Kreml potwierdził, że kluczowe rozmowy pokojowe Rosji i Ukrainy, mediowane przez USA, odbędą się w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi.

Intensywne działania specjalnego wysłannika, po spotkaniach z Putinem i Zełenskim, utorowały drogę do wznowienia dialogu.

Mimo zgody na negocjacje, strony konfliktu mają jednak diametralnie różne oczekiwania co do ich przebiegu i celów.

Co dokładnie jest stawką tych rozmów i czy mogą one przynieść realny przełom w trwającym konflikcie?

Zapowiedź tych kluczowych rozmów nastąpiła po spotkaniu prezydenta Rosji, Władimira Putina, z amerykańskim wysłannikiem, Steve'em Witkoffem. Co więcej, inicjatywa ta zyskała poparcie również ze strony prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Według rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa, konkretny termin rozmów został już ustalony, co świadczy o rosnącej dynamice w procesie poszukiwania rozwiązania konfliktu.

Kto pośredniczy w rozmowach Rosji i Ukrainy?

Dmitrij Pieskow poinformował dziennikarzy, że „rozmowy te (...) są zaplanowane na pierwszą połowę listopada w Abu Zabi”. Ta deklaracja jest bezpośrednim wynikiem zintensyfikowanych działań dyplomatycznych prowadzonych przez Biały Dom. Kluczową postacią w tych wysiłkach jest Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Jego aktywność dyplomatyczna objęła szereg ważnych spotkań, które miały na celu przełamanie impasu w komunikacji między stronami konfliktu.

We wtorek, 20 października Witkoff spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Norwegii i Finlandii. Następnie, w środę, udał się do Petersburga, gdzie odbył rozmowy z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Po tych intensywnych spotkaniach zarówno Ukraina, jak i Rosja wyraziły swoją gotowość do wznowienia bezpośrednich rozmów, podkreślając rolę amerykańskiej mediacji w całym procesie. Fakt, że tak szybko po tych spotkaniach padła konkretna data i miejsce, świadczy o znaczącym postępie w próbach deeskalacji konfliktu, który trwa od lutego 2022 roku.

Stanowiska stron: Rosja chce "ostatecznego porozumienia", Ukraina "jak najszybciej"

Mimo wyrażonej gotowości do negocjacji, strony konfliktu prezentują odmienne oczekiwania co do ich przebiegu i celu. Rosja, która od lutego 2022 roku prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, wspomniała o terminie „około 10 listopada” jako możliwej dacie rozpoczęcia rozmów. Jednakże, Władimir Putin ostrzegł w czwartek wieczorem, że celem tych rokowań ma być „ostateczne porozumienie”, a nie „rodzaj krótkiej przerwy w walkach”, o której, jego zdaniem, mówią Ukraina i jej sojusznicy. To stanowisko jasno wskazuje na rosyjskie dążenie do trwałego rozwiązania, które spełniałoby jej warunki i zapewniło zakończenie konfliktu na własnych zasadach.

Z drugiej strony, Kijów opowiedział się za rozpoczęciem negocjacji „jak najszybciej”, co sugeruje pilność i chęć szybkiego znalezienia drogi do zakończenia działań wojennych. Różnica w podejściu do natury przyszłych porozumień może stanowić wyzwanie podczas nadchodzących rozmów. Ukraina i jej partnerzy wielokrotnie podkreślali, że wszelkie rokowania muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną państwa. W kontekście wojny, która trwa już od dłuższego czasu, oczekiwania obu stron są diametralnie różne, co będzie wymagało od mediatorów znacznych umiejętności dyplomatycznych i zdolności do budowania kompromisu.

Dyplomatyczne kulisy intensywnych wysiłków

Zintensyfikowane wysiłki dyplomatyczne, które doprowadziły do zapowiedzi rozmów w Abu Zabi, są świadectwem rosnącej presji międzynarodowej na zakończenie konfliktu. Rola Steve'a Witkoffa jako specjalnego wysłannika jest tu nie do przecenienia. Jego spotkania na najwyższym szczeblu z Wołodymyrem Zełenskim w Oslo oraz z Władimirem Putinem w Petersburgu stanowiły kluczowy element w przełamaniu impasu komunikacyjnego między stronami. To właśnie po tych bezpośrednich kontaktach zarówno Kreml, jak i Kijów wyraziły zgodę na wznowienie dialogu, co jest postrzegane jako pozytywny sygnał w obliczu trwającej agresji.

Warto zauważyć, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jako mediatora jest istotne, biorąc pod uwagę ich pozycję na arenie międzynarodowej oraz wsparcie, jakiego udzielają Ukrainie. Proces dyplomatyczny jest złożony i wymaga delikatnego balansowania między oczekiwaniami walczących stron. Sukces planowanych rozmów w Abu Zabi będzie zależał od gotowości Rosji i Ukrainy do kompromisu, a także od skuteczności mediacji amerykańskiej w doprowadzeniu do realnych i trwałych rozwiązań, które mogłyby zakończyć trwającą wojnę. Globalna uwaga będzie skupiona na listopadowych negocjacjach, mając nadzieję na przełom w konflikcie, który ma ogromne konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego.