Wojsko odebrało wozy dowodzenia dla Abramsów. Kroto Plus to ruchomy sztab XXI wieku

Polska armia wzmacnia swoje zdolności dowodzenia dzięki dostawom nowoczesnych wozów Kroton Plus, które rewolucjonizują zarządzanie operacjami.

Te opancerzone pojazdy na bazie KTO Rosomak wyposażono w zaawansowane systemy łączności i wymiany danych, niezbędne do efektywnej koordynacji wojsk.

Zapewniając bezpieczne stanowiska pracy dla sztabów batalionów, Kroton Plus staje się mobilnym centrum dowodzenia. Sprawdź, jak zmieniają oblicze współczesnego pola walki.

Pojazdy Kroton Plus zostały dostarczone na mocy umowy z grudnia 2023 roku. Dotyczyła ona dostawy 12 Wozów Dowodzenia na platformie Kołowego Transportera Opancerzonego (KTO), noszących oznaczenie Kroton Bis. Spółka Rosomak S.A. na mocy tej umowy zobowiązała się dostarczyć wozy w latach 2025-2026. Wartość zamówienia wynosi ok. 268 mln zł brutto.

Pojazd dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak w wersji Kroton Bis to wyspecjalizowany, opancerzony wóz dowódczo-sztabowy przeznaczony do zapewnienia ciągłego kierowania poddziałami, w tym wypadku batalionu wojsk pancernych i zmechanizowanych. Konstrukcja pojazdu opiera się na zmodyfikowanym, podwyższonym kadłubie Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak w układzie 8x8. Powiększony przedział bojowy zapewnia lepsze warunki pracy dla operatorów oraz oficerów sztabowych realizujących zadania w trudnych warunkach polowych.

Czytaj Również Narodowe wozy dowodzenia Zawilec z polską łącznością od Grupy WB

Kluczowym elementem wyposażenia pojazdu jest zaawansowany system wymiany danych oraz łączności radiowej i satelitarnej. Umożliwia on bezpieczną, utajnioną wymianę danych oraz komunikację głosową. Obsada wozu dowodzenia dysponuje systemami zarządzania polem walki, co czyni go mobilnym węzłem telekomunikacyjnym zdolnym do koordynacji działań wojsk własnych i sojuszniczych. Kroton Plus umożliwi organizację czterech równorzędnych stanowisk pracy dla obsady operacyjnej sztabu batalionu.

Wysoką autonomię operacyjną gwarantuje wbudowany pomocniczy agregat prądotwórczy, pozwalający na ciągłe zasilanie aparatury pokładowej przy wyłączonym silniku głównym, a także wydajny system klimatyzacji i filtrowentylacji chroniący załogę przed skutkami użycia broni masowego rażenia. Ochronę balistyczną i przeciwminową uzupełniają nowoczesne systemy samoosłony oraz pokrycia z kamuflażu wielozakresowego Berberys.