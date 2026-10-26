PZL Mielec z produkcją dla F-35. 13 tysięcy wiązek rocznie dla myśliwca piątej generacji

oprac. Karolina Modzelewska
2026-10-26 14:16

PZL Mielec, spółka należąca do Lockheed Martin, będzie produkować lotnicze wiązki elektryczne wykorzystywane w samolocie F-35. Wiązki stanowią krytyczny element systemu elektrycznego statku powietrznego, odpowiadając za transmisję zasilania i sygnałów pomiędzy poszczególnymi systemami pokładowymi. Drugim nowym programem w PZL Mielec będzie produkcja struktur kokpitów do śmigłowca UH-60 Black Hawk. W przygotowaniu do realizacji tych programów pomoże wydana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. decyzja o wsparciu. Na jej podstawie PZL Mielec będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego o wartości do około 17 mln zł.

  • PZL Mielec, strategicznie włączone w struktury Lockheed Martin, właśnie stało się kluczowym graczem w globalnym programie myśliwców F-35, umacniając pozycję polskiego przemysłu lotniczego.
  • Zakład w Mielcu rozpocznie masową produkcję do 13 tysięcy zaawansowanych wiązek elektrycznych rocznie, w tym innowacyjnych rozwiązań światłowodowych dla najnowocześniejszych odrzutowców.
  • Kiedy ruszy produkcja i jakie korzyści przyniesie dla regionu?

PZL Mielec w programie F-35. Produkcja wiązek ruszy w latach 2027–2029

F-35, samolot wielozadaniowy wybrany przez 20 państw, w tym 13 w Europie, zapewnia suwerenność, wzmacnia interoperacyjność NATO oraz sojusznicze zdolności odstraszania w dalekiej przyszłości. Dzięki technologii stealth, zaawansowanym czujnikom, ładowności i zasięgowi, F-35 stanowi fundament europejskiego bezpieczeństwa.

„Włączenie PZL Mielec do globalnego programu F-35 stanowi ważny krok milowy w naszej historii i odzwierciedla nieustające inwestycje firmy Lockheed Martin w polski przemysł lotniczy. F-35 to najbardziej zaawansowany wielozadaniowy statek powietrzny na świecie, a ulokowanie produkcji jego komponentów w Mielcu jest znaczącym osiągnięciem dla naszej firmy oraz naszych pracowników.” – powiedział Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

13 tys. wiązek rocznie. Co dokładnie będzie wytwarzać PZL Mielec dla myśliwców F-35?

Program będzie obejmował produkcję 287 typów lotniczych wiązek elektrycznych, wykorzystujących zarówno tradycyjne połączenia elektryczne, jak i nowoczesne technologie światłowodowe. Docelowo zakład będzie produkował około 13 tys. wiązek rocznie, co będzie wiązało się z montażem ponad 90 tys. złączy oraz realizacją tysięcy operacji montażowych, kontrolnych i testowych.

Projekt wymaga wdrożenia zaawansowanych technologii produkcji i testowania wiązek światłowodowych, transmisji danych wysokiej prędkości oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Ze względu na zastosowanie w nowoczesnym samolocie wojskowym, produkt podlega bardzo wysokim wymaganiom jakościowym, konfiguracyjnym oraz dotyczącym identyfikowalności.

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Przygotowanie do realizacji nowych programów będzie obejmować również rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, inwestycje w nowoczesne wyposażenie oraz rozwój kompetencji zespołów odpowiedzialnych za produkcję i jakość.

Kluczowym elementem wspierającym realizację tej inwestycji jest wydana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to już druga decyzja o wsparciu dla PZL Mielec, co potwierdza konsekwentną realizację strategii rozwoju spółki oraz znaczenie Mielca jako lokalizacji dla zaawansowanych projektów lotniczych i obronnych.

Planowana inwestycja stanowi kolejny etap wzmacniania potencjału produkcyjnego spółki oraz potwierdzenie jej długofalowego zaangażowania w rozwój działalności w regionie. Przedsięwzięcie zakłada dywersyfikację produkcji i przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy. Program wiązek elektrycznych do samolotu F-35 wejdzie w fazę produkcyjną w latach 2027-2029, a pierwsza dostawa planowana jest już na lipiec 2027 roku.

Na podstawie informacji prasowej Lockheed Martin

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