ABW zatrzymało dwóch Ukraińców. Aresztowani za dywersję na rzecz Rosji

Funkcjonariusze z łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na podstawie zebranych materiałów operacyjnych, dokonali zatrzymania dwóch obywateli Ukrainy. Do akcji doszło 3 listopada 2026 roku w Mińsku Mazowieckim. Jak informuje ABW, mężczyźni byli w pełni świadomi, że wykonują zadania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Bezpośrednio po zatrzymaniu przeszukano miejsca pobytu podejrzanych oraz inne lokalizacje, które mogły mieć związek z ich przestępczą działalnością. W toku tych czynności agenci zabezpieczyli kluczowe dowody, w tym nośniki danych, które teraz poddawane są szczegółowej analizie cyfrowej. Co ciekawe, w trakcie przeszukań znaleziono również środki odurzające.

Na podstawie materiałów zgromadzonych przez ABW, już dzień po zatrzymaniu, 4 listopada 2026 r., Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi wszczął formalne postępowanie przygotowawcze. Prokurator przedstawił obu zatrzymanym zarzuty zakwalifikowane z art. 130 § 1 i 7 Kodeksu karnego. Dotyczą one prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonywania aktów dywersji. Są to jedne z najpoważniejszych zarzutów w polskim systemie prawnym, zagrożone karą od 10 lat pozbawienia wolności aż po dożywocie.

Rosyjskie zlecenia. Pieniądze w kryptowalutach. @ABW_GOV_PL zatrzymała 2⃣ podejrzanych. 🔒 Dwaj obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty szpiegostwa i dywersji. 🔎 Podejrzani rozpoznawali obiekty infrastruktury krytycznej i wojskowej w różnych częściach Polski 🇵🇱Zadania mieli wykonywać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych - za wynagrodzenie, https://t.co/9IR5jL9gTr. w kryptowalutach. Według ustaleń śledztwa podpalali też pojazdy, wcześniej zmieniając ich tablice rejestracyjne na przypominające oznaczenia ukraińskiej armii. Cel? Mogło chodzić o skierowanie podejrzeń na Ukrainę. 🔒 Dwaj obywatele Ukrainy decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im kara od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem @PK_GOV_PL. Rosyjskie służby szukają wykonawców. #ABW ich identyfikuje i zatrzymuje. Więcej ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/GQuBkEbhMV— ABW (@ABW_GOV_PL) November 10, 2026

Wielka akcja ABW na warszawskim Gocławiu. Jedna osoba zatrzymana, podejrzane przedmioty w samochodzie

Prowokacja i destabilizacja celem Rosji

Z ustaleń śledczych wynika, że modus operandi siatki był wieloetapowy i starannie zaplanowany. Głównym zadaniem podejrzanych było prowadzenie rozpoznania obiektów infrastruktury krytycznej na terenie całej Polski. Ich celem były strategiczne punkty, takie jak węzły komunikacyjne, porty, obiekty energetyczne, a także obiekty wojskowe. Zebrane informacje miały posłużyć rosyjskim służbom do planowania dalszych działań wymierzonych w bezpieczeństwo państwa polskiego.

Drugim, równie niebezpiecznym filarem ich działalności, były akty dywersji. Jak ustalono w śledztwie, mężczyźni dokonywali podpaleń pojazdów. Szczególnie niepokojący jest fakt, że przed podpaleniem zmieniali tablice rejestracyjne samochodów na takie, które wizualnie przypominały te używane przez ukraińską armię. Taki zabieg miał na celu wywołanie chaosu informacyjnego, skierowanie podejrzeń na stronę ukraińską i podsycanie wrogości wobec uchodźców oraz sojuszników Polski.