Dziesiąty F-35A Husarz już w Polsce. Maszyna wylądowała w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Polska wzmacnia siły powietrzne, przyjmując dziesiąty myśliwiec F-35A Husarz, który wylądował w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Ten najnowszy samolot piątej generacji, zmontowany już w Europie, jest kluczowym elementem kompleksowej modernizacji polskiej armii.

"Husarze" zastępują przestarzałe maszyny, tworząc jedne z najnowocześniejszych sił powietrznych w NATO. Co to oznacza dla bezpieczeństwa Polski?

Systematyczne dostawy maszyn F-35A do Polski stanowią ważny element realizowanego programu kompleksowej modernizacji Sił Powietrznych RP. Dziesiąty lądujący w Łasku Husarz, to również drugi samolot zmontowany nie w USA, ale w FACO (Final Assembly and Check-Out) w Cameri we Włoszech. Poprzedni, dziewiąty samolot F-35A „Husarz”, przyleciał do bazy w Łasku 1 października 2026 roku.

Łask gospodarzem pierwszej polskiej eskadry F-35A

Dostarczony samolot wkrótce dołączy do działań w ramach 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie będzie realizować regularne zadania operacyjne oraz szkoleniowe. Podłódzka baza została wyznaczona na pierwsze z dwóch głównych miejsc stacjonowania polskich F-35A (drugim obiektem przygotowywanym do przyjęcia samolotów tego typu jest 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku).

Kolejny, dziesiąty "Husarz" wylądował w Polsce. Wkrótce wielozadaniowy samolot F-35 będzie wykonywał swoje zadania z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Ochrona polskiej i sojuszniczej przestrzeni powietrznej to jeden z naszych priorytetów. Budujemy siłę i zdolności polskich sił powietrznych, budujemy bezpieczeństwo naszych obywateli.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 27, 2026

Przed przyjęciem maszyn 5. generacji infrastruktura lotniska w Łasku przeszła gruntowną przebudowę. Wybudowano nowoczesne symulatory misji, specjalistyczne domki pilota, zabezpieczone hangary serwisowe ze strefami chronionymi (SAP) oraz zmodernizowano systemy dowodzenia i łączności, niezbędne do przetwarzania ogromnych ilości danych generowanych przez sensory F-35.

Pierwsze polskie maszyny początkowo trafiały do bazy Ebbing Air National Guard Base w Fort Smith w stanie Arkansas, gdzie odbywało się intensywne szkolenie polskich pilotów oraz personelu naziemnego. Dlatego dzesiąty samolot lądujący w Polsce nie nosi numeru taktycznego "3510", ale "3518". Sukcesywne przeloty gotowych samolotów do kraju oznaczają formalny przenoszenie ciężaru szkolenia oraz przygotowania do przyszłych dyżurów bojowych na Polskę.

Kluczowy kontrakt i zdolności stealth

Umowa na zakup 32 wielozadaniowych samolotów bojowych F-35A Lightning II w najnowszym wariancie Block 4 została podpisana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w styczniu 2020 roku. Wartość kontraktu wyniosła 4,6 mld dolarów netto. Umowa objęła nie tylko same płatowce wraz z silnikami Pratt & Whitney F135, ale również pakiet szkoleniowy, logistyczny oraz zaawansowane symulatory.

Polska nazwa „Husarz” została oficjalnie nadana nowym myśliwcom w kwietniu 2024 roku w nawiązaniu do historycznych tradycji polskiej jazdy. Samoloty F-35A zastępują w linii wycofywane ze służby radzieckie maszyny Su-22 i MiG-29, tworząc wraz z polskimi F-16 C/D Block 52+ trzon lotnictwa bojowego Sił Zbrojnych RP.

Lądowanie dziesiątego „Husarza” w Łasku potwierdza, że harmonogram dostaw maszyn dla Sił Wojskowych RP realizowany jest zgodnie z założeniami, a Polska buduje jedne z najnowocześniejszych sił powietrznych w całej strukturze Sojuszu Północnoatlantyckiego.