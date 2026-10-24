Rosyjski T-80BVM jako „snajper” i „zabójca”. Tak reklamuje go Rostiech

Rosyjski Rostiech agresywnie reklamuje czołg T-80BVM jako "snajpera" i "zabójcę", zdolnego razić cele z 10 km i wykonywać szybkie manewry.

Producent podkreśla jego mobilność i mocny silnik turbinowy, jednak te obietnice nie zostały niezależnie zweryfikowane.

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T-80BVM jako „zabójca” i „snajper”

W materiałach promocyjnych, na które uwagę zwrócił Defense Blog, Rostiech przypisał T-80BVM kilka ról na polu walki. Określił go mianem „stalowego tarana”, który ma przełamywać pozycje przeciwnika, prowadząc ogień nawet w warunkach zagrożenia ze strony dronów FPV. Kolejną funkcją ma być rola „snajpera”, wykorzystującego dane z bezzałogowca do ostrzeliwania celów oddalonych o około 10 km. Najbardziej charakterystyczne określenie to jednak „zabójca”. Według Rostiechu czołg może wykonywać szybkie manewry oskrzydlające, wykorzystując mocny silnik turbinowy i kamuflaż, by ograniczyć ryzyko wykrycia. Koncern nie przedstawił jednak szczegółowych danych, które pozwalałyby niezależnie ocenić skuteczność takiego sposobu działania.

Rostiech nazwał również T-80BVM „latającym” czołgiem. To nawiązanie do efektownych skoków pojazdów rodziny T-80 przez ziemne rampy podczas rosyjskich pokazów wojskowych. Producent wykorzystuje ten przykład do podkreślenia mobilności maszyny i jej zdolności do poruszania się w trudnym terenie.

Silnik o mocy 1250 KM i armata kalibru 125 mm

T-80BVM to modernizacja radzieckiego czołgu T-80BV. Pojazd napędza silnik turbinowy GTD-1250 o mocy 1250 KM. Jego uzbrojenie stanowi gładkolufowa armata 2A46M-1 kalibru 125 mm. Wśród najważniejszych zmian Rostiech wymienia zmodernizowany system kierowania ogniem, dodatkową ochronę pancerną oraz możliwość odpalania pocisków kierowanych przez lufę armaty. Koncern zapowiedział również ujawnienie kolejnych informacji o wyposażeniu pojazdu, nie podając jednak szczegółów.

Producent podkreśla też, że napęd turbinowy zapewnia czołgowi dobre przyspieszenie i ułatwia uruchamianie w silnym mrozie. Jego wykorzystanie wiąże się jednak ze znacznym zużyciem paliwa. Pod tym względem T-80 od dawna jest krytykowany na tle rosyjskich czołgów takich jak T-72 i T-90 z silnikami Diesla.

Ponad 1300 udokumentowanych strat czołgów rodziny T-80

Rosja szeroko wykorzystuje T-80BVM w Ukrainie, ale czołgi tej rodziny ponoszą znaczne straty. Według danych przywołanych przez serwis Defense Blog, na podstawie zestawienia grupy Oryx, udokumentowano 1311 czołgów rodziny T-80 zniszczonych, uszkodzonych, porzuconych lub przejętych przez przeciwnika. Oryx uwzględnia wyłącznie przypadki potwierdzone materiałami fotograficznymi lub nagraniami wideo.

Wśród tych strat znalazły się 264 czołgi T-80BVM, w tym 150 egzemplarzy wersji podstawowej i 114 maszyn modelu z 2022 roku. Zestawienie obejmuje również 712 starszych T-80BV, 148 egzemplarzy T-80BV w modelu z 2022 roku, 107 czołgów T-80U oraz 53 pojazdy, których dokładnego wariantu nie udało się ustalić. Mimo strat rosyjski producent Urałwagonzawod kontynuuje modernizację przechowywanych kadłubów T-80BV do standardu T-80BVM i przekazuje kolejne pojazdy rosyjskim siłom zbrojnym. Rostiech nie ujawnił, ile czołgów tego standardu wyprodukowano lub zmodernizowano łącznie.