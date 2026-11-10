Ukraińskie technologie antydronowe trafią do Polski. Tomczyk potwierdza

Wizyta wiceministra obrony Cezarego Tomczyka w Kijowie, która rozpoczęła się w poniedziałek 9 listopada 2026 roku, przyniosła znaczący postęp w relacjach obronnych między Polską a Ukrainą. Towarzyszył mu pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego, gen. Karol Domanowski. Głównym tematem rozmów była intensyfikacja współpracy wojskowej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem transferu technologii. Jak poinformował Tomczyk w swoim wpisie na platformie X, „Ukraina zgodziła się przekazać Polsce potrzebne nam technologie antydronowe”.

Decyzja ta jest wynikiem wcześniejszych negocjacji, które dotyczyły wymiany. Cezary Tomczyk już w poniedziałek 9 listopada 2026 roku sygnalizował, że Polska jest bliska finalizacji porozumienia w sprawie przekazania Ukrainie dwóch samolotów MiG-29. W zamian za to Polska miałaby otrzymać dostęp do technologii dronowych i antydronowych. Wiceminister ocenił wówczas, że sprawa jest „blisko finalizacji” i znajduje się „na etapie dopinania szczegółów”.

Poza tym jak podał wiceminister Tomczyk, rozwiał z Davydem Aloianem, zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. "Ukraina każdego dnia mierzy się z zagrożeniem ze strony rosyjskich pocisków balistycznych Iskander-M, aerobalistycznych Kindżałów oraz północnokoreańskich KN-23 - jak napisał Tomczyk. Polska, wspólnie z Ukrainą i dziewięcioma państwami europejskimi – Francją, Niemcami, Wielką Brytanią, Włochami, Hiszpanią,Szwecją, Norwegią, Danią i Holandią – uczestniczy w międzynarodowej Koalicji Antybalistycznej.

Rozwój zdolności antybalistycznych to jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa Polski i Europy. W Kijowie rozmawiamy o tym z Davydem Aloianem, zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Ukraina każdego dnia mierzy się z zagrożeniem ze strony rosyjskich pocisków balistycznych Iskander-M, aerobalistycznych Kindżałów oraz północnokoreańskich KN-23. 🇵🇱 Polska, wspólnie z 🇺🇦 Ukrainą i dziewięcioma państwami europejskimi – 🇫🇷 Francją, 🇩🇪 Niemcami, 🇬🇧 Wielką Brytanią, 🇮🇹 Włochami, 🇪🇸 Hiszpanią, 🇸🇪 Szwecją, 🇳🇴 Norwegią, 🇩🇰 Danią i 🇳🇱 Holandią – uczestniczy w międzynarodowej Koalicji Antybalistycznej. Łączymy doświadczenia i rozwijamy zdolności obronne, wzmacniając bezpieczeństwo Polski i całej Europy.— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) November 10, 2026

Wizyty w Kijowie i Waszyngtonie: Dwutorowa strategia obronna Polski

Równolegle do rozmów w Kijowie, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wraz z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, przebywał we wtorek 10 listopada 2026 roku z kluczową wizytą w Waszyngtonie. Jak podkreślił Tomczyk, wizyta Kosiniaka-Kamysza w USA ma „kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski”. W Waszyngtonie polska delegacja spotkała się m.in. z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem.

Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, wicepremier Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że celem jego wizyty jest przede wszystkim ulokowanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce oraz zacieśnienie współpracy między przemysłami zbrojeniowymi obu krajów. W nagraniu zamieszczonym na X, Kosiniak-Kamysz uściślił, że „To jest wizyta, która poprzedza finał przeglądu wojsk amerykańskich w Europie”. Dodał również, że rozmowy będą dotyczyć centrum serwisowego rakiet do systemu Patriot. Informację o tym, że jedyne na świecie poza Stanami Zjednoczonymi centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce, podała pod koniec października 2026 roku w kwaterze głównej NATO w Brukseli wiceminister Sobkowiak-Czarnecka.

Przegląd sił USA w Europie: Czy Polska zyska stałą bazę?

Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie zbiega się z trwającym w USA sześciomiesięcznym przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku 2026. Decyzje Pentagonu, które mają zapaść w wyniku tego przeglądu, mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla rozmieszczenia sił amerykańskich na kontynencie. Oczekuje się, że zmiany dotkną w największym stopniu sił USA stacjonujących obecnie w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii.

Według wcześniejszych doniesień, część tych wojsk może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO, co w konsekwencji może oznaczać powstanie stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Taki rozwój wydarzeń byłby znaczącym wzmocnieniem bezpieczeństwa Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, potwierdzając strategiczne znaczenie Polski w architekturze obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wizyta szefa MON w Pentagonie była zapowiadana od kilku tygodni, a jej termin został przełożony we wrześniu 2026 roku z powodu wizyty przywódcy Chin w USA. Aktualne rozmowy w Waszyngtonie oraz porozumienie z Ukrainą o technologiach antydronowych podkreślają intensywne działania Polski na rzecz umacniania swojego bezpieczeństwa i pozycji w międzynarodowej polityce obronnej.