującej analogii. W listopadzie 2006 roku Republikanie stracili kontrolę nad obiema izbami Kongresu, a jednym z najważniejszych powodów ich porażki było rosnące niezadowolenie społeczne z wojny w Iraku. Administracja George'a W. Busha rozpoczynała interwencję w 2003 roku w przekonaniu, że amerykańska przewaga militarna umożliwi szybkie obalenie reżimu Saddama Husajna i stworzenie nowego porządku politycznego w regionie.

Pierwszy cel osiągnięto stosunkowo szybko. Znacznie trudniejsze okazało się jednak zapewnienie stabilności i zakończenie amerykańskiego zaangażowania. Wraz z przedłużaniem się konfliktu rosły koszty finansowe, liczba ofiar i niezadowolenie amerykańskiego społeczeństwa. Wojna, która początkowo miała demonstrować siłę Stanów Zjednoczonych, stopniowo stawała się symbolem ograniczeń amerykańskiej potęgi.

Dwadzieścia lat później Trump znalazł się w sytuacji, która pod pewnymi względami przypomina polityczny problem Busha. Obaj prezydenci zdecydowali się na użycie siły przeciwko państwu bliskowschodniemu przedstawianemu jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. W obu przypadkach pojawił się problem rozbieżności między oczekiwaniami dotyczącymi przebiegu konfliktu a jego rzeczywistą długością i kosztami. Istnieją jednak istotne różnice.

Wojna w Iraku była przede wszystkim wieloletnią operacją okupacyjną, której koszty ludzkie i polityczne stały się centralnym problemem amerykańskiej debaty. Konflikt z Iranem w 2026 roku ma odmienny charakter militarny, a jego najbardziej bezpośrednie konsekwencje dla amerykańskich wyborców wiążą się z rynkami energii i kosztami życia. Różna jest również sytuacja polityczna obu prezydentów. Bush był przedstawicielem republikańskiego establishmentu, który przez lata akceptował aktywną rolę Stanów Zjednoczonych w przebudowie ładu międzynarodowego. Trump budował swoją pozycję właśnie na krytyce tego podejścia. Dlatego polityczny koszt wojny z Iranem może mieć dla niego dodatkowy wymiar. Nie chodzi wyłącznie o niezadowolenie z przedłużającego się konfliktu, ale także o zarzut odejścia od własnej obietnicy wyborczej. Historyczna analogia nie dowodzi, że obie wojny miały identyczny wpływ na wynik wyborów. Pokazuje jednak, że nawet prezydent dysponujący ogromną przewagą militarną może utracić polityczną kontrolę nad konsekwencjami rozpoczętego konfliktu.

Perspektywa nowego Kongresu

Najważniejsze pytanie po wyborach nie dotyczy już wyłącznie przyczyn porażki Republikanów. Dotyczy tego, jak przegrana wpłynie na dalszy przebieg wojny. Od stycznia 2027 roku Trump będzie musiał współpracować z Kongresem kontrolowanym przez Demokratów. Opozycja uzyska możliwość prowadzenia dochodzeń, wywierania presji poprzez proces budżetowy oraz blokowania części inicjatyw legislacyjnych administracji.

Nie oznacza to jednak, że Kongres będzie mógł samodzielnie zakończyć wojnę. Prezydent pozostaje zwierzchnikiem sił zbrojnych, a zakres jego uprawnień do prowadzenia operacji wojskowych jest jednym z najbardziej spornych zagadnień amerykańskiego prawa konstytucyjnego. Nowy układ sił może jednak istotnie zwiększyć polityczne koszty kontynuowania konfliktu. Demokraci będą mieli silną motywację, aby uczynić z wojny z Iranem jeden z głównych tematów kontroli administracji. Mogą domagać się wyjaśnień dotyczących celów operacji, kosztów finansowych, strat, ryzyka eskalacji i realnych możliwości osiągnięcia porozumienia z Teheranem.

Co wynik amerykańskich wyborów oznacza dla Europy i Polski?

Z perspektywy Polski polityczne konsekwencje wojny z Iranem mają znaczenie wykraczające poza sam Bliski Wschód. Pierwsza kwestia dotyczy strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych. Przedłużający się konflikt z Iranem pochłania uwagę administracji, zasoby wojskowe i potencjał polityczny, które mogłyby zostać wykorzystane w Europie lub regionie Indo-Pacyfiku. Dla państw wschodniej flanki NATO oznacza to ryzyko dalszego rozproszenia amerykańskiego zaangażowania.

