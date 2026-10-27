Bezpieczeństwo, przemysł i cyfryzacja. W Bydgoszczy startuje 12. Kongres Klastrów Polskich

Tematem przewodnim tegorocznej, 12. już edycji Kongresu, będzie „Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” – cztery obszary, które dziś w coraz większym stopniu decydują o odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Od przemysłu obronnego i infrastruktury dual-use, przez sektor kosmiczny i logistykę, po AI, technologie cyfrowe i cyberbezpieczeństwa. Kongres będzie przestrzenią do rozmowy o tym, jak odpowiadać na nowe wyzwania i jednocześnie tworzyć szanse dla polskich przedsiębiorstw.

Kongres co roku gości w innym województwie, aby pokazać potencjał regionalny i rolę klastrów w rozwoju gospodarki – w 2026 roku jest to Województwo Kujawsko-Pomorskie. Przemysł województwa wyróżnia się unikalną synergią z silnie rozwiniętym rolnictwem oraz obecnością kluczowych gałęzi o znaczeniu ogólnokrajowym. Region słynie z wielobranżowości opartej na strategicznym położeniu i bogatej bazie surowcowej.

W programie Kongresu zaplanowano 15 paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci będą rozmawiać m.in. o:

bezpieczeństwie i rozwoju przemysłu obronnego,

transformacji przemysłowej i nowych technologiach,

cyfryzacji oraz bezpieczeństwie cyfrowym,

współpracy nauki i biznesu oraz wdrażaniu innowacji,

finansowaniu rozwoju i zarządzaniu ryzykiem,

zielonej transformacji i gospodarce przyszłości,

współpracy międzynarodowej i budowaniu relacji gospodarczej.

Kongres Klastrów Polskich to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem prywatnym, jednostkami naukowymi i administracją publiczną. To także wyjątkowa okazja do:

spotkań z przedstawicielami instytucji centralnych odpowiedzialnych za politykę klastrową,

promocji regionu i jego potencjału,

nawiązywania kontaktów biznesowych i międzynarodowych partnerstw,

bezpośredniego poznania przykładów innowacyjnych rozwiązań podczas wizyt studyjnych.

Uroczyste otwarcie wydarzenia w dniu 28 października 2026 r. o godz. 10:00 (adres: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Prof. Jerzego Godziszewskiego 1, 85-075 Bydgoszcz). W otwarciu wydarzenia udział wezmą:

Krzysztof Gawkowski – Wicepremier i Minister Cyfryzacji,

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Piotr Hemmerling – I Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski,

Łukasz Krupa – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i Śląskiego Klastra Lotniczego.

Patronaty honorowe:

1. Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Włodzimierza Czarzastego2. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej3. Ministerstwa Cyfryzacji4. Ministerstwa Rozwoju i Technologii5. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi6. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego7. Ministra Energii8. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej9. Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Gancarza10. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego11. Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego12. Marszałka Województwa Lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego13. Marszałka Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej14. Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki15. Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika16. Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla17. Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma18. Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka19. Marszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy20. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik21. Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego22. Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka23. Wojewody Kujawsko Pomorskiego24. Prezydenta Miasta Bydgoszczy25. Prezydenta Miasta Torunia26. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu27. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju28. Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny29. Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii30. Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy31. Uniwersytetu im . Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy32. Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich33. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej

Patronaty medialne:

1. TVP3 Bydgoszcz2. Portal Obronny3. ZBiAM (Zespół Badań i Analiz Militarnych)4. Metropolia Bydgoska5. Express Bydgoski6. Gazeta Pomorska7. Nowości - Dziennik Toruński8. Nasze Miasto9. Bydgoski Portal Internetowy10. Trade.gov.pl11. FOCUS ON Business

Organizator: Związek Pracodawców Klastry Polskie

Partner Strategiczny: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Współorganizator merytoryczny: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Partnerzy Kongresu:

Partnerzy Złoci: NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.; Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Partnerzy Srebrni: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; TELDAT; Wojskowa Akademia Techniczna; Bank Gospodarstwa Krajowego; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Northrop Grumman;

Partnerzy Brązowi: CRIDO; Alioth Group Sp. z o.o.; PORT POLSKA; Aquapark Wrocław; MSP Marcin Szender, Creotech Instruments S.A., Art-Media;

Partner Główny: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Partnerzy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster; Miasto Bydgoszcz; Województwo Podlaskie, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.; Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. - Projekt „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027; Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Projekt „Utworzenie Kujawsko- Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;

Partnerzy Wspierający: IPPT PAN Innovation Coach; Thorium Space; Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM" S.A.; Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.; Lubuski Klaster Metalowy i Województwo Lubuskie;

Partnerzy merytoryczni: Śląski Klaster Lotniczy, Bydgoski Klaster Informatyczny, UAV Connect, Polski Klaster Budowlany, Klaster INTERIZON, EVOLUMA Klaster Przemysłowy, Bydgoski Park Przemysłowo–Technologiczny; Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

Partner Komunikacyjny: U & We