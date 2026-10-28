• Do końca roku do 16. i 18. dywizji trafi 17 tys. kamizelek i 20 tys. hełmów.

• Do 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej trafi 17 tys. kamizelek kuloodpornych typu KKZ-01 oraz 20 tys. hełmów HBT-02.

• Od 2024 r. prowadzona jest operacja „Szpej”, której celem jest modernizacja indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy.

Żołnierze Wojska Polskiego mają mieć do dyspozycji 350 tys. hełmów kompozytowych

W środę (28 października) w zakładzie Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol w Konieczkach (województwo śląskie), należącym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zaprezentowano pierwszą partii sprzętu wyprodukowanego dla Wojska Polskiego w ramach zamówień finansowanych z instrumentu SAFE. W prezentacji uczestniczył m.in. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

– Po raz pierwszy z mechanizmu SAFE wyposażenie wprost do żołnierzy Wojska Polskiego trafia z firmy Maskpol – zapowiedział dziennikarzom wiceminister Tomczyk podczas konferencji prasowej w zakładach. Jego zdaniem to „moment przełomowy”.

Poinformował, że do końca 2026 r. do żołnierzy w 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej trafi 17 tys. kamizelek kuloodpornych KKZ-01 oraz 20 tys. hełmów HBT-02. Zamówienie na indywidualne wyposażenie żołnierzy w zakładach Maskpol w ramach SAFE jest wycenione na 1,5 mld zł.

Wiceminister Tomczyk zwrócił uwagę na prowadzoną od 2024 r. operację „Szpej”, której celem jest modernizacja indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy. Powiedział, że przeprowadzona kontrola w 2024 r. wykazała, iż tylko ok. jedna trzecia żołnierzy była wyposażona w sprzęt o najwyższym standardzie NATO. Po realizacji rzeczonego zamówienia żołnierze Wojska Polskiego mają mieć do dyspozycji 350 tys. hełmów kompozytowych. Na początku 2024 r. WP miał 84 tys. takich hełmów. W tym czasie miało 60 tys. kamizelek kuloodpornych, a pod koniec roku na stanie będzie 180 tys. sztuk.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA produkuje wyroby ochrony balistycznej: hełmy i kamizelki kuloodporne czy produkty ochrony przeciwchemicznej: maski przeciwgazowe i odzież ochronna oraz wyroby ochrony prewencyjnej.

Głównymi odbiorcami produktów MASKPOL SA jest wojsko, policja i Straż Graniczna. W ramach SAFE firma MASKPOL dostarczy na rzecz Wojska Polskiego łącznie 300 tys. hełmów HBT-02 i 50 tys. kamizelek kuloodpornych typu KKZ-01.

SAFE to unijny instrument o wartości 150 mld euro, z którego państwa członkowskie mogą otrzymywać preferencyjne pożyczki na inwestycje w obronność, przede wszystkim poprzez wspólne zamówienia. Polska ma do dyspozycji łącznie ponad 43 mld euro. W maju Polska otrzymała już 6,5 mld euro zaliczki.

Czym są kamizelki KKZ-01 i hełmy kompozytowe HBT-02?

KKZ-01 to modułowa kamizelka zintegrowana (typu plate carrier z opcją rozbudowy). Ma wymienne panele przednimi, tylnne, pasem brzusznym oraz miękkie nakładki naramienne. Oporządzenie żołnierza montuje się do taśm w standardzie MOLLE / PALS na całej powierzchni poszycia. Poszycie jest wykonane z kordury z wykończeniem IRR (reemisja w podczerwieni). Od wewnątrz KKZ-01 siatką dystansową poprawiającą cyrkulację powietrza.

W zależności rozmiaru i od użytych materiałów balistycznych sprzęt waży od 3 do 7 kg. Kamizelka jest zgodna z PN-V-87000:2011. To oznacza, że w konfiguracji podstawowej z twardymi płytami zapewnia ochronę przed pociskami 7,62 × 39 mm PS oraz 5,56 × 45 mm SS109 . Szacunkowy koszty KKZ-01 kształtuje się w przedziale od ok. 11 tys. do ponad 14 tys. zł za komplet.

Bojowy hełm balistyczny HBT-02 ma zastąpić starsze modele hełmów. Skorupa tego hełmu osłania uszy, co daje większą powierzchnię osłony głowy niż w obecnie używanych modelach. Hełm jest tak zaprojektowany, użytkownik miał możliwość pracy z aktywnymi ochronnikami słuchu, maską przeciwgazową oraz goglami/wizjerami. Producent zapewnia, że chroni przed odłamkami oraz pociskami broni strzeleckiej 9 × 19 mm Parabellum. Do hełmu można zamontować opcjonalne akcesoria, w tym także osłonę twarzy i oczu. Szacunkowy koszt HBT-02 to ok. 3 tys. zł brutto.