Polska z własną produkcją rakiet. Fabryka w Gorzowie Wielkopolskim wzmocni artylerię Homar-K

W Gorzowie Wielkopolskim oficjalnie rozpoczęła się budowa fabryki rakiet, która ma stać się jednym z najważniejszych ośrodków produkcji precyzyjnej amunicji w Polsce. Inwestycję realizuje spółka Hanwha WB Advanced System, utworzona przez Hanwha Aerospace i Grupę WB. Jej pierwszym produktem będą kierowane pociski CGR-080 przeznaczone dla wyrzutni Homar-K.

Fabryka ma zmienić sposób zaopatrywania polskiej artylerii rakietowej. Zamiast polegać wyłącznie na dostawach z zagranicy, Wojsko Polskie zyska krajowe zdolności do wytwarzania amunicji dla jednego ze swoich kluczowych systemów ogniowych.

Ekspresowe tempo inwestycji

Umowa na realizację kontraktu została podpisana w grudniu 2025 roku, a już rok później teren inwestycji został splantowany i przygotowany do budowy. Jak podkreślił podczas uroczystości Piotr Wojciechowski, prezes zarządu Grupy WB, pozwolenie zostało wydane w zaledwie 10 dni.

To jest duża inwestycja, gdzie będzie zlokalizowanych około 60 budynków i będą tutaj produkowane najciekawsze i najnowocześniejsze rakiety, jakie są w tej chwili w Europie produkowane, rakiety typu CGR 80, które zakontraktowano przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale to nie tylko to, bo przede wszystkim tutaj też będą powstawały nowe typy rakiet, które mamy nadzieję, będą rozwijane tutaj, ale również będą eksportowane do wielu krajów europejskich - powiedział podczas wydarzenia Piotr Wojciechowski prezes zarządu Grupy WB.

W Gorzowie powstanie około 60 budynków, a projekt zakłada stworzenie ponad 250 nowych miejsc pracy. Inwestycja ma objąć nie tylko hale produkcyjne, ale też zaplecze magazynowe, techniczne i logistyczne niezbędne dla bezpiecznej produkcji amunicji rakietowej.

Prace budowlane ruszyły w sierpniu 2026 roku. W 2027 roku planowane jest wznoszenie hal produkcyjnych, magazynów materiałów niebezpiecznych oraz stanowisk montażowych. Zakończenie budowy przewidziano na 2028 rok, a pełną zdolność produkcyjną liczoną w tysiącach rakiet rocznie fabryka ma osiągnąć w 2030 roku.

Budujemy dzisiaj i tworzymy historię. Tak to trzeba nazwać. Inwestycja związana jest z produkcją rakiet CGR-080, rakiet do systemów Homar-K. Możemy tylko przypomnieć, że Siły Zbrojne łącznie pozyskają 290 sztuk tego typu wyrzutni. Na chwilę obecną ponad 150 już jest w Siłach Zbrojnych. Kolejne są montowane w Hucie Stalowa Wola, ale oczywiście jak każdy sprzęt bez amunicji się nie obejdzie. Tutaj dzisiaj zainicjowaliśmy budowę fabryki rakiet, która będzie zasilała Siły Zbrojne właśnie z Polski. Nie musimy ich ściągać, nie musimy ich sprowadzać. Tu w tej lokalizacji, w Gorzowie Wielkopolskim będziemy mieli polskie, niezależne zdolności do budowy rakiet do systemu Homar-K - zaznaczył płk Robert Frommholz zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia.

Suwerenność amunicyjna Polski

Inwestycja wpisuje się w szerszy proces odbudowy zdolności przemysłowych państwa. Doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazują, że nawet najnowocześniejsze systemy uzbrojenia tracą wartość bojową, jeśli nie można szybko uzupełniać ich zapasów amunicji. Produkcja CGR-080 w Polsce ma ograniczyć ryzyko przerw w globalnych łańcuchach dostaw i zapewnić szybsze uzupełnianie zapasów dla Homarów-K. Krajowe zdolności produkcyjne pozwolą nie tylko na dostawy dla Wojska Polskiego, ale także na odtwarzanie potencjału w czasie potencjalnego długotrwałego konfliktu.