Strategiczny sukces czy polityczny balon? Centrum serwisowego pocisków PAC-3 MSE w Polsce

W Polsce powstanie strategiczne centrum serwisowe pocisków PAC-3 MSE, pierwsze poza USA, uniezależniając Europę od kosztownego serwisu.

Miliardowa inwestycja skróci czas niedostępności rakiet Patriot z miesięcy do tygodni, lecz kluczowy jest zakres transferu technologii.

Czy zyskamy realne kompetencje, czy tylko rolę "stacji diagnostycznej"? Poznaj stawkę negocjacji dla przyszłości polskiego przemysłu.

Choć inwestycja, której wartość szacowana jest na miliard złotych, ma uniezależnić europejskich użytkowników systemów Patriot od kosztownego i czasochłonnego odsyłania rakiet za ocean, pojawia się szereg kluczowych pytaniach o rzeczywisty zakres transferu technologii, koszty, faktyczne kompetencje polskiego przemysłu oraz skreślanie szerszych perspektyw rodzących się w innych programach zbrojeniowych.

Ogłoszenie przez wiceminister w MON, Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką oraz przedstawicieli amerykańskiej administracji planów budowy europejskiego centrum obsługi technicznej efektorów systemu Patriot zostało okrzyknięte przełomem. W projekcie, oprócz Polski, uczestniczyć mają także inne państwa eksploatujące te systemy: Niemcy, Holandia i Szwecja. Będą one zaangażowane m.in. w łańcuch dostaw komponentów niezbędnych w pracach obsługowych. Co Europa, w tym Polska, zyska w ten sposób?

Zamiast dotychczasowego, trwającego nawet kilkanaście miesięcy, transportu rakiet do USA na okresowe przeglądy i certyfikację, serwis ma odbywać się w Polsce. Z pewnością oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy. To przekłada się na przyspieszenie odnawiania gotowości pocisków, co realizowane jest nie rzadziej niż co 10 lat w przypadku ich magazynowania.

Pojawia się jednak zasadnicze pytanie: czy mamy do czynienia z przełomem technologicznym? A może ze zbrojeniowym odpowiednikiem obsługi serwisowej nowoczesnego samochodu – podłączenie specjalistycznego sprzętu, sprawdzenie parametrów i wykonanie wskazanych prac. Kosztowne szkolenie, kosztowny sprzęt, wymiana zuzytych części na dostarczone przez producenta.

Zakres techniczny: Prawdziwy remont czy prosta diagnostyka?

Sceptycy, w tym niektórzy analitycy branżowi i krytycy politycznych „fajerwerków”, wskazują na ryzyko, że rola polskiego ośrodka sprowadzi się wyłącznie do poziomu tzw. obsługi bazowej. W takim scenariuszu lokalny personel miałby jedynie wyjmować rakiety z pojemników transportowo-startowych, podłączać dostarczone przez amerykańskiego giganta Lockheed Martin urządzenia diagnostyczne, przeprowadzać testy i w razie wykrycia usterki i tak odsyłać wadliwy pocisk lub kluczowe moduły z powrotem do USA.

Autor: Lockheed Martin/ Materiały prasowe Produkcja pocisków PAC-3 do systemu Patriot

To byłaby opcja o niemal zerowym wpływie na kompetencje polskieg przemysłu. Co więcej – prace te mogłyby być realizowane w znajdujących się w Polsce zakłądach koncernu Lockheed Martin. Na przykład w zakładach PZL Mielec czy nowym obiekcie wybudowanym w naszym kraju.

Zwolennicy projektu i przedstawiciele rządu zapewniają jednak, że cel jest znacznie ambitniejszy. Inwestycja ma dążyć do stworzenia pełnoprawnego centrum mogącego dokonywać zaawansowanych prac, rozscaleń pocisku i napraw lub wymiany kluczowych elementów. Oznaczałoby to pełny cykl recertyfikacji, czyli „przedłużania życia” rakiet. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost – „To jest krok, do produkcji pocisków Patriot w Polsce.”

Gdzie leży prawda? Moim zdaniem wiele, bardzo wiele, zależy od czekających nas negocjacji z koncernem Lockheed Martin. Jak powiedziała pani minister Sobkowiak-Czarnecka, przed nami sześćdziesiąt dni, jakie przewidziane są na rozmowy i ustalenie szczegółów. Nie jest też tajemnicą, że przedstawiciele producenta rakiet PAC-3MSE odwiedzili już w tej sprawie wybrane zakłady w Polsce. Granica między prostą diagnostyką „wtyczkową” a realną inżynierią naprawczą rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach podczas szczegółowych negocjacji kontraktowych z Lockheedem Martinem.

Koszty, finansowanie i podział zadań

Wartość całej inwestycji szacowana jest na około miliard złotych. Pytanie o to, kto ostatecznie sfinansuje infrastrukturę, szkolenie personelu oraz zakup wyspecjalizowanej aparatury testowej, pozostaje kluczowym elementem negocjacji. Z racji tego, że projekt ma charakter wielonarodowy (współfinansowany i współtworzony we współpracy z partnerami z Europy Północnej i Zachodniej), koszty zostaną rozłożone pomiędzy Polskę, Niemcy, Szwecję i Holandię. Zakładam, że wspomniany miliard raczej dotyczy Polskie części kosztów. Jako gospodarz i głównyjeden z większych użytkowników systemów Patriot w regionie wniesiemy prawdopoodbnie największy wkład.

W USA analogiczne procesy certyfikacji i obsługi pocisków PAC-3 realizowane są w ściśle kontrolowanych, wysoko zautomatyzowanych zakładach producenta oraz wybranych bazach logistycznych US Army. Zatrudniają one zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wymagane są tutaj nie tylko wysokie umiejętności, ale też odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa, co jest oczywiste w tak kluczowym obszarze przemysłowym.

