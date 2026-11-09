Polska armia znacząco wzmacnia swoje siły na wschodniej flance NATO, odbierając kluczową, ostatnią w tym roku dostawę sprzętu wojskowego.

Do kraju dotarły dziesiątki nowoczesnych armatohaubic K9 Thunder i czołgów K2 Black Panther, które natychmiast zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną.

Dostawa K9 i K2

Agencja Uzbrojenia poinformowała, że do Polski dotarła ostatnia tegoroczna dostawa armatohaubic K9 Thunder oraz czołgów K2 Black Panther. Trwa rozładunek kilkudziesięciu pojazdów obu typów, a sprzęt w najbliższych dniach ma trafić do jednostek operacyjnych 16. Dywizji Zmechanizowanej. Dostawa jest realizowana na podstawie dwóch umów: pierwszej, zawartej 1 grudnia 2023 r., oraz drugiej, podpisanej 1 sierpnia 2025 r.

Ostatnia tegoroczna dostawa #K9 i #K2 już w Polsce! 🇵🇱 Trwa rozładunek kilkudziesięciu armatohaubic K9 #Thunder oraz czołgów K2 #BlackPanther, pozyskanych na mocy umów zawartych 1 grudnia 2023 r. oraz 1 sierpnia 2025 r. Już w najbliższych dniach nowoczesny sprzęt zasili jednostki operacyjne rozmieszczone na wschodniej flance Rzeczypospolitej Polskiej, wzmacniając potencjał bojowy i siłę ognia @16Dywizja.— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 9, 2026

Wzmacniamy potencjał bojowy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Do dwóch brygad będących na wschodniej flance NATO dotarło dziś nowe wyposażenie. Tym samym Bursztynowa Dywizjia zyskuje nowe czołgi K2 i armatohaubice K9, które podnoszą jej możliwości jako gwaranta bezpieczeństwa północno-wschodniej - przekazała jednostka w mediach społecznościowych.

W ramach drugiej umowy wykonawczej na armatohaubice K9, podpisanej 1 grudnia 2023 r., zamówiono 152 haubice - 6 w wersji K9A1 oraz 146 w docelowej konfiguracji K9PL. Wartość kontraktu wynosi 2,6 mld USD netto. Pierwsza umowa wykonawcza z 26 sierpnia 2022 r. obejmowała 212 armatohaubic K9A1 i została zrealizowana do grudnia 2025 r. Po jej wykonaniu Wojsko Polskie miało na stanie 218 haubic K9A1, w tym pierwsze sześć egzemplarzy z drugiego kontraktu.

Druga umowa wykonawcza na czołgi K2, zawarta 1 sierpnia 2025 r., zakłada produkcję 61 z 64 zamówionych czołgów K2PL w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach. Jej wartość to ok. 6,7 mld dolarów. Oprócz 180 czołgów K2, kontrakt obejmuje również dostawę 80 wozów towarzyszących (zabezpieczenia technicznego, inżynieryjnych i mostów towarzyszących), które powstaną w Polsce. Umowa zakłada dostawy w latach 2026-2030 i jest podzielona na dwa etapy: 116 czołgów K2GF dostarczonych z Korei w latach 2026-2027 oraz 64 czołgi w docelowej wersji K2PL, które trafią do armii w latach 2028-2030.

W listopadzie 2025 r. zakończyły się natomiast dostawy czołgów K2 w ramach pierwszej umowy wykonawczej z sierpnia 2022 r. Umowa ta o wartości 3,37 mld dolarów zakładała dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Ich pierwsza partia dotarła do kraju pod koniec 2022 r. i trafiła do 20. Brygady Zmechanizowanej, która jest częścią 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.