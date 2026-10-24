US Army testuje mobilną siłę ognia. Pociski Spike NLOS na lekkim pojeździe ISV-U

US Army z powodzeniem przetestowała wyrzutnie pocisków Spike NLOS na lekkim pojeździe ISV-U, co stanowi przełom w precyzyjnym rażeniu na dużym dystansie.

Ten zaawansowany system pozwala na niszczenie celów poza zasięgiem wzroku operatora, oferując zasięg do 30 km i zmieniając możliwości taktyczne lekkich brygad.

Odkryj, jak integracja mobilności i potężnej siły ognia w tej technologii może zrewolucjonizować współczesne pole walki i przyspieszyć wdrożenie w US Army.

Demonstracja ta stanowi kluczowy krok w ramach programu Mobile-Long Range Precision Strike Missile (M-LRPSM), mającego na celu zapewnienie lekkim brygadom US Army samodzielnej zdolności precyzyjnego rażenia na dużym dystansie. Projekt realizowany jest przez koncern Lockheed Martin, we współpracy z izraelskim producentem całej rodziny pocisków Spike, firmą Rafael Advanced Defense Systems.

Ma on odpowiadać na palące potrzeby współczesnego pola walki, na którym mobilność i siła ognia muszą iść w parze. Integracja zaawansowanego systemu uzbrojenia, mogącego razić niewidoczny cel z dystansu 30 km z otwartym, lekkim pojazdem transportowym piechoty, zapewnia zupełnie nowe możliwości taktyczne dla pododdziałów aeromobilnych i zmotoryzowanych US Army.

Spike NLOS podbija US Army

System Rafael Spike NLOS (Non-Line-Of-Sight) to precyzyjnie kierowany pocisk rakietowy, który pozwala na niszczenie celów znajdujących się poza bezpośrednią widocznością operatora. Umożliwia to zamontowana w głowicy kamera, przesyłająca obraz wideo w czasie rzeczywistym do stanowiska operatora. Dzięki dwukierunkowej transmisji danych operator może korygować lot pocisku, omijać przeszkody terenowe, a nawet zmienić cel już w trakcie trwającego ataku.

Nominalny zasięg lądowej wersji systemu szacowany jest na około 30 kilometrów, co drastycznie przewyższa możliwości standardowych przenośnych zestawów przeciwpancernych, wykorzystywanych dotychczas przez drużyny piechoty US Army, takich jak pociski Javelin czy nawet TOW. Pozwala to na skuteczne porażanie wrogich czołgów, stanowisk artylerii oraz punktów dowodzenia, gdy znajdują się one poza zasięgiem, a czasem i polem widzenia, tradycyjnych środków bojowych. Warto odnotować, że wcześniej pociski Spike NLOS trafiły na uzbrojenie śmigłowców AH-64E Apache Guardian, zapewniając im możliwość razenia celów z dystansu ponad 40 km.

Jako nośnik systemu czterech wyrzutni i systemu naprowadzania wybrano pojazd ISV-U (Infantry Squad Vehicle-Utility) firmy GM Defense. Jest to lekki pojazd taktyczny z napędem 4x4 oparty na podwoziu Chevrolet Colorado ZR2. Wariant wielozadaniowy ISV-U(ang. Utility) mieści 2–5 osób, posiada tylną skrzynię ładunkową i ładowność ok. 1450 kg (3200 funtów).

Napęd stanowi 4-cylindrowy turbo-diesel 2.8L o mocy 186 KM z automatyczną skrzynią biegów. Dzięki masie własnej poniżej 2270 kg pojazd zachowuje nie tylko wysoką mobilność, ale też możliwość transportu na podwieszeniu pod śmigłowcem UH-60 Black Hawk lub we wnętrzu CH-47 Chinook. Jest to ważny element koncepcji wysoko mobilnej piechoty realizowanej przez US Army.

ISV-U to najbardziej „kompaktowy”, ale nie jedyny nośnik Spike NLOS testowany przez US Army. Wyrzutnie instalowano m.in. na pojadach MRAP typu JLTV.

Szybkie wdrożenie i opinie żołnierzy z linii frontu

Próby ogniowe w stanie Utah wyróżniały się udziałem żołnierzy z wyspecjalizowanych jednostek koncepcyjnych zrzeszonych w programie Transformation in Contact. Oddziały te na co dzień testują innowacyjne rozwiązania sprzętowe, dostarczając twórcom uzbrojenia natychmiastowej informacji zwrotnej.

Uczestnicy poligonowych manewrów przeszli pełny cykl szkoleniowy i zrealizowali serię 17 strzałów w zaledwie kilka dni, co potwierdza wysoki stopień ergonomii i intuicyjności zintegrowanego systemu. Jest to ważne w przypadku sprzętu, który ma być szybko wdrożony do służby. Przedstawiciele amerykańskiego dowództwa zaznaczają, że zebrane dane poligonowe pozwolą na ostateczne doprecyzowanie wymagań operacyjnych i przyspieszenie fazy wdrożeniowej programu.

Transformacja brygad i perspektywy produkcji seryjnej

Wprowadzenie uzbrojenia tego typu na lekkie platformy kołowe wpisuje się w szerszą reorganizację struktur US Army, która przekształca tradycyjne brygady piechoty w elastyczne zespoły bojowe typu Mobile Brigade Combat Teams. Zdolność do natychmiastowego rozwinięcia mobilnych wyrzutni rakietowych na nieprzygotowanym terenie znacząco podnosi przeżywalność i elastyczność operacyjną wojsk lądowych.

Po zakończeniu bieżącej serii testów weryfikacyjnych, zaplanowanych na kolejny rok, program M-LRPSM ma przejść do trzeciej fazy obejmującej uruchomienie produkcji seryjnej oraz dostawy docelowych partii sprzętu do jednostek liniowych.

Bardzo prawdopodobne jest, że po wprowadzeniu wersji na pojeździe ISV-U, rozwijane będą bardziej autonomiczne warianty, wykorzystujące naziemne platformy bezzałogowe.To pozwoliłoby wyrzutni bezpośrednio towarzyszyć drużynie piechoty w marszu, niemal w każdym terenie.