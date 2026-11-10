Polska intensyfikuje współpracę z Ukrainą: wiceminister Tomczyk w Kijowie umacnia koalicję antybalistyczną, wskazując na nowy etap relacji.

Finalizuje się przełomowa wymiana: Polska oddaje MiG-29 w zamian za innowacyjne technologie dronowe, kluczowe dla modernizacji naszej armii.

Wzmocnienie koalicji antybalistycznej: Rola Polski i nowe zdolności

Podczas swojej wizyty w Kijowie, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie pogłębiania współpracy w ramach koalicji antybalistycznej, do której Polska przystąpiła we wrześniu. Wizyta miała na celu wykorzystanie doświadczeń Ukrainy w walce z agresorem do budowania wspólnych zdolności obronnych. „Dla nas i uważam, że dla całej Europy, jest to duża szansa, że na kanwie doświadczeń ukraińskich można zbudować zdolności, które będą uzupełnieniem zdolności, które mamy teraz” - powiedział Tomczyk. W delegacji towarzyszył mu między innymi pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego, generał Karol Domanowski, odpowiedzialny za koordynację działań w ramach koalicji.

Tomczyk uściślił, że głównym celem Polski w koalicji jest budowanie zdolności przemysłowych na własnym terenie, jednocześnie poszukując alternatywnych rozwiązań, które mogą wzmocnić krajowe możliwości obronne. Koalicja, składająca się z dziesięciu państw, dysponuje różnorodnymi możliwościami w zakresie zwalczania rakiet balistycznych, a jej członkowie dążą do osiągnięcia pełnej zdolności w tym obszarze w ciągu kilkunastu miesięcy. Polska wnosi do koalicji cenne aktywa, takie jak wysokiej jakości radary P-18PL. „Czyli radar, który działa na dystansie 2000 km, będzie umiejscowiony w Polsce, będzie działał na rzecz naszego kraju, na rzecz NATO i na rzecz Ukrainy i tej koalicji” – wyjaśnił wiceminister. Dodał również, że kluczowym elementem jest budowa rakiet zdolnych do zwalczania innych rakiet, co wymaga zaangażowania firm i państw o specjalistycznych zdolnościach.

MiG-i w zamian za technologię: Przełom w transferze uzbrojenia?

Jednym z najbardziej znaczących tematów rozmów w Kijowie było przekazanie Ukrainie dwóch samolotów MiG-29. Maszyny te, jak informowano wcześniej, nie są już przydatne w Wojsku Polskim z powodu wyczerpania resursu. Cezary Tomczyk wyraził nadzieję na pomyślne zakończenie tej kwestii dla obu stron. „Myślę, że wreszcie temat MiG-ów zostanie zakończony. I to dla obu stron pomyślnie. To znaczy, że my jesteśmy w stanie przekazać MiG-i w zamian za udostępnienie pewnych technologii dronowych i antydronowych” – ujawnił wiceminister.

Polska jest szczególnie zainteresowana ukraińskimi technologiami związanymi z dronami i systemami antydronowymi, co stanowi strategiczny krok w modernizacji polskiej armii. Tomczyk poinformował, że finalizacja tej umowy jest już bliska. „Mogę powiedzieć (…), że ta sprawa jest blisko finalizacji i że Ukraina zobowiązała się do przekazania technologii, które nas interesują. Jesteśmy już na etapie dopinania szczegółów” – podkreślił, wskazując na obopólne korzyści płynące z tej wymiany.

O pozyskiwaniu technologii dronowych od Ukrainy mówił ostatnio w rozmowie z Portalem Obronnym Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Jak wówczas przyznał Polska miała być gotowa przekazać cztery MiGi-29 w zamian za technologię dronową. „Nam zależy nie na konkretnych jednostkach czy konkretnym wyposażeniu, tylko na technologiach. Zależy nam, żebyśmy dysponowali dronami, które sięgają powyżej 1000 km” - powiedział. Minister wskazał, że Ukraina woli koncentrować się na budowie sił powietrznych w oparciu o F-16, a docelowo F-35. MiG-29 określił jako sprzęt przestarzały, który nie jest już priorytetem dla Kijowa. Minister jednocześnie wykluczył przekazanie Ukrainie polskich myśliwców F-16.

Garda - Stanisław Wziątek

Nowy etap współpracy i tajne dostawy pomocy wojskowej

Wiceminister Tomczyk poinformował również, że Polska dostarczyła Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej. We wrześniu wartość poprzedniego pakietu wynosiła 50 milionów euro. Szczegóły najnowszej donacji pozostają niejawne, jednak Tomczyk zapewnił o jej celowości. „Kolejna donacja została już dostarczona. Oczywiście to jest informacja niejawna, więc nie mogę przekazać szczegółów, ale staramy się, aby te donacje dzisiaj były punktowe i aby rzeczywiście trafiały w te miejsca, w których Ukraina ma głęboką potrzebę” – zaznaczył. Jako przykład skuteczności dostarczanej pomocy wymienił pociski 20 mm do F-16, które są wykorzystywane przez Ukrainę do zestrzeliwania nowoczesnych dronów odrzutowych.

Po rozmowach w Kijowie, Cezary Tomczyk uznał, że Polska i Ukraina wkroczyły w nowy etap współpracy. „Sądzę, że dzisiaj ta współpraca między Polską i Ukrainą jest dużo lepsza niż kilka miesięcy temu, kiedy mieliśmy tak dużo konfliktowych tematów między naszymi krajami albo między politykami” – ocenił wiceminister. Podkreślił również niezmienne stanowisko Polski w kwestii wspierania Ukrainy w jej wysiłku wojennym, uznając to za działanie leżące w interesie narodowym Polski. Podczas wizyty w ukraińskiej stolicy, Tomczyk spotkał się m.in. z zastępcą ministra obrony Ukrainy Serhijem Bojewem oraz zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Dawydem Ałojanem. Odwiedził także ukraińskie jednostki wojskowe, które specjalizują się w precyzyjnych atakach w głębi terytoriów przeciwnika, co świadczy o głębokim zaangażowaniu Polski w wspieranie ukraińskich zdolności obronnych.