Sam proces fizycznej diagnostyki i recertyfikacji, bez brania pod uwagę kwestii logistycznych, takich jak przestoje czy opóźnienia w transporcie, trwa od kilku dni do kilku tygodni. Oznacza to, że przeniesienie części tych procedur do Polski pozwoli skrócić czas niedostępności rakiet z kilkunastu miesięcy do kilku tygodni. Będzie to mieć fundamentalne znaczenie operacyjne, szczególnie w warunkach realnego zagrożenia konfliktem pełnoskalowym – czego chyba nie trzeba wyjaśniać.

Zatrudnienie, łańcuch dostaw a perspektywa koprodukcji

Utworzenie centrum serwisowego ma przynieść bezpośrednie miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry inżynierskiej – szacuje się, że na początkowym etapie zatrudnienie znajdzie od kilkudziesięciu do ponad stu specjalistów z zakresu elektroniki, mechaniki precyzyjnej i diagnostyki rakietowej. Potencjalnym miejscem lokalizacji mogą być np. Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) w Zielonce. Dlaczego?

Po pierwsz – tego typu prace leżą w zakresie kompetencji tej spółki, należącej do PGZ. Po drugie, to właśnie WZE prowadzą już bardzo podobne działania serwisowe pocisków Naval Strike Missile (NSM) firmy Kongsberg, używanych przez Marynarkę Wojenną RP. Co istotniejsze, w marcu 2026 roku podpisano umowę na budowę w Zielonce nowoczesnego Centrum Serwisowo-Produkcyjnego pocisków rakietowych CAMM/CAMM-ER (wspólnie z brytyjskim koncernem MBDA). WZE odpowiadać będą za zabezpieczenie cyklu życia, serwisowanie oraz docelową produkcję tych rakiet ziemia-powietrze, stosowanych w systemie obrony powietrznej Narew. Wydaje się więc, że to logiczna lokalizacja. Z drugiej jednak strony, taka koncentracja kluczowych kompetencji w jednym miejscu może stanowić zagrożenie.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak szeroki łańcuch dostaw. Aby centrum mogło funkcjonować efektywnie, niezbędne jest włączenie polskich i europejskich poddostawców do łańcucha produkcji komponentów. Uderzałoby to w dotychczasową barierę licencyjną nakładaną przez amerykańską administrację na przemysł zbrojeniowy. USA bardzo niechętnie dzielą się technologiami wojskowymi, szczególnie tymi najnowszymi, wśród używanych przez siły zbrojne tego kraju. Jednocześnie obecne zapotrzebowanie na pociski do systemu Patriot i ograniczone możliwości produkcyjne amerykańskiego przemysłu, które obecnie doprowadziły do poważnego deficytu amunicji przeciwlotniczej, to poważny argument za udzieleniem takich zezwoleń.

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, z wicepremierem na czele, centrum serwisowe ma być dopiero „pierwszym krokiem”. Prawdziwym celem strategicznym, o który zabiega Warszawa, jest przejście do etapu koprodukcji rakiet PAC-3 MSE na terytorium Polski.

Dopiero uruchomienie produkcji podzespołów lub pełnego montażu rakiet dałoby polskiemu przemysłowi obronnemu realne, długofalowe zdolności, analogiczne do tych, jakich oczekuje się w innych nowoczesnych programach rakietowych (np. w projektach z rodziną pocisków CAMM w ramach programu Narew, gdzie stopień polonizacji i udziału krajowego przemysłu szacuje się na znacznie wyższym poziomie). Wydaje się to jednak mało prawdopdobne. Choćby dlatego, że od 2024 roku w Niemczech trwają prace nad zakładem mającym produkować pociski do systemów Patriot. To ważna inwestycja amerykańsko-niemiecka. Pamientajmy też, że w programie serwisowym są jeszcze oprócz Polski i Niemiec dwa kraje. Szwecja i Holandia również muszą dostać „swój kawałek tortu”. Oba kraje mają silne przemysły zbrojeniowe i długą tradycję współpracy z USA.

Dobra perspektywa, czy dobre złego początki?

Może się więc okazać, że zakres transferów technologii i udział w łańcuchu dostaw polskiego przemysłu nie będą zbyt wielkie. To jednak kwestia, której nie należy przesądzać przed zakończeniem negocjacji. Warto natomiast rozumieć uwarunkowania i zadbać o interes Polski. Nie tylko polityczny ale i ekonomiczny.

Trzeba bowiem przyznać - powstanie centrum serwisowego pocisków Patriot w Polsce, to posunięcie o gigantycznym znaczeniu politycznym i logistycznym. Ugruntowuje ono pozycję naszego kraju jako filaru wschodniej flanki NATO i oszczędza czas oraz zasoby operacyjne. To sukces do którego rościć sobie będzie zasługi wieli.

Czy centrum serwisowe pocisków PAC-3MSE stanie się technologicznym kołem zamachowym polskiego przemysłu zbrojeniowego, czy może uczyni nas drobnym przystankiem w globalnym łańcuchu logistycznym USA, zależy całkowicie od twardych zapisów wynegocjowanych umów wykonawczych. Prawdziwym testem będzie to, czy za deklaracjami o „drodze do produkcji” pójdzie rzeczywisty transfer technologii i wzrost kompetencji. A może jedynie zatrudnienie przy podłączaniu komputera i wymianie komponentów, dostarczanych przez Niemcy i USA? Czas pokaże. Dowiemy się nie później niż za dwa miesiące, jeśli wierzyć politykom.

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