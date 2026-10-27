III Międzynarodowe Forum Infrastruktury Krytycznej w Olsztynie. Na styku wojska, służb i nauki

Olsztyn stał się centrum strategicznej debaty, organizując III Międzynarodowe Forum Infrastruktury Krytycznej.

Wojsko, służby i eksperci wspólnie wypracowali zintegrowane mechanizmy ochrony kluczowych systemów państwa przed atakami hybrydowymi i militarnymi.

Sprawdź, jakie konkretne rekomendacje przyjęto, aby skutecznie wzmocnić bezpieczeństwo Polski i regionu bałtyckiego.

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na wschodniej flance NATO oraz w rejonie Morza Bałtyckiego odporność infrastruktury krytycznej – od sieci energetycznych i rurociągów, przez systemy łączności, po szpitale i zaopatrzenie w wodę – stanowi fundament bezpieczeństwa państwa. Odpowiedzią na te wyzwania jest III Międzynarodowe Forum Infrastruktury Krytycznej (FIK 2026), zorganizowane pod hasłem: „Siły Zbrojne – Służby, Inspekcje i Straże – Społeczeństwo. Wzmacnianie odporności na gruncie prawnym, organizacyjnym i technicznym”.

Przedsięwzięcie stanowi owoc ścisłej współpracy instytucji analitycznych, państwowych i akademickich:

Centrum Bezpieczeństwa Obszaru Morza Bałtyckiego (CBOMB),

Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (WPiA UWM),

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Kluczowi goście, prelegenci i moderatorzy

Obrady zgromadziły decydentów wysokiego szczebla oraz specjalistów praktyków, uszeregowanych według strategicznego znaczenia pełnionych funkcji:

Dowództwo Sił Zbrojnych RP i goście specjalni: wystąpienie inaugurujące wygłosił gość specjalny Forum, gen. bryg. Jarosław Kowalski (I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej). Doświadczenia formacji zbrojnych w reagowaniu na zagrożenia hybrydowe i CBRN zaprezentowali także płk dr Paweł Lech (Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady OT), płk Leszek Giergielewicz (Dowódca 15. Lubelskiej Brygady OT) oraz płk dr Piotr Wachna (Zastępca Dziekana ds. Wojskowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT).

Przedstawiciele rządów i instytucji państwowych: wymiar międzynarodowy nadały reprezentantki Litwy – dr Leda Žilinskienė (doradca Premiera Republiki Litewskiej, prof. Mykolas Romeris University) oraz dr Ieva Gajauskaitė (ekspertka Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Litwy). Administrację centralną reprezentowali z kolei Marek Kuźnicki (Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Kontroli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych) oraz Aneta Zradzińska (główna specjalistka ds. legislacji w Ministerstwie Cyfryzacji).

Służby mundurowe i reagowanie kryzysowe: perspektywę ratowniczą i zarządzania lokalnego przedstawili bryg. mgr inż. Rafał Melnyk (Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie), Paweł Micek, MBA (Dyrektor Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie) oraz lek. med. Hakim Aurang, MBA (ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słupsku).Kierownictwo naukowe i moderatorzy paneli: dyskusjom przewodniczyli wybitni profesorowie bezpieczeństwa: dr hab. inż. Zdzisław Śliwa, prof. UWr (b. prorektor Baltic Defence College, Uniwersytet Wrocławski), dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. ASzWoj (Akademia Sztuki Wojennej) oraz dr hab. Andrzej Wawrzusiszyn, prof. UWM, a także dr hab. Michał Krzykowski, prof. UWM (ekspert prawa energetycznego) i mgr inż. Mariusz Brzozowski, MBA (Zarząd CBOMB).Sektor technologiczny i infrastrukturalny: wymiar techniczny dopełnili Tomasz Kubś (Prezes Zarządu SKYSMART), Tadeusz Książek (Prezes Zarządu Klaromed), dr Radosław Hołda (Polskie Linie Oceaniczne S.A.), dr inż. Justyna Górna, MBA (MPWiK Wrocław) oraz dr Agata Andruszkiewicz (audytor wiodący SZBI).

Cel i ramy tematyczne dyskusji

Głównym celem Forum była budowa synergii między sektorem cywilnym, służbami ratowniczymi a formacjami zbrojnymi. Eksperci skupiają się na dostosowaniu procedur do nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wdrażaniu unijnych dyrektyw NIS2 i CER, a także na zabezpieczeniu newralgicznego Przesmyku Suwalskiego oraz podmorskich magistrali przesyłowych na Bałtyku.

Tematyka została usystematyzowana w trzech tematycznych panelach:

Panel I – Ochrona infrastruktury krytycznej w świetle najnowszych zmian prawnych

Moderatorem był Mariusz Brzozowski, MBA. W panelu udział wzięli: Rafał Nikodym (PGZ), dr Agata Andruszkiewicz, bryg. mgr inż. Rafał Melnyk, Aneta Zradzińska oraz dr hab. Michał Krzykowski, prof. UWM.

Dyskusja dotyczyła cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych, dyrektywy NIS2, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, krajowej oceny ryzyka, regulacji dotyczących sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwa sektora energetycznego.

Panel II – Współpraca służb i społeczeństwa z Siłami Zbrojnymi RP

Moderatorem był dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. ASzWoj. W panelu udział wzięli: płk dr Piotr Wachna, dr inż. Justyna Górna, MBA, płk dr Paweł Lech, lek. med. Hakim Aurang, MBA, oraz Paweł Micek, MBA.

Uczestnicy omawiali współpracę wojska, służb ratowniczych, administracji i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, w tym reagowanie na zdarzenia CBRN, klęski żywiołowe, organizację pomocy medycznej oraz wzmacnianie odporności społeczności lokalnych.

Panel III – Bezpieczeństwo transgraniczne i ochrona infrastruktury krytycznej na wschodniej granicy Polski

Moderatorem był dr hab. Andrzej Wawrzusiszyn, prof. UWM. W panelu uczestniczyli: ppłk rez. Dariusz Koszałko z Wojskowej Akademii Technicznej, Marek Kuźnicki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Tadeusz Książek oraz Tomasz Kubś, Prezes Zarządu SKYSMART.

Dyskusja koncentrowała się na zagrożeniach związanych z bliskością Federacji Rosyjskiej, zabezpieczeniu logistycznym regionu Przesmyku Suwalskiego, ochronie perymetrycznej strategicznych obiektów oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Tomasz Kubś przedstawił temat systemów obrony przeciwlotniczej, radarów i rozwiązań antydronowych w kontekście ochrony wschodniej granicy RP.

Wnioski wypracowane podczas olsztyńskich paneli posłużą jako rekomendacje dla zacieśniania odporności infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski i regionu bałtyckiego.