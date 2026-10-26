Włosko-niemieckie konsorcjum Leonardo Rheinmetall Military Vehicles zdobyło kontrakt, który znacząco zmodernizuje wojska lądowe Włoch.

Umowy o wartości około 3,7 mld euro obejmują dostawę 30 najnowocześniejszych czołgów, opartych na konstrukcji KF51 Panther, oraz 48 innych pojazdów gąsienicowych.

Kiedy te zaawansowane maszyny trafią na wyposażenie włoskiej armii i jakie innowacje technologiczne wprowadzą na pole walki?

Jak podał dziennik „Milano Finanza”, powołując się na źródła z kręgów finansowych, zamówienia dotyczą dwóch programów: New Main Battle Tank (NMBT) oraz Army Armoured Combat System (A2CS). Pierwszy obejmuje nowe czołgi podstawowe, natomiast drugi przewiduje dostawy bojowych wozów piechoty i innych pojazdów opartych na platformie Lynx firmy Rheinmetall.

Niemiecki koncern nie skomentował doniesień, powołując się na obowiązujące procedury instytucjonalne. Nie ujawniono również szczegółów dotyczących zamówionych wariantów ani harmonogramu dostaw.

KF51 Panther z armatą 120 mm, a docelowo 130 mm

Podczas tegorocznych targów Eurosatory joint venture zaprezentowało prototypy nowego bojowego wozu piechoty oraz czołgu dla włoskich sił zbrojnych. Według wcześniejszych zapowiedzi konstrukcja NMBT ma od początku uwzględniać możliwość zastosowania przyszłej armaty 130 mm Rheinmetall 130mm Future Gun System. Początkowo czołg ma jednak otrzymać armatę kalibru 120 mm L55, opracowywaną przez Leonardo. Uzbrojenie ma umożliwiać również wykorzystanie amunicji precyzyjnej Vulcano tego producenta.

Das italienisch-deutsche Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles soll offenbar 48 gepanzerte Kettenfahrzeuge und 30 Kampfpanzer im Gesamtwert von 3,7 Milliarden Euro an die italienischen Streitkräfte liefern. https://t.co/xbbirryUDq— hartpunkt (@hartpunkt) October 23, 2026

Program wart 23 mld euro do 2040 roku

Według „Milano Finanza” łączna wartość włoskiego programu modernizacji pojazdów opancerzonych wynosi około 23 mld euro. Realizacja programu NMBT ma potrwać do 2037 roku, natomiast A2CS do 2040 roku. Leonardo Rheinmetall Military Vehicles to spółka joint venture, w której Leonardo i Rheinmetall mają po 50 proc. udziałów. W listopadzie 2025 roku otrzymała ona zamówienie na pierwszą partię 21 bojowych wozów piechoty Lynx. Ich podwozie stanowi bazę dla pojazdów rozwijanych w ramach programu A2CS.