Drugim problemem jest możliwa zmiana nastrojów amerykańskiego społeczeństwa. Jeżeli wyborcy zaczną postrzegać zagraniczne interwencje przede wszystkim jako źródło kosztów ekonomicznych, presja na ograniczenie międzynarodowych zobowiązań Stanów Zjednoczonych może wzrosnąć. Nie musi to oznaczać automatycznego osłabienia NATO. Może jednak zwiększyć oczekiwania wobec europejskich sojuszników w zakresie finansowania własnego bezpieczeństwa.

Trzeci wymiar dotyczy przyszłości amerykańskiej prawicy. Jeżeli w Partii Republikańskiej umocni się przekonanie, że wojna z Iranem była politycznym błędem, następcy Trumpa mogą jeszcze mocniej akcentować potrzebę ograniczenia amerykańskich zobowiązań zagranicznych. Dla Polski nie byłby to jednoznacznie korzystny scenariusz. Amerykański sceptycyzm wobec interwencji na Bliskim Wschodzie może bowiem iść w parze z niechęcią do ponoszenia kosztów bezpieczeństwa europejskiego.

Z drugiej strony demokratyczna większość w Kongresie może sprzyjać bardziej przewidywalnej polityce wobec europejskich sojuszników, a także większej kontroli decyzji administracji dotyczących NATO i Ukrainy. Nie należy jednak utożsamiać zwycięstwa Demokratów z automatycznym powrotem do dawnego modelu amerykańskiego przywództwa.

Czy Iran odebrał Trumpowi Kongres?

Odpowiedź na pytanie, czy wojna z Iranem kosztowała Republikanów zwycięstwo w wyborach połówkowych, nie jest jednoznaczna. Dostępne dane nie pozwalają stwierdzić, że bez tego konfliktu partia Trumpa zachowałaby większość w obu izbach Kongresu.

Pozwalają jednak sformułować trzy ważne wnioski.

Po pierwsze, wojna była jednym z istotnych problemów wpływających na decyzje wyborców. Potwierdzają to zarówno badania opinii publicznej, jak i wypowiedzi przedstawicieli samej administracji.

Potwierdzają to zarówno badania opinii publicznej, jak i wypowiedzi przedstawicieli samej administracji. Po drugie, jej znaczenie wykraczało poza tradycyjną debatę o polityce zagranicznej . Poprzez wzrost cen paliw i kosztów życia konflikt bezpośrednio uderzył w jeden z fundamentów politycznej popularności Trumpa, czyli obietnicę poprawy sytuacji ekonomicznej Amerykanów.

. Poprzez wzrost cen paliw i kosztów życia konflikt bezpośrednio uderzył w jeden z fundamentów politycznej popularności Trumpa, czyli obietnicę poprawy sytuacji ekonomicznej Amerykanów. Po trzecie, wojna podważyła spójność politycznego przekazu prezydenta. Trump, który przedstawiał się jako przeciwnik kosztownych interwencji i krytyk błędów swoich poprzedników, sam uwikłał Stany Zjednoczone w przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie.

To właśnie ten ostatni aspekt może mieć największe znaczenie w dłuższej perspektywie. Wybory połówkowe 2026 roku pokazały bowiem, że polityka America First zawiera trudną do rozwiązania sprzeczność. Stany Zjednoczone nie mogą jednocześnie bez ograniczeń demonstrować swojej globalnej potęgi i całkowicie odizolować amerykańskich obywateli od kosztów jej wykorzystywania. Trump próbował pogodzić te dwa cele. Wojna z Iranem pokazała, jak trudne może być to zadanie. Być może więc najważniejszym skutkiem konfliktu nie jest sama utrata republikańskiej większości w Kongresie, lecz ujawnienie granic politycznego modelu, na którym Trump zbudował swój powrót do władzy. Obiecywał Amerykanom, że ich kraj będzie silniejszy, bogatszy i mniej uwikłany w cudze wojny. Po dwóch latach jego drugiej prezydentury wielu wyborców uznało, że rzeczywistość wygląda inaczej.

Autor: Jan Hernik - amerykanista, analityk polityczny i publicysta, absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w polityce wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskich procesów wyborczych oraz zaangażowania USA w Europie i regionie Indo-Pacyfiku.