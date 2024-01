Umowa ramowa została zawarta pomiędzy agencją NSPA i niemiecką firma COMLOG GmbH, która mieści się w Schrobenhausen. Jest to istniejąca od 1987 roku spółka join venture amerykańskiej korporacji RTX (wcześniej Raytheon) oraz europejskiego koncern MBDA. Dotąd COMLOG zajmował się m.in. modernizacją niemieckich systemów Patriot oraz przeglądem okresowym stosowanych w nich pocisków PAC-2. Obecnie przygotowuje się do produkcji pocisków GEM-T, które stanowią rozwinięcie rakiet PAC-2. Nadal korzystają z półaktywnego naprowadzania, czyli wymagają radaru naziemnego, aby trafić w cel, ale ich zasięg zwiększono do około 160 km i poprawiono precyzję trafienia.

Dostawy w ramach umowy ramowej mają być realizowane od 2027 roku, gdyż niezbędne jest nie tylko przygotowanie infrastruktury, ale również całej sieci poddostawców oraz uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Spośród 1000 rakiet GEM-T z tej umowy połowa ma trafić do sił zbrojnych Niemiec. Pozostałe przeznaczone są dla Hiszpanii, Niderlandów i Węgier. Wszystkie te państwa są uczestnikami programu Sky Shield.

Inicjatywa Europejskie Tarczy Powietrznej czyli ESSI (ang. European Sky Shield Initiative). to pilotowany przez Niemcy, które w UE są krajem ramowym w zakresie obrony powietrznej, program utworzenia wspólnego dla europejskich krajów NATO systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Do tej inicjatywy w 2022 roku przystąpiło 15 państw. Wśród nich oprócz Niemiec są m.in. Niderlandy, Hiszpania, Wielka Brytania, Rumunia, Norwegia, Finlandia czy kraje bałtyckie. 11 października 2023 roku dziesięć państw należących do NATO podpisało porozumienie w ramach ESSI. Były to: Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Litwa, Holandia i Słowenia. Zainteresowanie wyrażają również Finlandia i Szwecja, które w momencie zawarcia porozumienia nie należały do NATO.

Polska nie wykazała zainteresowania, gdyż jak stwierdził ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak - „Jestem jednak przekonany, że nasze możliwości są większe niż plany, które zostały przedstawione”. Podkreślał również, że "taką broń Polska już posiada", mając na myśli program Mała Narew realizowany wspólnie z Wielką Brytanią i realizowany program Wisła. Wówczas MON nie zwracał też uwagi na to, że ta sama Wielka Brytania przystąpiła do European Sky Shield Initiative. I jak widać z powyższej umowy, nawet jeśli nie ma jeszcze żadnego europejskiego systemu, to udział w ESSI może mieć wymierne korzyści. Może więc warto rozważyć dołączenie się do tego projektu?