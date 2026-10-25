Na cześć generała broni Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego

• Gen. broni Jordan-Rozwadowski (1866–1928) był pierwszym szefem Sztabu Generalnego odrodzonego WP.

• To jego autorstwa jest koncepcja kontruderzenia znad Wieprza.

• W II RP było to pomijane przez ówczesną propagandę, pamiętać należy, że kontrofensywą dowodził osobiście Józef Piłsudski.

Na stronie gov.pl w zapowiedzi wydarzenia napisano:

„Generał broni Tadeusz Jordan-Rozwadowski był pierwszym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odrodzonej Rzeczypospolitej, mianowanym na to stanowisko w październiku 1918 roku. Odegrał istotną rolę w budowie struktur Wojska Polskiego oraz w planowaniu i prowadzeniu działań podczas walk o granice odrodzonego państwa. W 1920 roku, jako szef Sztabu Generalnego, uczestniczył w przygotowaniu i realizacji planów operacyjnych w wojnie polsko-bolszewickiej, w tym w obronie Warszawy. Jego dorobek stanowi ważną część historii polskiej myśli wojskowej i tradycji oręża polskiego.Pomnik gen. broni T. Jordan-Rozwadowskiego jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP. W wydarzeniu udział wezmą potomkowie generała Rozwadowskiego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie organizacji społecznych oraz żołnierze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”.

Musimy pamiętać o bohaterach | Garda

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Gen. broni Jordan-Rozwadowski (1866–1928) organizował od podstaw Ministerstwo Spraw Wojskowych, struktury dowodzenia, kawalerię oraz pierwsze polskie oddziały lotnicze. Szerzej znany jest jednak jego udział w zwycięskiej wojnie z bolszewicką Rosją (1919–1921).

Uznaje się, że to on opracował plan kontrofensywy w Bitwie Warszawskiej (13–25 sierpnia 1920 roku), później określanej przez endecję jako „cud nad Wisłą”. Zwrot w tej bitwie nastąpił 16 sierpnia, w oparciu o koncepcję Jordana-Rozwadowskiego, gdy Wojsko Polskie przeszło do natarcia pod osobistym dowództwem Józefa Piłsudskiego.

Uderzenie znad Wieprza miało fundamentalne znaczenie dla końcowego rezultatu starcia, w którym młoda II RP obroniła niepodległość i – jak uważa wielu historyków – powstrzymała leninowski eksport rewolucji na zachód Europy.

Nie byłoby prawdopodobnie tego przełomu, gdyby Jordan-Rozwadowski w zaledwie kilka dni nie doprowadził do reorganizacji wojska. Była to szeroko zakrojona operacja logistyczna, w wyniku której sformowano grupę manewrową do kontruderzenia. Trzonem sił dowodzonych przez Piłsudskiego była 4. Armia (wsparta częścią 3. Armii), licząca łącznie ponad 27 tys. żołnierzy. Zaskoczyła ona kompletnie sowiecką Grupę Mozyrską, która ubezpieczała lewą flankę bolszewickiego Frontu Zachodniego. Polacy uzyskali na tym odcinku znaczącą przewagę liczebną. W połączeniu z elementem zaskoczenia przyniosło to sukces, który przeszedł do historii i diametralnie zmienił przebieg wojny.

Wracając do teraźniejszości i monumentu zasłużonego Generała: jego autorem jest Zbigniew Mikielewicz. To jego projekt komisja konkursowa uznała za najlepszy spośród sześciu nadesłanych prac. Jak pomnik się prezentuje, widać na załączonym zdjęciu – to monument o wysokości ok. 5 m (licząc z cokołem; według regulaminu konkursu nie mógł przekraczać 5,6 m). Rzeźba jest zwrócona przodem do ul. Rakowieckiej. Na tablicy umieszczonej na cokole widnieje napis: „Gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowski, 1866-1928, pierwszy Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego”.

Będzie drugi pomnik współtwórcysukcesu Wojska Polskiego w bitwie o Warszawę. Pierwszy, w formie popiersia, odsłonięto w 2022 r. w Lublińcu, na terenie Jednostki Wojskowej Komandosów.