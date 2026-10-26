Polska armia realizuje szkolenia z nowoczesnymi bezzałogowcami, adaptując się do dynamicznych wyzwań współczesnego pola walki.

12. Dywizja Zmechanizowana testuje amunicję krążącą Warmate 3 – system sprawdzony bojowo, odporny na zakłócenia i zdolny do precyzyjnego rażenia celów.

Poznaj szczegóły programu Model44, który zmienia strukturę batalionów, i dowiedz się, dlaczego Warmate 3 jest jego ważnym elementem.

Warmate 3 w rękach żołnierzy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

Kolejni żołnierze Wojska Polskiego szkolą się z systemami Grupy WB w ramach projektu Model 44. Tym razem z amunicją krążącą z rodziny Warmate trenowała 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana – poinformowała Grupa WB na platformie X.

Szkolenia obejmują praktyczne przygotowanie żołnierzy do obsługi bezzałogowych systemów uderzeniowych. Grupa WB od lat zapewnia użytkownikom swoich rozwiązań kompleksowe szkolenia, w tym również z wykorzystaniem symulatorów, aby obsługa sprzętu była bezpieczna i efektywna.

"Wdrażanie nowoczesnych bezzałogowych systemów uzbrojenia pozwala dostosowywać się do dynamicznych zmian na współczesnym polu walki oraz zwiększać skuteczność realizowanych zadań" - podkreśliła 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana w mediach społecznościowych.

Kolejni żołnierze szkolą się z systemami @WBGroup_PL w ramach projektu #Model44. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana trenowała z wykorzystaniem amunicji krążącej z rodziny #WARMATE. WARMATE 3 to sprawdzona bojowo platforma bezzałogowa znajdująca się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Odporna na oddziaływanie radioelektroniczne, od lat jest również wykorzystywana w realnych działaniach bojowych – m. in. przez siły zbrojne Ukrainy. 📷 Ira / @12Dywizja @MON_GOV_PL | @AgencjaUzbr | @SztabGenWP | @DowOperSZ | @DGeneralneRSZ— WB GROUP (@WBGroup_PL) October 26, 2026

Warmate 3 – precyzyjna amunicja krążąca nowej generacji z Polski

Warmate 3 to lekka, przenośna amunicja krążąca, która stanowi rozwinięcie wcześniejszych wariantów rodziny Warmate. Został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym rażeniu celów punktowych w warunkach współczesnego pola walki. Bezzałogowiec ten wyróżnia się udoskonalonymi parametrami lotu, zwiększoną autonomią działania oraz modułową konstrukcją, pozwalającą na elastyczne dostosowanie do konkretnych zadań taktycznych.

Platforma Warmate 3 łączy cechy lekkiego bezzałogowego statku powietrznego z możliwością pełnienia funkcji amunicji typu kamikadze. Dzięki nowoczesnej architekturze elektroniki pokładowej oraz systemowi sterowania, operator zyskuje pełną kontrolę nad lotem i decyzją o momencie uderzenia, co przekłada się na większą precyzję i mniejsze ryzyko strat ubocznych. W porównaniu do poprzednich wersji, najnowszy wariant może pozostawać w powietrzu znacznie dłużej, prowadząc obserwację i identyfikację celu przed podjęciem decyzji o ataku.

Wdrażanie nowoczesnych bezzałogowych systemów uzbrojenia pozwala dostosowywać się do dynamicznych zmian na współczesnym polu walki oraz zwiększać skuteczność realizowanych zadań. #model44 🇵🇱🎯🚀🛸🚁 @DGeneralneRSZ @SztabGenWP @MON_GOV_PL https://t.co/TNtSeDgEx7— 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (@12Dywizja) October 26, 2026

Bezzałogowiec może być wyposażony w różne typy głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzące, termobaryczne lub przeciwpancerne w zależności od wykonywanej misji. Jego budowa umożliwia także integrację ładunków niekinetycznych, co czyni Warmate 3 użytecznym narzędziem również w działaniach specjalnych i misjach rozpoznawczych. Bezzałogowiec startuje z wyrzutni pneumatycznej, dzięki czemu możliwe jest rozmieszczenie systemu w terenie bez konieczności posiadania infrastruktury lotniskowej. Zestaw obsługiwany jest przez dwuosobowy zespół i może być transportowany w plecakach, a to sprawia, że jest rozwiązaniem niezwykle mobilnym i dostosowanym do wymagań wojsk lekkich, sił specjalnych oraz jednostek operujących w trudnym terenie.

Co istotne, dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów elektrooptycznych oraz głowic termowizyjnych, bezzałogowiec może działać zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jego zasięg operacyjny przekracza 15 km, a czas lotu wynosi ok. 70 minut. Warto również wspomnieć, że Warmate 3 napędzany jest silnikiem elektrycznym, który zapewnia cichą pracę i ograniczoną sygnaturę akustyczną, istotną z punktu widzenia skrytego podejścia do celu.

Producent podkreśla, że Warmate 3 jest odporny na oddziaływanie radioelektroniczne i może działać w środowisku zagłuszanym, także bez dostępu do sygnałów nawigacji satelitarnej. To odpowiedź na doświadczenia współczesnych konfliktów, w których zakłócanie łączności i nawigacji stało się jednym z podstawowych zagrożeń dla bezzałogowców. Warmate 3 może również współdziałać z innymi platformami WB Group, w tym FlyEye i Warmate 5, wymieniając dane i wspierając realizację zadań rozpoznawczo-uderzeniowych.

System znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego. W 2025 roku Agencja Uzbrojenia zawarła z WB Electronics umowę wykonawczą na dostawę 36 zestawów Warmate 3, obejmujących 360 aparatów. Każda zestaw obejmuje stację dowodzenia i 10 platform latających.

Model 44 w Wojsku Polskim

Model 44 to docelowa koncepcja organizacji batalionów bojowych Wojska Polskiego, wpisana do „Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039”. Zakłada ona zmniejszenie liczby wozów bojowych z 58 do 44, a uwolnione zasoby przeznaczenie na masowe nasycenie jednostki systemami bezzałogowymi. Nazwa nie jest przypadkowa, pochodzi bezpośrednio od docelowej liczby 44 pojazdów bojowych w batalionie. Koncepcja ma zwiększyć potencjał rozpoznawczy, ogniowy i manewrowy bez automatycznego zwiększania liczby żołnierzy.

Model 44 powstał na podstawie doświadczeń z wojny w Ukrainie oraz wieloletnich analiz i symulacji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Współczesny pola walki pokazuje, że sama liczba ciężkich pojazdów nie przesądza o skuteczności, jeśli jednostka nie ma zdolności m.in. szybkiego wykrywania celów, rażenia ich na dystansie, czy przetrwania w warunkach walki elektronicznej. Koncepcja jest też powiązana z ideą Future Task Force, zaproponowaną w 2025 roku przez Grupę WB. Zakładała ona zwiększenie możliwości bojowych batalionu przy jednoczesnej redukcji liczby jego pojazdów.